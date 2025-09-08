Ψηφιοποίηση αρχαιοτήτων και τρισδιάστατα μοντέλα για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 08.09.2025 14:18

Το APAC Labs ψηφιοποιεί αριθμό αρχαιολογικών αντικειμένων και χώρων, ενώ το VeLab δημιουργεί ψηφιακές αναπαραστάσεις επιλεγμένων αρχαιολογικών μνημείων.

Eξειδικευμένες εργασίες για τις ανάγκες των ψηφιακών εφαρμογών και των τρισδιάστατων μοντέλων, που θα χρησιμοποιηθούν στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείου της Κύπρου, παρέχει το Ινστιτούτο Κύπρου στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου.

Χρησιμοποιώντας ως βάση παλαιότερα ερευνητικά αποτελέσματα, τα Εργαστήρια Χαρακτηρισμού Τέχνης «Ανδρέας Πίττας» (APAC Labs) ψηφιοποιούν αριθμό αρχαιολογικών αντικειμένων και χώρων, ενώ το Εργαστήριο Εικονικού Περιβάλλοντος (VeLab) δημιουργεί ψηφιακές αναπαραστάσεις επιλεγμένων αρχαιολογικών μνημείων.

Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, ερευνητές από το VeLab και τα APAC Labs του Ινστιτούτου Κύπρου συναντήθηκαν με την ομάδα υλοποίησης του νέου Μουσείου του Τμήματος Αρχαιοτήτων για να συζητήσουν την μέχρι τώρα πρόοδο, αλλά και τα επόμενα βήματα στο κορυφαίο αυτό έργο που αναδεικνύει την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας.