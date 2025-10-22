Στάσιμο το Αρχαιολογικό Πάρκο στη Λάρνακα

Δημοσιεύθηκε 22.10.2025 08:19

Την έντονη δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν στην υφυπουργό Πολιτισμού Β. Κασσιανίδου οι φορείς της Λάρνακας για το γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια το αίτημα για δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου «σκουριάζει» στις ελληνικές καλένδες

Γράφει ο Βάσος Βάσου

Να βγει, επιτέλους, από τη «ναφθαλίνη», στην οποία βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια, ζήτησαν επιτακτικά οι φορείς της Λάρνακας για το έργο του Αρχαιολογικού Πάρκου. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς κατά τη συνάντηση που είχε χθες αντιπροσωπεία της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λάρνακας με την υφυπουργό Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου.

Στόχος της συνάντησης ήταν η συζήτηση σημαντικών θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα την πολιτιστική διάσταση του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας Λάρνακας και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Πρώτο ζήτημα στην ατζέντα ήταν η ανάγκη προώθησης της δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Λάρνακας. Ένα έργο που θα περιλαμβάνει την ενοποίηση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων της πόλης, την αναβάθμιση του αρχαίου λιμανιού του Κιτίου και την ανάδειξη του σπουδαίου ψηφιδωτού με τους Άθλους του Ηρακλή, το οποίο ανακαλύφθηκε στην οδό Αγίου Νεοφύτου (ενορία Χρυσοπολίτισσας) κατά τις εργασίες για το αποχετευτικό.

Το Αρχαιολογικό Πάρκο παραμένει στάσιμο εδώ και πολλά χρόνια, με τους εκπροσώπους της τοπικής εταιρείας τουρισμού να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός αυτό, επισημαίνοντας ότι παρά τα επανειλημμένα διαβήματα και τις προσπάθειες που έγιναν όλα αυτά χρόνια, η πάγια άρνηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων να προωθήσει τις αναγκαίες διαδικασίες έχει ως αποτέλεσμα το έργο να «σκουριάζει» στις ελληνικές καλένδες.

Παράλληλα, συζητήθηκε και η ανάγκη προώθησης της ένταξης στον Παγκόσμιο Κατάλογο Μνημείων της UNESCO σημαντικών πολιτιστικών σημείων της Λάρνακας, όπως είναι η εκκλησία της Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κίτι, η αλυκή, το τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκκέ και ο ιερός ναός του Αγίου Λαζάρου.

Έγινε, επίσης, αναφορά στην ανάγκη αποκατάστασης και ανάδειξης του ταφικού παρεκκλησίου του Αγίου Θεράποντος. Όπως επισήμανε η αντιπροσωπεία της ΕΤΑΠ, για τα θέματα αυτά παρατηρείται, δυστυχώς, πλήρης στασιμότητα, παρά τη σημασία που έχουν στο πλαίσιο ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας της Λάρνακας.

Ενώπιον της υφυπουργού Πολιτισμού τέθηκαν, ακόμα, ζητήματα που σχετίζονται με κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας, όπως η ανάδειξη του μνημείου των Καμάρων στη Δρομολαξιά, η αναστήλωση του ναού του Τιμίου Σταυρού στην Τόχνη και οι βελτιωτικές παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο των Ενετικών Πύργων στα Περβόλια, στην Αλαμινό και στην Ξυλοφάγου.