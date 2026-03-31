Η πολιτιστική ατζέντα της ημέρας

Δημοσιεύθηκε 31.03.2026 07:11

Με μια εμβληματική ταυτόχρονη προβολή σε τέσσερις πόλεις και ένα ξεχωριστό μουσικό σταυροδρόμι στον Ύψωνα, κλείνει τον κύκλο του ο Μάρτης.

«Κλασικά Αριστουργήµατα» με τον Σάββα Χριστοδούλου και την Άννα Αβραµίδου

Η Άννα Αβραµίδου επιστρέφει στην Κύπρο για µια νέα καλλιτεχνική συνεργασία µε τον Σάββα Χριστοδούλου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραµµα που γεφυρώνει το κλασικό και ροµαντικό ρεπερτόριο µε σύγχρονες µουσικές δηµιουργίες. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει έργα των συνθετών Charles Marie Widor, Robert Schumann, Ian Clarke και François Borne, συνθέτοντας ένα πολυδιάστατο µουσικό ταξίδι που αναδεικνύει την εκφραστική δύναµη τόσο του σόλο πιάνου όσο και του συνδυασµού φλάουτου και πιάνου.

Τρίτη 31/03, 20.00 | Δηµοτικό Θέατρο Ύψωνα, Λεμεσός

«ΣΤΕΛΛΑ - Τέσσερις Πόλεις, Μία Οθόνη»

Το Queer Wave στρέφει ξανά την προσοχή μας στην ταινία-σταθμό του Μιχάλη Κακογιάννη και προσκαλεί όσους μεγάλωσαν μαζί της, αλλά και όσους θα τη γνωρίσουν για πρώτη φορά, να την παρακολουθήσουν συγχρόνως σε τέσσερις επαρχίες - μέσα από μια φρέσκια queer ματιά, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026. Πέρα από έναν απολογισμό της ιστορικής διαδρομής της έμφυλης αγωνίας, το Queer Wave στοχεύει μέσα από τη συγκεκριμένη δράση να αναδείξει μια αποσιωπημένη queer διάσταση του έργου του σκηνοθέτη. Η «Στέλλα» έγινε σύμβολο για τη χειραφέτηση της κάθε γυναίκας που επιθυμεί να ξεπεράσει τα όρια μιας πατριαρχικής κοινωνίας και να ορίσει η ίδια τα όρια του ερωτικού της πόθου και τη μοίρα της: μια τραγική φιγούρα τότε - τι έχει αλλάξει όμως μέχρι σήμερα; [Περισσότερα ΕΔΩ].

Τρίτη, 31/03, 20.30 | Πάνθεον [Λευκωσία], Ριάλτο [Λεμεσός], Πολυδύναμο Κέντρο Λευκάρων [Λάρνακα], Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών [Πάφος]

Ongoing/Σενεχιζόμενες εκθέσεις

«Ex-Libris & Περιστασιακά» & «Η λιθογραφία και η εξέλιξή της» στα Πλατανίστεια

Στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, στα Πλατανίσκια, παρουσιάζονται δύο εκθέσεις, η έκθεση με χαρακτικά «Ex-Libris & περιστασιακά» και η έκθεση «Η λιθογραφία και η εξέλιξη της, με έργα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα». Τα διεθνώς γνωστά «Ex-Libris», σημειώνεται, είναι χαρακτικά που επικολλώνται στο εσωτερικό του εξωφύλλου ενός βιβλίου και δηλώνουν τον ιδιοκτήτη τους. Εκτίθενται «Ex-Libris» με τις τεχνικές της χαλκογραφίας, ξυλογραφίας, τσιγκολιθογραφίας και λινογραφία,όπως και «Sex-Libris» και περιστασιακά χαρακτικά μικρού μεγέθους. Επιπλέον, στη δεύτερη έκθεση παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων: λιθογραφίες από πέτρα (19ος-21ος αιώνας), μονόχρωμες και επιχρωματισμένες με στένσιλ ή με πινέλο, αλλά και οι πρώτες έγχρωμες λιθογραφίες, δίχρωμες, που τυπώνονται στο δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα. [Περισσότερα ΕΔΩ].

