To Κουαρτέτο Gerhard για πρώτη φορά στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 10.11.2025 11:45

Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος παρουσιάζει το ντεμπούτο αυτού του εντυπωσιακού κουαρτέτου στην Κύπρο, σε ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα των Μπετόβεν, Ραβέλ και Τουρίνα.

Φημισμένο για την αφοσίωσή του στην ουσία του ήχου και τη βαθύτερη μουσική του ακεραιότητα, το Κουαρτέτο Gerhard έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά σύνολα της γενιάς του. Έχοντας ιδρυθεί στην Καταλονία το 2010, το Κουαρτέτο έχει διακριθεί με πολυάριθμα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς και έχει εμφανισθεί σε ορισμένους από τους σημαντικότερους συναυλιακούς χώρους και φεστιβάλ ανά το παγκόσμιο, μεταξύ άλλων, Κοντσερτγκεμπάου του Άμστερνταμ, Φιλαρμονική του Έλβα στο Αμβούργο, Μπιενάλε Κουαρτέτων Εγχόρδων του Άμστερνταμ και Φεστιβάλ της Γαλλικής Ραδιοφωνίας στο Μονπελιέ. Το Κουαρτέτο Gerhard ξεχωρίζει επίσης για τη σημαντική δισκογραφία του με τις εταιρείες Harmonia Mundi International, Seed Music και Klarthe, η οποία του έχει αποφέρει το Βραβείο Καλύτερου Κλασικού Άλμπουμ (2024) και το Βραβείο των Κριτικών για τον Καλύτερο Ψηφιακό Δίσκο (2016) στην Ισπανία.

Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος παρουσιάζει το ντεμπούτο αυτού του εντυπωσιακού κουαρτέτου στην Κύπρο, σε ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα των Μπετόβεν, Ραβέλ και Τουρίνα. Ένα αριστούργημα που διακρίνεται για την απλότητά του, την παιγνιώδη διάθεση και την ευάερη, διάφανη υφή του, το τελευταίο κουαρτέτο εγχόρδων του Μπετόβεν – το φωτεινό αρ.16 σε φα μείζονα, έργο 135 – αποτελεί τον συγκινητικό αποχαιρετισμό του συνθέτη στο είδος, επιστεγάζοντας μια ζωή γεμάτη αγώνα και αριστοτεχνία. Το μοναδικό Κουαρτέτο Εγχόρδων του Ραβέλ, που γράφτηκε ενόσω ακόμα ο συνθέτης φοιτούσε στο Ωδείο του Παρισιού, θεωρείται συχνά το πρώτο του αριστούργημα, χάρη στην εκπληκτική γκάμα των ηχοχρωμάτων του, τον ζωηρό ρυθμό και την εξωτική του διάθεση. Ο γεννημένος στη Σεβίλλη Χοακίν Τουρίνα γοητεύτηκε ακατανίκητα από το Παρίσι, και το κουαρτέτο εγχόρδων του «Oración del Torero», αν και βαθιά ιμπρεσιονιστικό, διαπνέεται από έντονο ισπανικό χρώμα.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, στο The Shoe Factory στη Λευκωσία / 8:30μμ, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Θερβάντες στην Κύπρο, και με την ευγενική χορηγία της CPT.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Χοακίν Τουρίνα (1882-1949) «Oración del Torero» για Κουαρτέτο Εγχόρδων, Έργο 34 (1925)

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827) Κουαρτέτο Εγχόρδων Αρ.16 σε Φα μείζονα, Έργο 135 (1826)Interval

Μορίς Ραβέλ (1875-1937) Κουαρτέτο Εγχόρδων σε Φα μείζονα (1903)

QUARTET GERHARD

Lluís Castán (βιολί), Judit Bardolet (βιολί), Miquel Jordà (βιόλα), Jesús Miralles (βιολοντσέλο).

Έχοντας ιδρυθεί στην Καταλονία το 2010, το Quartet Gerhard διακρίνεται για την αφοσίωση στην ουσία του ήχου και για τον μύχιο σεβασμό του προς τη μουσική ως τη βαθύτερη μορφή ανθρώπινης επικοινωνίας.

Το Κουαρτέτο Gerhard έχει αποσπάσει βραβεία σε πολλούς εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, και έχει εμφανισθεί σε σημαντικές συναυλιακές αίθουσες και φεστιβάλ ανά το παγκόσμιο, μεταξύ άλλων, Κοντσερτγκεμπάου του Άμστερνταμ, Μπιενάλε Κουαρτέτων Εγχόρδων του Άμστερνταμ στο Μουζίκγκεμπαου, Φιλαρμονική του Έλβα στο Αμβούργο, Μπιενάλε Κουαρτέτων Εγχόρδων στο Αμφιθέατρο της Βαρκελώνης, Φεστιβάλ Κουαρτέτων Εγχόρδων του Μπορντό και Φεστιβάλ της Γαλλικής Ραδιοφωνίας στο Μονπελιέ. Έχει επίσης συμμετάσχει στη Σειρά Μουσικής Δωματίου του Στατκαζίνο της Βασιλείας, στο Φεστιβάλ Μότσαρτ του Βίρτσμπουργκ, στο Μουσικό Φεστιβάλ Άνοιξη της Χαϊδελβέργης, στη σειρά Μουσικής Δωματίου του Θεάτρου Λα Φενίτσε, καθώς και στο Παλάτι Καταλανικής Μουσικής και στη Σειρά Μουσικής Δωματίου του Αμφιθεάτρου της Βαρκελώνης.

Έχοντας σπουδάσει στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής, Θεάτρου και Μέσων του Ανόβερου και ως υπότροφοι της Ανώτατης Σχολής Μουσικής Βασιλίσσης Σοφίας στη Μαδρίτη, το Κουαρτέτο Gerhard σφυρηλάτησε τις καλλιτεχνικές του βάσεις μέσα από εντατική μελέτη με καταξιωμένους καθηγητές, μεταξύ των οποίων οι Ράινερ Σμιτ (Βασιλεία), Έμπερχαρντ Φελτς (Βερολίνο) και Γκύντερ Πίχλερ (Μαδρίτη). Ενισχύοντας περαιτέρω την καλλιτεχνική του ταυτότητα, το Κουαρτέτο επιλέχθηκε να συμμετάσχει στις περίβλεπτες ακαδημίες των Αιξ-αν-Προβάνς και Βερμπιέ, όπου παρακολούθησε μαθήματα με εξέχοντες μουσικούς όπως οι Ταμπέα Τσίμερμαν, Αντράς Κέλλερ, Ντάνιελ Ζέπεκ και σερ Αντράς Σίφ.

Η αφοσίωση του Κουαρτέτου στη σύγχρονη μουσική είναι αξιοσημείωτη, και έχει οδηγήσει σε εμφανίσεις σε εξέχοντες συναυλιακούς χώρους, όπως το Κέντρο Άρνολντ Σαίνμπεργκ στη Βιέννη, η σειρά συναυλιών του Εθνικού Κέντρου Μουσικής Διάχυσης στη Μαδρίτη, και η Νύχτα της Δημιουργίας στην Αιξ-αν-Προβάνς.

Συναυλίες του Quartet Gerhard έχουν μεταδοθεί κατ’ επανάληψη από την Εθνική Ραδιοφωνία της Ισπανίας, τη Βόρεια Γερμανική Ραδιοτηλεόραση (NDR) και τη Ραδιοφωνία της Στουτγάρδης (SWR), το BBC και το France Musique, μεταξύ άλλων. Μαζί με την πιανίστρια Τζούντιθ Χαουρέγκι, το Κουαρτέτο ηχογράφησε τα κουιντέτα για πιάνο των Ντβόρζακ και Γκρανάδος για το κανάλι Mezzo, στο Φεστιβάλ Πιάνου της Λιλ. Η δισκογραφία του Κουαρτέτου περιλαμβάνει άλμπουμ για τις εταιρείες Harmonia Mundi International, Seed Music, March Vivo και Klarthe. Το άλμπουμ του Portrait απέσπασε το Βραβείο των Κριτικών ως ο Καλύτερος Ψηφιακός Δίσκος του 2016, ενώ το Ad Astra αναδείχθηκε Καλύτερο Κλασικό Άλμπουμ του 2024. Το Quartet Gerhard συμμετείχε επίσης στο ντοκιμαντέρ Revolutionary Quartet. L’enigma Gerhard των Ξαβιέ Μπος και Ζοζέπ Μπαντέλ, το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο IN-EDIT 2023.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, The Shoe Factory, Λευκωσία / 8.30μμ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & BOX OFFICE: www.pharosartsfoundation.org & Τηλ. 22-663871 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00πμ-2:00μμ)

Εισιτήρια: €25 / €20 Μαθητές, Συνταξιούχοι & Μέλη του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος