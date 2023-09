Ανανεωμένο και πιο ζωντανό από ποτέ με την 14η έκδοσή του από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τη πρώτη Οκτωβρίου

Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού και Performance Open House της Στέγης Χορού Λεμεσού επιστρέφει ανανεωμένο και πιο ζωντανό από ποτέ με την 14η έκδοσή του από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τη πρώτη Οκτωβρίου. Φέτος, το φεστιβάλ φωτίζει τον κόσμο της performance μέσα από έναν ευδιάκριτο γυναικείο φακό, παραχωρώντας τη σκηνή σε γυναίκες δημιουργούς τόσο από τη διεθνή όσο και από την τοπική σκηνή.

Ελάτε μαζί μας για ένα δυναμικό φεστιβαλικό τετραήμερο με παραστάσεις, προβολές, podcasts και ενδιαφέρουσες συζητήσεις, όλα στο κέντρο της Λεμεσού.

Ετοιμαστείτε για ένα φεστιβάλ που ενισχύει τις φωνές γυναικών καλλιτεχνών και γιορτάζει τις ισχυρές προοπτικές τους στον κόσμο της performance.

Μέγα χορηγός: Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού - Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου, και στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΥΠΡΙΑ.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Πέμπτη 28.09

Λάζαρος | Performance (CY) | 22:00 (50’) (16+)

Έλενα Αγαθοκλέους

@ Ravens Music Hall

Μια μουσική performance, σε εκδοχή συναυλίας, εμπνευσμένη από τις Γραφές. Μια σύγχρονη τραγωδία αφιερωμένη στον Λάζαρο.

-Κάθεστε και κοιτάζετε. Γιατί με ακολουθείτε με τα μάτια σας; Σε λίγο θα σκεφτείτε «μα δες πόσο τον αγαπούσε, δε μπορούσε να κάνει κάτι για να αναστηθεί και αυτός;» Ναι, μωράκια της παρηγοριάς ενωθείτε. Μωράκια της παρηγοριάς όλου του κόσμου ενωθείτε!

Επί σκηνής: Έλενα Αγαθοκλέους, Μαριάννα Μιχάηλ, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος | Σκηνοθεσία, δραματουργία: Έλενα Αγαθοκλέους | Κείμενο: Έλενα Αγαθοκλέους, Γιώργος Κριθάρας | Μετάφραση χωρίου από Βίβλο σε συνεργασία με τη Ράνια Ιακώβου | Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Γιώργος Κριθάρας | Πρωτότυπη μουσική: Μαριάννα Μιχαήλ | Eπιμέλεια κίνησης: Ελεάνα Αλεξάνδρου | Κοστούμια: Αντρέας Αντωνίου | Προβολές: Κωνσταντίνα Peter | Ηχογραφημένη χορωδία: Αντρούλα Καφά, Νεκτάριος Θεοδώρου, Αντρέας Μάκρης, Αντρέας Kέντης | Παραγωγή: κέντρο παραστατικών τεχνών ΜΊΤΟΣ 2020

*Προειδοποίηση για φωτοευαίσθητα άτομα, χρήση στροβοσκοπικών φώτων.

Παρασκευή 29.9

Performing The New*

Παρουσίαση έργου σε εξέλιξη

‘’RIPE’’ | Συμμετοχική Performance** (CY) | 18:00 (50’) (16+)

Άννη Χούρη

@ Πάνος Σολομωνίδης

Είσοδος Ελεύθερη

Το έργο λειτουργεί σαν ένας μεταβατικός χώρος ανάμεσα στη νόηση και την εμπειρία, καθώς ελίσσεται ανάμεσα σε στρώματα συνείδησης, ένστικτα και αισθήσεις. Ένα σχεδόν-πάρτυ -ή όταν υπνοβατούμε μαζί σε μια πίστα.

Εξερευνώντας το εύρος της προσωπικής εμπειρίας μέσω του ιδιωτικού και του κοινού, το έργο επαναπροσεγγιζει διαρκώς την αντίληψή μας για το οικείο. Εξομολογήσεις σαν φλας, σαν λάμψεις ενός άρρητου τραύματος που μας τυφλώνει -μέχρι να παραδοθούμε σε αυτό το πάρτι αισθήσεων.

Η συνειδητή επιλογή να φροντίσουμε κάθε πληγή μας με χορό. Ένας χορός που εξαπλώνεται στο σώμα και διεκδικεί πέρα από την επιβίωση ή την ύπαρξη, τη χαρά.

Κείμενο/Χορογραφία/Looping/Performance Annie Khoury | Μουσική: Kalaqs

*Παρουσίαση έργου σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλοξενίας και Καλλιτεχνικής Ανάπτυξης Moving The New

Μέντορας Προγράμματος: Ροδιά Βόμβολου

** Το έργο προσκαλεί σωματική επαφή.

Electra | Animation (CZ, FR, SK) | 20:00 (25’) (16+)

Daria Kashcheeva

@ Δημοτικό Κέντρο Τεχνών - Αποθήκες Παπαδάκη

Είσοδος Ελεύθερη / Free Entrance

Η Ηλέκτρα θυμάται τα 10α γενέθλιά της, αναμειγνύοντας τις αναμνήσεις με τη φαντασία και τα κρυμμένα όνειρα. Απομονωμένη στον φανταστικό της κόσμο γεμάτο μακιγιαρισμένες κούκλες με πλούσιο στήθος, πλαστικά μέλη ανδρικού σώματος, ζουμερές φράουλες και εργαλεία οδοντιάτρου, δημιουργεί τις δικές της συσχετίσεις με το σώμα και τη σεξουαλικότητά της. Βουτώντας όλο και πιο βαθιά στις παιδικές της αναμνήσεις, βιώνει ξανά την επανάσταση ενάντια στη μητέρα της και τα ανάμεικτα συναισθήματα για τον πατέρα της. Η Ηλέκτρα πρέπει να περάσει μέσα από τις πιο οδυνηρές αναμνήσεις για να αφήσει τα καταπιεσμένα συναισθήματά της να έρθουν στην επιφάνεια. Στο τέλος, είναι έτοιμη να αποκαλύψει τι πραγματικά συνέβη κατά τη διάρκεια των 10ων γενεθλίων της.

Animation: Marek Jasaň, Vojtěch Kiss | Scenario, Script: Daria Kashcheeva | Set: Marek Špitálský | Castings: Zuzana Částková, Marie Verner, Zuzana Stivínová, Robert Jašków | Image: Tomáš Frkal | Special effects: Peter Košťál | Film editor: Alexander Kashcheev | Sound editor: Miroslav Chaloupka | Mix: Miroslav Chaloupka

Soundtrack: Lucas Verreman

Spirit | Ταινία - Έκθεση (CY) | 20:30 (63’)

Ελεάνα Αλεξάνδρου

@ Δημοτικό Κέντρο Τεχνών - Αποθήκες Παπαδάκη

Είσοδος Ελεύθερη

SPIRIT in film, SPIRIT in object, SPIRIT in book

Μια ταινία χορού ντοκουμέντο, παράλληλη έκθεση και ένα μικρό βιβλίο ανοίγουν την

δημιουργική διαδικασία πίσω από τη παράσταση διαρκείας SPIRIT, ένα τετράωρο μαραθώνιο χορού που μεταδόθηκε ζωντανά στις προσωπικές οθόνες των θεατών κατά τη πρώτη καραντίνα του 2020.

Η ταινία (63’) έχει αγγλικούς υπότιτλους. Η έκθεση, σε σχεδιασμό Εύας Κοραή και Όμηρου Παναγίδη, προσφέρει είσοδο στη διαδικασία δημιουργίας της οπτικής επικοινωνίας της παράστασης, στη διαδικασία προβών, στη γραμματοσειρά SPIRIT. Στα πλαίσια της έκθεσης παρουσιάζεται και το βιβλίο του SPIRIT σε σχεδιασμό του Όμηρου Παναγίδη, με κείμενα της ομάδας, αναφορές στο έργο του 2020 και φωτογραφικό υλικό από τα ‘παρασκήνια’.