Τρίτη 20/03, 10.00-13.00 & 16.00-18.00 | Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Πλατανίστεια

«Fluid Persistence» στο NiMAC

Η έκθεση διερευνά την έννοια της ρευστότητας μέσα από ποικίλες καλλιτεχνικές πρακτικές που αγγίζουν την οικολογία, την ιστορία και την ταυτότητα. Το πρότζεκτ εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το υγρό στοιχείο και οι ροές του διαμορφώνουν το τοπίο και τη συλλογική μνήμη, προσφέροντας μια πολυεπίπεδη αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τρίτη 31/03, 10.00-18.00 | NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη / Παλιά Ηλεκτρική]

«Αγροποιητική: χώματα/σώματα» στη ΣΠΕΛ

Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή πέραν των 50 καλλιτεχνών, οι οποίοι συνομιλούν για την έννοια του τοπίου, της γης και της σχέσης του ανθρώπινου σώματος με το φυσικό περιβάλλον. Η έκθεση έρχεται να αναδείξει τη δυναμική της μοντέρνας και σύγχρονης κυπριακής τέχνης να διεγείρει προβληματισμό με τα έργα, που εκκινούν από την κυπριακή εμπειρία αλλά συνδέονται με ευρύτερους προβληματισμούς εντός του ευρωπαϊκού και όχι μόνο περιβάλλοντος και ενθαρρύνουν την επαναξιολόγηση της σχέσης μας με τη φύση, τον τόπο και την ιστορία του προς μια πιο κριτική, υπεύθυνη και ενσυναισθητική στάση.[Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τρίτη 31/03, 10.00-18.00 | Μουσείο Μοντέρνας & Σύγχρονης Τέχνης - Κτήριο ΣΠΕΛ, Λευκωσία

«Θαλασσοψυχισμοί» της Ρένας Αρτεμίου

Η Γκαλερί Αποκάλυψη παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Ρένας Αρτεμίου με τίτλο «Θαλασσοψυχισμοί», προσκαλώντας το κοινό σε ένα εικαστικό ταξίδι εμπνευσμένο από τη δύναμη, τη ρευστότητα και τη συναισθηματική ένταση της θάλασσας. Μέσα από έργα όπου κυριαρχούν οι αποχρώσεις του μπλε και οι δυναμικές θαλάσσιες συνθέσεις, η καλλιτέχνιδα αποτυπώνει εσωτερικές διαδρομές, ψυχικές μεταπτώσεις και τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με το φυσικό στοιχείο της θάλασσας. [Περισσότερα ΕΔΩ].

Τρίτη 31/03, 11.00-13.00 & 16.00-19.00 | Γκαλερί Αποκάλυψη, Λευκωσία

«The Rise of the Sun, the Fall of Time» της Δανάης Πατσάλου

Η γκαλερί Edit παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Δανάης Πατσάλου, όπου η καλλιτέχνις διερευνά τις έννοιες του χρόνου, της φθοράς και της αναγέννησης. Μέσα από μια σειρά έργων που χαρακτηρίζονται από την έντονη υλικότητα και τον πειραματισμό με το φως, η Πατσάλου δημιουργεί ένα εικαστικό περιβάλλον όπου η ανατολή του ήλιου λειτουργεί ως σύμβολο μιας αιώνιας επιστροφής, ενώ η πτώση του χρόνου υπαινίσσεται την εύθραυστη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Τρίτη 31/03, 15.00-19.00 | Edit Gallery, Λεμεσός.

DRAWSPACE II στο Oasi

Η έκθεση DRAWSPACE II στο Oasi Space for Visual Experimentations, στη Λεμεσό, στοχεύει για άλλη μια φορά να αναδείξει αυτή τη μετατόπιση, παρουσιάζοντας τριάντα καλλιτέχνες που προσεγγίζουν το σχέδιο με φρέσκες, εφευρετικές πρακτικές. Μέσα από τα έργα τους, διευρύνουν τις δυνατότητες του μέσου, αναδεικνύοντάς το ως εργαλείο αφήγησης, αφαίρεσης και πειραματισμού, χρησιμοποιώντας νέες εικαστικές γλώσσες. Φέρνοντας στην επιφάνεια αυτές τις σύγχρονες φωνές, το DRAWSPACE II επιχειρεί να αποδώσει στο σχέδιο την αναγνώριση και την εκτίμηση που του αξίζει.

Τρίτη 31/03, 17.00-20.00 | Oasi Space for Visual Experimentations, Λεμεσός

«Liminal Spaces» στη Stand in Line

Ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Μάσου, με τίτλο «Liminal Spaces». Τα έργα λειτουργούν ως ενδιάμεση ζώνη ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο, ανάμεσα στην εγρήγορση και το όνειρο. Η παιδική μνήμη, το στοιχείο του παιχνιδιού, η παρουσία της φύσης ή της θάλασσας δεν εμφανίζονται ως νοσταλγικές εικόνες, αλλά ως ενεργά εργαλεία αναδιαπραγμάτευσης του παρόντος. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Τρίτη 31/03, 16.30-18.30 | Stand In Line – Art Space, Λευκωσία