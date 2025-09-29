Τραμπ: Ανανέωσε τις απειλές για δασμούς στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε 29.09.2025 19:21

Η πινακίδα του Χόλιγουντ (Wikimedia Commons) και ο Ντόναλντ Τραμπ (φωτογραφία από τον Andrew Harnik/Getty Images)/ Illustration by Allison Aubrey.

«Για να λυθεί αυτό το μακροχρόνιο, ατέρμονο πρόβλημα, θα επιβάλω 100% δασμό σε οποιαδήποτε και σε όλες τις ταινίες που γίνονται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανανέωσε τη Δευτέρα την απειλή του για επιβολή υψηλών δασμών στις ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η βιομηχανία της χώρας του έχει «κλαπεί» από άλλους.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν λίγο μετά την απειλή του για την επιβολή σειράς νέων δασμών, που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα, σε επώνυμα φαρμακευτικά προϊόντα, έπιπλα, καθώς και σε βαρέα φορτηγά.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ επανέφερε την προσοχή του στη βιομηχανία του κινηματογράφου, κατηγορώντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι άλλες χώρες έχουν αποσπάσει επιχειρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, «όπως όταν κλέβεις ‘καραμέλα από μωρό’.»

Άσκησε κριτική στον Κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο και ανίκανο», προσθέτοντας ότι η πολιτεία έχει πληγεί σοβαρά.

«Για να λυθεί αυτό το μακροχρόνιο, ατέρμονο πρόβλημα, θα επιβάλω 100% δασμό σε οποιαδήποτε και σε όλες τις ταινίες που γίνονται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Τραμπ.

Δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για τα σχέδιά του, ούτε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι δασμοί αυτοί.

Η τελευταία ανάρτηση του Τραμπ θυμίζει μια απειλή που είχε κάνει τον Μάιο, όταν είχε δηλώσει ότι η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία «πεθαίνει με πολύ γρήγορο ρυθμό.»

Τότε είχε πει ότι έδινε εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εμπορίου και στον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την επιβολή δασμού ύψους 100%.

Οι επιπτώσεις για τη βιομηχανία του κινηματογράφου παραμένουν προς το παρόν ασαφείς.

Το Χόλιγουντ αποτελεί βασικό τομέα της αμερικανικής οικονομίας, δημιουργώντας περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 279 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Motion Picture Association.

Ωστόσο, μετά τις απεργίες στο Χόλιγουντ και την πανδημία της Covid, που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί καταναλώνουν ταινίες, προτιμώντας την παρακολούθηση στο σπίτι αντί στους κινηματογράφους, η βιομηχανία παλεύει να ανακτήσει τη δυναμική της, όπως αναφέρουν γνώστες του κλάδου.

Οι αναρτήσεις του Τραμπ δεν ανέφεραν αν θα επηρεαστούν οι τηλεοπτικές σειρές, ένας τομέας παραγωγής ολοένα και πιο επικερδής και δημοφιλής.

Την περασμένη Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επέβαλλε ξεχωριστούς δασμούς από 25% έως 100% σε επώνυμα φαρμακευτικά προϊόντα, ντουλάπια κουζίνας, ταπετσαρισμένα έπιπλα και βαρέα φορτηγά.

Πρόσθεσε ότι αυτοί θα ξεκινούσαν την Τετάρτη, με τα φαρμακευτικά προϊόντα που καλύπτονται από πατέντες να αντιμετωπίζουν δασμούς 100%, εκτός κι αν οι εταιρείες κατασκεύαζαν εργοστάσια παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του για τα εισαγόμενα έπιπλα, λέγοντας ότι η Βόρεια Καρολίνα «έχει χάσει ολοκληρωτικά τη βιομηχανία επίπλων της στην Κίνα και σε άλλες χώρες.»

Πηγή: ΚΥΠΕ-AFP