Ιδέα / Σκηνοθεσία / Μοντάζ: Ελεάνα Αλεξάνδρου | Γραμματοσειρά SPIRIT / Σχεδιασμός γραφιστικών και βιβλίου: Όμηρος Παναγίδης | Σχεδιασμός και δημιουργικό της έκθεσης: Εύα Κοραή, Όμηρος Παναγίδης | Πρωτότυπη μουσική: Πάνος Μπάρτζης | Δραματουργία: Έλενα Αγαθοκλέους | Εικαστική επιμέλεια / Σύστημα υποστήριξης: Εύα Κοραή | Περφόρμανς: Αριάνα Μαρκουλίδου, Πέτρος Κονναρής, Ράνια Γλυμίτσα, Μαρίνα Αργυρίδου | Υπότιτλοι / Βοηθός μοντάζ: Σουζάνα Φιαλά | Σχεδιασμός Φωτισμού παράστασης: Αλεξάντερ Γιότοβιτς | Παραγωγή: bytheway productions | Υποστηρικτές: Makers Will Make, ΤΕΠΑΚ - Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Εργαστήρι Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας - VSMS Lab, Flashart@Rialto | Ευχαριστίες στο CYENS Thinker Maker Space

Το SPIRIT (2020) δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου.

The pure gold is seeping out of me | Performance (PL) | 22:00 (50’) (18+)

Renata Piotrowska-Auffret

@ Συνεργείο / Synergeio

Για πολλές γυναίκες η επιθυμία για μητρότητα είναι δεδομένη. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτή η επιθυμία είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί εξαιτίας κανονισμών και εννομων απαγορεύσεων;

Στο έργο της, η Piotrowska-Auffret, εξετάζει αυτό το πεδίο και εστιάζει στην σχέση ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. Βασισμένη στις προσωπικές της εμπειρίες και σε αφηγήσεις άλλων γυναικών, η καλλιτέχνης αποπειράται να αποκαλύψει ένα δίκτυο προϋποθέσεων και υποσχέσεων που εκμεταλλεύεται την λαχτάρα για μητρότητα.

*H παράσταση περιέχει γυμνό

Ιδέα / Χορογραφία: Renata Piotrowska-Auffret | Περφόρμερς / Κείμενα: Renata Piotrowska-Auffret and guests | Συνεργάτες: Karolina Kraczkowska, Aleksandra Osowicz | Δραματουργία: Bojana Bauer, Renata Piotrowska-Auffret | Σύμβουλος δραματουργίας: Magdalena Ptasznik | Βοηθός επεξεργασίας: Michał Kurkowski | Φωτισμός: Monika Krześniak | Οπτικός σχεδιασμός: Aleksandra Osowicz | Μουσική: Camille Saint-Saens, Ferenc Liszt, Bill Medley and Jennifer Warnes, The Kurws | Διοργανωτές: Fundacja Burdąg, Centrum w Ruchu | Συμπαραγωγή: MAAT Festival | Συνεργάτες: Nowy Teatr, Wawerskie Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Muzyki i Tańca, Centre National de la Danse | Παραγωγή: Performat Production – Karolina Wycisk

Σάββατο 30.9

«Αναπτύσσοντας και διατηρώντας μια φωνή ως καλλιτέχνης» (CY) | 15:00 (45’)

Πρεμιέρα Podcast

Λία Χαράκη - Guy Cools

@ Δημοτικό Κέντρο Τεχνών - Αποθήκες Παπαδάκη

Είσοδος Ελεύθερη / Free Entrance

Θα ακολουθήσει Q&A / Q&A will follow*

Ένα podcast με εικόνες από το εικοσάχρονο ταξίδι δημιουργίας της Λίας Χαράκη το οποίο προέκυψε από μια συνέντευξη με τον δραματουργό Guy Cools.

Σε αυτό το podcast, ο δραματουργός Guy Cools παίρνει συνέντευξη από τη Λία Χαράκη για το εικοσάχρονο ταξίδι δημιουργίας της στο χορό, τη χορογραφία και την περφόρμανς. Οι δυο τους υπήρξαν στενοί συνεργάτες όλο αυτό το διάστημα και πέρυσι συναντήθηκαν στη Βιέννη για να ηχογραφήσουν αυτή τη συζήτηση για τα έργα της Λίας, τη σημαντικότητα των συνεργασιών της, τη δημιουργία των πρακτικών της και τη συμβολή της στην ανάπτυξη του χορού και της περφόρμανς στην Κύπρο. Το podcast εμπλουτίζεται με εικόνες από το αρχείο της Λίας, το οποίο έχει επιμεληθεί η ίδια.

*Την συζήτηση θα συντονίζει ο Αλέξης Βασιλείου

Κείμενο/συνέντευξη: Λία Χαράκη και Guy Cools | Μουσική: Γιάννης Χριστοφίδης και φωνή Λία Χαράκη από το ηχητικό έργο VESSEL | Φωτογραφίες: Παύλος Βρυωνίδης και μεταξύ άλλων Χάρης Αντωνιάδης, Χριστόδουλος Παναγιώτου, PASHIAS, Χρίστος Χατζηχρίστου, Μάριος Χαψής.| Επιμέλεια εικόνων: Λία Χαράκη | Ηχογραφηση: Andreas Berger | Μίξη και επεξεργασία ήχου: Μάρκος Παπαγεωργίου AV Playroom | Ηχογραφήθηκε στο στούντιο της ομάδας Liquid Loft στη Βιέννη στις 22 Νοεμβρίου 2022

Παραθεριστές στο παράλογο | Performance (GR, CY) | 17:00 | (35’)

Στυλιάνα Αποστόλου / Πολένα Κόλια Πέτερσεν

@ Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Είσοδος Ελεύθερη

Παρουσίαση στο πλαίσιο του διακρατικού καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας

Dance Days Chania & Στέγη Χορού Λεμεσού

Ποιά είναι η σχέση μεταξύ του παραλόγου, του νοήματος της ζωής και της σαθρότητας των δομών πάνω στις οποίες χτίζουμε τη ζωή μας; Ποιά είναι η σχέση του μύθου του Ʃίσυφου και της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας που ζούμε σήμερα; Μπορεί η φιλία να δώσει μια απάντηση στη ματαιότητα που επιμένει να κραυγάζει;

Ένας σωτήρας αναμένεται. Υπόσχεται ανάπτυξη. Όλα θα φτιάξουν. Κι όμως, οι ηρωίδες δε μπορούν πια να αντισταθούν σε αυτό που με τόσο θράσος κι επιμονή κάνει την εμφάνισή του: μα, καταρρέει!

Είναι 1961. Υπάρχει αφθονία, τόσο λίγη εγκράτεια. Υπάρχει μόνο θρασύτατη ελπίδα. Είναι 2023. Υπάρχει τόση άφθονη βροχή, τόσο λίγο νερό. Δεν υπάρχει πια ελπίδα.

Είναι 2046. Δεν υπάρχει πια νερό.

Vounaros | Performance (CY) | 18:00 (25’) (16+)

Μελίνα Σοφοκλέους

@ Συνεργείο

Ένας τόπος, ένα παιχνίδι, ένας α-τόπος.

Ένα βάρος, ένα καταφύγιο, ένα κατασκεύασμα.

Μια ανάμνηση, μια κορυφή, μια σκάλα, μια πηγή.

Μια φυσική εκδήλωση ψυχικής ταλάντωσης που τραβά τζιαι ξεδιπλώνεται που το δέντρο της ταυτότητας του εαυτού.

Μαζευκοντας τα φρούτα του φύλου τζαι της κληρονομιάς.

Σκηνοθεσία / Χορογραφία / Performer: Μελίνα Σοφοκλέους | Σχεδιασμός ήχου: Ελένη Αναστασίου | Σχεδιασμός φωτισμού: Yetiyetiyeti | Assistant Creative Direction : Renay Rousou , Yetiyetiyeti , Eleni Anastasiou | Παραγωγή: Στέγη Χορού Λεμεσού

Happy Happier Days | Performance (CY) | 19:00 | 60’

Αριάννα Οικονόμου

@ Πάνος Σολομωνίδης

Μετά την σόλο περφόρμανς Breathing Eye (2021) και την περιπατητική περφόρμανς/βίντεο/ εγκατάσταση ΜΕΤΑ (2022) βασισμένα πάνω στο φιλμ του Σάμιουελ Μπέκετ, η Αριάννα Οικονόμου συνεχίζει την έρευνα της ορμώμενη από το θεατρικό του έργο Happy Days (Ευτυχισμένες Μέρες) σε ένα ταξίδι ζωής, αναζητήσεων και νοήματος.

Στο Ηappy Happier Days, (Ωραίες, για πιο Ωραίες Ημέρες) η δημιουργός μοιράζεται με το κοινό, σε αυτή την ώριμη καλλιτεχνική θέση που βρίσκεται, κοιτάζοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον: τι υπήρξε, τι θα μπορούσε να υπάρξει και αναζητά τι θα μπορούσε να προσδιοριστεί ως οι πιο ευτυχισμένες ημέρες. Σε ένα διαρκή διάλογο με το κείμενο, αναπόφευκτα έρχεται αντιμέτωπη με τις επιλογές της ως ενεργού γυναίκας καλλιτέχνη στην Κύπρο από το πρώτα βήματα της μέχρι σήμερα, αλλά και με προσωπικές μνήμες ή σκέψεις.

Ιδέα, Σκηνοθεσία, Κείμενα, Μουσική, Περφόρμερ: Aριάννα Οικονόμου | Δραματουργία, Συνεργάτης καλλιτέχνης: Έλενα Αγαθοκλέους |Σύμβουλος κίνησης: Πέτρος Κονναρης | Ηχητικός σχεδιασμός: Γιάννης Χριστοφίδης | Σκηνογράφος: Νάταλυ Σάββα | Βίντεο παράστασης : Peter Hulton of the work by Arianna Economou “ seeds” | Τεχνική υποστήριξη: Γιάγκος Χατζηγιάννης | Παραγωγή: Echo Arts 2023

MOS | Performance (GR) | 20:30 (45’) (8+)

Ιωάννα Παρασκευοπούλου

@ Θέατρο Ριάλτο

Δύο περφόρμερ συνδιαλέγονται με εικόνες ασύνδετες μεταξύ τους και επιχειρούν να προσδώσουν τη δική τους καταγραφή στον χώρο. Το σώμα και η (μικρο)κίνηση συνυπάρχουν με παράδοξα αντικείμενα και υλικά, λειτουργώντας ως μέσα παραγωγής ήχου. Εντάσεις, εκρήξεις, παύσεις, επαναλήψεις και παραμορφώσεις του υλικού ενισχύουν την ηχητική εμπειρία.

