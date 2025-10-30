«Decennial: Whispering Thoughts »| Η γκαλερί Art Seen στα Limassol Art Walks

Δημοσιεύθηκε 30.10.2025 09:45

Η γκαλερί Art Seen είναι στην ευχάριστη θέση να συμμετέχει για τέταρτη συνεχή χρονιά στα Limassol Art Walks.

Η έκθεση με τίτλο Decennial: Whispering Thoughts θα παρουσιαστεί στο Cassina El Greco και αποτελεί έναν δημιουργικό διάλογο μεταξύ των Παναγιώτη Ανδρέου και Ανδρέα Καλλή.

Η έκθεση παρουσιάζει νέες συνεργασίες με τη γκαλερί, περιλαμβάνοντας μια σειρά νέων έργων και γλυπτικών εγκαταστάσεων των δύο καλλιτεχνών, που εμπλέκονται σε έναν στοχαστικό και δημιουργικό διάλογο. Μαζί, οι εγκαταστάσεις τους στο Cassina Limassol υπόσχονται να δημιουργήσουν ένα πλούσιο πεδίο ιδεών, όπου οι ψίθυροι της σκέψης αναδύονται μέσα από τη μορφή, τον χώρο και την υλικότητα.

Η γκαλερί, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια λειτουργίας, συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην καλλιτεχνική σκηνή της Κύπρου, παρουσιάζοντας εκθέσεις που συνδέουν τη σύγχρονη δημιουργία με τον διάλογο και τη συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτής της επετειακής χρονιάς, παρουσιάζει αυτή την παράλληλη έκθεση στη Λεμεσό, με δύο καλλιτέχνες που θα πραγματοποιήσουν σύντομα ατομικές εκθέσεις στη Λευκωσία. Ένα έργο από κάθε καλλιτέχνη, μετά τη λήξη αυτής της έκθεσης, θα παρουσιαστεί επίσης στην τρέχουσα ομαδική έκθεση «DECENNIAL: A Creative Legacy» στη γκαλερί στη Λευκωσία.

Την έκθεση επιμελείται η Μαρία Στάθη και παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Limassol Art Walks στο Cassina El Greco, οδός Ελευθερίας 139–141, Λεμεσός.

Ανδρέας Καλλή

Παναγιώτης Ανδρέου

Παναγιώτης Ανδρέου & Ανδρέας Καλλή | Decennial: Whispering Thoughts

Επιμέλεια: Μαρία Στάθη

Εγκαίνια: Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025

Limassol Art Walks 2025 // Τοποθεσία #9: Cassina El Greco, οδός Ελευθερίας 139–141, Λεμεσός

Διάρκεια: 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2025

Ωράριο λειτουργίας: Παρασκευή 17:00 – 22:00, Σάββατο 11:00 – 20:00, Κυριακή 11:00 – 20:00

* Η έκθεσή μας Whispering Thoughts, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Limassol Art Walks είναι παράλληλη δράση της ομαδικής έκθεσης Decennial: A Creative Legacy που τυγχάνει τη στήριξη του Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου.

Σύντομα βιογραφικά

Ο Παναγιώτης Ανδρέου (γεν. 1997) είναι εικαστικός καλλιτέχνης με έδρα στην Κύπρο. Έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις όπως The Dreams Factory (2023) στη Λευκωσία και Translate like a knife (2022) στην Τρέβη, ενώ έχει συμμετάσχει σε σημαντικές ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων Sonic Entanglements (2025), Land[e]scapes, Art Seen (2024) και Closer to A Sustained Caress (2023). Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε χώρους όπως η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, το NiMAC και το Palazzo Trinci στην Ιταλία.

Παράλληλα με την εικαστική του πρακτική, ασχολείται με την εκπαίδευση και τη σκηνογραφία. Το 2022 τιμήθηκε με το Πρώτο Βραβείο Χαρακτικής στον διαγωνισμό "Τηλέμαχος Κάνθος", ενώ έχει συμμετάσχει σε residencies όπως το Contemporary Festival (2023) στη Σαρδηνία. Έργα του βρίσκονται σε συλλογές όπως της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης (Λευκωσία) και ιδιωτικές συλλογές στο εξωτερικό.

Ο Ανδρέας Καλλή γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1987. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (2007–2012) και παρακολούθησε μέρος των σπουδών του στο Central Saint Martins School of Art and Design στο Λονδίνο (2010–2011). Στο πλαίσιο των σπουδών του στην ΑΣΚΤ φοίτησε στα Εργαστήρια Χαρακτικής, Γραφικών Τεχνών και Γλυπτικής.

Το 2025 συμμετέχει στην σειρά εκθέσεων με τίτλο Θεωρήματα 4, στην Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών και στην ομαδική έκθεση «Το Μήνυμα των Χρυσαλλίδων» στο Κάστρο Κολοσσίου. Το 2024 λαμβάνει μέρος στις εκθέσεις «Reflections»

στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, Body Heat στη γκαλερί Droog στο Άμστερνταμ, Casts of an Island 2024 στο Ίδρυμα «Ψ», και Land(e)scapes II στην Art Seen Gallery. Την ίδια χρονιά παρουσιάζει την οπτικοακουστική εγκατάσταση «Unfulfilled Journey» στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Το 2023 συμμετείχε στις εκθέσεις «Post tenebras lux» στη the O gallery, «Home Hope» (παράλληλη δράση της Μπιενάλε Λάρνακας) και «BESTIARY» στη γκαλερί Crux στην Αθήνα, ενώ παρουσίασε την πέμπτη του ατομική έκθεση «Ο Κλήρος» στην Alpha C.K. Art Gallery στη Λευκωσία. Το 2022 συμμετείχε στην έκθεση «Πεδίον, Χώρος Συνάντησης» στο Πεδίον του Άρεως και παρουσίασε τη γλυπτική εγκατάσταση «Happy Few» στον αρχαιολογικό χώρο της Αμαθούντας. Το 2021 παρουσίασε την τρίτη του ατομική έκθεση «Το Ιστόρισμα Ενός Μυστικού» στη the O gallery στη Λάρνακα. Το 2015 εγκαινίασε τη σειρά εκθέσεων «Νέοι Κύπριοι Καλλιτέχνες» στη Λεβέντειο Πινακοθήκη και την ίδια χρονιά εκπροσώπησε την Κύπρο στη Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών “No Food’s Land” στο Μιλάνο. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ομαδικών εκθέσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία κ.ά.). Ζει και εργάζεται μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Μαρία Στάθη, Ιδρύτρια & Διευθύντρια Art Seen

+357 22006624 | info@art-seen.org | www.art-seen.org