Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου η υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο Αρχαιολογικής Κληρονομιάς
Δημοσιεύθηκε 09.09.2025 15:20
Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου η υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο Αρχαιολογικής Κληρονομιάς

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιδείξει εξαιρετική προσφορά, για τουλάχιστον 10 έτη, στους τομείς της μελέτης, συντήρησης, προστασίας και προβολής της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Παράταση μέχρι την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025, για την υποβολή υποψηφιοτήτων, που θα ληφθούν μέσω επιστολών, για το βραβείο για τη Διάσωση και Προβολή της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της Κύπρου. Το υφυπουργείο Πολιτισμού, στις 16 Ιουλίου 2025, ανακοίνωσε την αναβίωση του θεσμού.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι για το βραβείο (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) θα πρέπει να έχουν επιδείξει εξαιρετική προσφορά, για τουλάχιστον δέκα έτη, στους τομείς της μελέτης, συντήρησης, προστασίας και προβολής της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν κυπριακή υπηκοότητα, και ότι από τη διαδικασία εξαιρούνται οι εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες υπάλληλοι του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Εκτός από τα μέλη της επιτροπής, υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν, μέσω ανοικτής διαδικασίας, που περιγράφεται παρακάτω, και από άλλους με γνώση επί του θέματος.

Κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται με επιστολή, η οποία θα περιλαμβάνει ένα σύντομο κείμενο (έκτασης 500 λέξεων), που θα αιτιολογεί την πρόταση, καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό του ατόμου που προτείνεται. Στην περίπτωση που η πρόταση αφορά κάποιο οργανισμό ή φορέα, με την πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται και ένα σύντομο κείμενο που να περιγράφει την ιστορία του οργανισμού ή φορέα και την δράση του στον τομέα της προστασίας, μελέτης και ανάδειξης της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου. 

Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@culture.gov.cy. Ο τίτλος του ηλεκτρονικού μηνύματος πρέπει να αναγράφει: Υποβολή Υποψηφιότητας – Βραβείο Αρχαιολογικής Κληρονομιά.