Στη σκηνική σύνθεση, αποκαλύπτονται μεμονωμένες πληροφορίες από το υλικό επανάχρησης, καλώντας έτσι τους θεατές να αναπτύξουν νέες συνδέσεις και συσχετισμούς. Σταδιακά, μετατρέπονται σε ακροατές ενός αυτοσχέδιου και ανομοιογενούς soundtrack, που εκτυλίσσεται μπροστά τους. Οι περφόρμερ γίνονται οι διαμεσολαβητές μεταξύ αρχείου και θεατή, προτείνουν τις προσωπικές τους αποτυπώσεις, συνθέτουν τη δική τους ηχητική διασκευή ενός μη γραμμικού κινηματογραφικού σεναρίου και, τελικά, επιλέγουν τι θα μπορούσε να ακούγεται. Το “MOS” είναι ένα σκηνικό παιχνίδι, που κινείται μεταξύ φανερών και κρυφών σχέσεων εικόνας, ήχου και κίνησης, επεκτείνοντας τις αφηγήσεις που προκύπτουν από την αλληλοτροφοδότηση και τη συνύπαρξη φαινομενικά αντίθετων αρχειακών πηγών, δίνοντας ορατότητα σε στοιχεία που δεν μπορούν εύκολα να φανούν ή να ακουστούν.

* Περισσότεροι από είκοσι ορισμοί αποδίδονται στη λέξη/ακρωνύμιο “mos”. Μεταξύ άλλων, make optical splices, microphone off stage, microphone out of service, minus optical signal, minus optical stripe, minus optical sound, missing of sound, mit ohne stimme, mit out sprechen, mixer out smoking, motion on screen, motor only shot, motor only sync, music on side, muted on screen, muted on sound, muted optical stripe.

Ιδέα & Χορογραφία: Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Ερμηνεία: Γιώργος Κοτσιφάκης, Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Τεχνική Υποστήριξη & Ζωντανή Υποστήριξη Ήχου : Δάνης Χατζηβασιλάκης | Δραματουργία: Έλενα Νοβάκοβιτς | Σχεδιασμός Φωτισμού: Ελίζα Αλεξανδροπούλου | Υπεύθυνοι Φωτισμού Περιοδείας: Ελίζα Αλεξανδροπούλου, Τζάνος Μάζης | Τεχνική Υποστήριξη Βίντεο: Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος | Επιμέλεια Σκηνικού Χώρου & Κοστουμιών: Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Επεξεργασία Βίντεο: Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Ξύλινες Κατασκευές: Μίλτος Αθανασίου | Σχεδιασμός Αφίσας: Bois Futuri | Φωτογραφίες: Πηνελόπη Γερασίμου | Οργάνωση Παραγωγής: Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Οργάνωση Περιοδείας: Cultόpια & Ιωάννα Παρασκευοπούλου | Συντονισμός Περιοδειών: Χριστίνα Λιάτα (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση)

Κυριακή 01.10

Dear Festival and Friends | Τελικές Σκέψεις | Ομάδα εργασίας προγράμματος 17:00 (60’)

@ Δημοτικό Κέντρο Τεχνών - Αποθήκες Παπαδάκη

Είσοδος Ελεύθερη

Το πρόγραμμα “Dear festival and friends…” σε επιμέλεια και συντονισμό των Ροδιά Βόμβολου (δραματουργός χορού, ερευνήτρια) και Μπετίνα Παναγιωτάρα (θεωρητικός χορού, δραματουργός), προτείνει την ενεργοποίηση κριτικής σκέψης και γραφής γύρω από το φεστιβάλ Open House και τις παραστάσεις του. Με αφετηρία την επιμελητική πρακτική του φεστιβάλ να φιλοξενήσει έργα καλλιτεχνών που αυτοπροσδιορίζονται ως γυναίκες και με βασική μέθοδο εργασίας την επιστολογραφία, η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί να αναστοχαστεί κριτικά επί των παραστάσεων και να ανατροφοδοτήσει τόσο το φεστιβάλ όσο και τ@ συμμετέχοντες/ουσες/οντα σε αυτή. Πώς μπορούμε να σκεφτούμε, να συζητήσουμε κριτικά και να γράψουμε από κοινού με αφορμή τα ίδια τα έργα και τις αντιδράσεις/σκέψεις που μας κινητοποιούν, χρησιμοποιώντας την πρακτική των επιστολών και πως σχετιζεται η επιμελητική ματιά του φεστιβάλ με αυτή των θεατών;

Performing The New

μελωδία ΙΙ | Εικαστική εγκατάσταση (CY) | 19:00-20:00 *

Άρτεμις Ευλογημένου

@ Συνεργείο

Είσοδος Ελεύθερη

To φαΐ είναι πηγή διατροφής.

