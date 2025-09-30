«Here Come the Cypriots » Μια γιορτή πολιτισμού μέσα από την ιστορία της ενδυμασίας

Δημοσιεύθηκε 30.09.2025 15:46

Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR), σε συνεργασία με το BE OPEN, παρουσιάζει την εκδήλωση Here Come the Cypriots —ένα πολιτιστικό γεγονός που ζωντανεύει την ιστορία μέσα από τη μόδα και το εμπόριο.

Η βιωματική αυτή εμπειρία ξετυλίγει την ιστορική πορεία της Κύπρου μέσα από ενδυμασίες αλλά και τις καθημερινές φιγούρες των πλανόδιων εμπόρων, προσφέροντας μια ξεχωριστή ματιά στην πλούσια ταυτότητα του νησιού.

Μια σύνθεση ιστορίας, το Here Come the Cypriots παρουσιάζει ενδυμασίες που καλύπτουν την Οθωμανική περίοδο, τη Βρετανική αποικιοκρατία και τη σύγχρονη εποχή. Οι στολές αυτές αναδεικνύουν πώς η μόδα λειτουργούσε ως οπτικός δείκτης κοινωνικών αλλαγών, οικονομικών μεταβολών και πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων. Οι ενδυμασίες θα παρουσιαστούν στην πασαρέλα από έφηβους μαθητές και μαθήτριες τοπικών σχολείων.

Η Δρ Ρίτα K. Σεβέρη σημειώνει:

«Το πολυπολιτισμικό νησί της Κύπρου αποτελεί ένα κράμα κοινωνιών, ιστοριών και γεγονότων. Όλα αυτά έχουν αφήσει τα αποτυπώματά τους όχι μόνο στους ανθρώπους και τη νοοτροπία τους, αλλά και σε πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής—στις γαστρονομικές παραδόσεις, στη γλώσσα και στην ενδυμασία. Είναι αυτό το τελευταίο στοιχείο που τιμούμε στις 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το BE OPEN, με την ελπίδα ότι η εμπειρία αυτή θα ενισχύσει τη γνώση, θα βαθύνει την κατανόηση και θα ξυπνήσει αγαπημένες μνήμες.»

Ως ένας διεθνής οργανισμός, ο BE OPEN είναι περήφανος που συμμετέχει σε αυτή τη δημιουργική και εμπνευσμένη πολιτιστική γιορτή. Η ιδρύτρια Έλενα Μπατουρίνα δηλώνει:

«Η βαθιά καλλιτεχνική και χειροτεχνική ιστορία της Κύπρου προσφέρει ένα πλούσιο υπόβαθρο για τέτοια έργα—εκπαιδευτικά και εμπνευσμένα. Συνδέει το παρελθόν με το μέλλον, υφαίνοντας μαζί τον σύγχρονο σχεδιασμό και τις παραδοσιακές τεχνικές ενδυμασίας. Η συμμετοχή των παιδιών στην παρουσίαση αιώνων μόδας θα διευρύνει τη γνώση τους και θα καλλιεργήσει αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για την ιστορία, τον πολιτισμό και την προσωπική τους έκφραση.»

Περισσότερο από μια επίδειξη μόδας, το Here Come the Cypriots επιδιώκει να αναβιώσει την ενέργεια των κυπριακών δρόμων και αγορών μέσω των παραδοσιακών πλανόδιων εμπόρων—φιγούρες των οποίων το επάγγελμα και οι τέχνες διαμόρφωσαν τη ζωή για γενιές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αυτοί οι χαρακτήρες θα αναπαρασταθούν, αντιπροσωπεύοντας διάφορες όψεις του κυπριακού εμπορίου.

Συνδυάζοντας ιστορική ενδυμασία και ζωντανές παραστάσεις, το Here Come the Cypriots προσφέρει μια καινοτόμα προσέγγιση για την κατανόηση του παρελθόντος της Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα προτρέπει σε προβληματισμό για την πολιτιστική της κληρονομιά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην οδό Ερμού, Λευκωσία, στις 18 Οκτωβρίου 2025, στις 18:30.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

CVAR στο +357 22 300994

Σχετικά με το CVAR:

Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR) είναι ένα βραβευμένο μουσείο και πολιτιστικός φορέας στη Λευκωσία, αφιερωμένο στην προώθηση του διακοινοτικού διαλόγου μέσω της τέχνης, της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σχετικά με το BE OPEN:

Το BE OPEN είναι ένας μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τη διεθνή φιλάνθρωπο Έλενα Μπατουρίνα. Σκοπός του είναι η αξιοποίηση της δημιουργικής δύναμης των νεότερων γενιών μέσα από καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά έργα.

Η εκδήλωση Here Come the Cypriots συνδιοργανώνεται από το CVAR και το BE OPEN.