To φαΐ είναι πολιτικό.

To φαΐ είναι οικολογικό ζήτημα.

Σε αυτό το έργο, η καλλιτέχνις διερευνά τον ρυθμό της ζωής μας σε σχέση με αυτόν της φύσης- πώς η κατανάλωση τροφής επηρεάζει την αντίληψή μας για την πραγματικότητα, για τον θάνατο, για την επιβίωση. Πώς όλα αυτά έχουν επίδραση στην αντίληψή μας για τον χρόνο.

Υφαίνουμε ιστορίες για να κατανοήσουμε την αλήθεια.

Υφαίνουμε ιστορίες για να πουλήσουμε την αλήθεια.

Υφαίνουμε ιστορίες για να κρύψουμε την αλήθεια.

Παρουσίαση έργου σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλοξενίας και Καλλιτεχνικής Ανάπτυξης Moving The New

Μέντορας προγράμματος: Ροδιά Βόμβολου

*Οι θεατές μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν από το χώρο καθόλη την διάρκεια

performance de Gaya de Medeiros

Atlas da Boca | Performance (PT, BR) | 21:00 (50’) (16+)

Gaya de Medeiros

@ Ξυδάδικο

H παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος του Open House Festival και θα φιλοξενηθεί στη Λευκωσία (30/09) σε συνεργασία με το Sessions.

"Πέρασα την εφηβεία μου πολύ ήσυχα. Έζησα αμέτρητες μέρες παρατηρώντας κυρίως τους ανθρώπους, τις "μη λέξεις" τους". Μια "λέξη -χειρονομία", μια "λέξη-βλέμμα", μια "λέξη-αναπνοή"... Πέρασα τη ζωή μου προσπαθώντας να διαβάσω τους τρόπους με τους οποίους η σκέψη μας σμιλεύει το σώμα. Πιστεύω ότι το έργο εγκαθίσταται ακριβώς εδώ.”

-Gaya de Medeiros

Στο έργο Atlas da Boca τα δύο τρανς σώματα εξερευνούν το στόμα ως σύμβολο. Το στόμα γίνεται η διεπαφή μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού, μεταξύ του ερωτικού και του πολιτικού, μεταξύ της σιωπής και των παρατεταμένων λέξεων. Αμφισβητώντας τις "λέξεις- χειρονομίες", το έργο εμβαθύνει στις στιγμές κατά τις οποίες το στόμα σκληραίνει, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο, τις λέξεις να βγουν προς τα έξω βρυχώμενες.

*Η παράσταση περιέχει γυμνό

Σκηνοθεσία και παραγωγή : Gaya de Medeiros | Συνδημιουργία και Περφόρμανς : Ary Zara, Gaya de Medeiros | Πρόκληση, σύλληψη και σχεδιασμός του Atlas da Boca : João Emediato | Βίντεο : Ary Zara | Σχεδιασμός φωτισμού : André de Campos | Υπεύθυνος σκηνής : Ricardo Pimentel | Λειτουργία ήχου : Milton Estevam | Μετάφραση και υπότιτλοι : Joana Frazão| Διαχείριση : Irreal

Closing Party

@ Mason

With ALYSIDEZ

Πληροφορίες εισιτηρίων:

Festival Cards: €30 @ SoldOut tickets

*Η κάρτα φεστιβάλ δεν περιλαμβάνει την παράσταση MOS

Εισιτήρια: €6/8

Διαδικτυακά @ SoldOut tickets

Στην είσοδο κατόπιν διαθεσιμότητας.

* Για το έργο Mos τα εισιτήρια διατίθενται στο www.rialto.com.cy και στην είσοδο του θεάτρου. Η κάρτα φεστιβάλ δεν περιλαμβάνει πρόσβαση στην συγκεκριμένη παράσταση.