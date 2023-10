Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου επιστρέφει στις 10-12 Νοεμβρίου 2023

Το κεντρικό πρόγραμμα εμπλουτίζεται και φέτος με παράλληλες δράσεις, υπό τον τίτλο «Dance Throughout the Year»

Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου διοργανώνεται για 23η χρονιά και λαμβάνει χώρα στο Θέατρο Ριάλτο από τις 10-12 Νοεμβρίου 2023. Η φετινή έκδοση επιστρέφει παρουσιάζοντας 12 νέα έργα καθιερωμένων και νεότερων χορογράφων.

Το κεντρικό πρόγραμμα παραστάσεων εμπλουτίζουν και φέτος παράλληλες εκδηλώσεις, τις οποίες διοργανώνει η Στέγη Χορού Λεμεσού, κάτω από τον τίτλο «Dance Throughout the Year».Σημειώνεται πως φέτος την ευθύνη της καθοδήγησης (mentoring) των νέων χορογράφων στη διαδικασία προετοιμασίας του έργου τους, έχει αναλάβει ο Έλληνας χορογράφος Χρήστος Πολυμενάκος.

Στιγμιότυπο από την 22η διοργάνωση της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου. Φωτ.: Παύλος Βρυωνίδης

Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου

Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου, αποτελεί ετήσιο χορογραφικό θεσμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού, που διοργανώνεται από το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.

Η Πλατφόρμα έχει συμβάλει σημαντικά με τις είκοσι δύο προηγούμενες εκδόσεις της στην ανάπτυξη και προώθηση του σύγχρονου χορού στον τόπο μας, αξιοποιώντας στην διοργάνωση δεκάδες χορογράφους και εκατοντάδες χορευτές και άλλους δημιουργικούς συντελεστές.

Διαχρονικά η Πλατφόρμα Χορογραφίας στοχεύει στην στήριξη των κυπρίων δημιουργών και στην παρουσίαση νέων έργων σύγχρονης χορογραφίας στο κοινό. Οι δώδεκα χορογράφοι που προκρίθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής προετοιμάζονται εντατικά, μαζί με τους συνεργάτες τους, για να παρουσιάσουν τα νέα έργα τους.

Πρόγραμμα παραστάσεων:

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, 20.30

Aμφίδρομο Χοροθέατρο Έλενα Χριστοδουλίδου Chameleon 25’

Μελίνα Ιωαννίδου Match Point 15’

Μιλένα Ugren Κούλας Dead Mouse 15'

Άννη Χούρη Coming of 15’

Σάββατο 11 Νοεμβρίου, 20.30

Όλγα Μάρκαρη Ένας τέλειος κόσμος 13’

Διαμάντω Χατζηζαχαρία a dance for the end of the world 22’

Ιωάννης Οικονομίδης Φούσκα Κατανάλωσης 15’

Παναγιώτης Τοφή Mon Otage 20'

Κυριακή 12 Νοεμβρίου, 20.30

Alexandra Waierstall Embodied Practice by Twelve 25’

Σωτήριος Παναγούλιας Το Βάρος 15’

Πάνος Μαλακτός We All Need Therapy 20’

Χάρης Κούσιος Οδηγίες σε πλάγια γράμματα 20'



Πληροφορίες

Εισιτήρια: €8 (€15 για τρεις μέρες)

Ελεύθερη είσοδος για χορογράφους & χορευτές (Απαραίτητη η κράτηση θέσεων)

Πληροφορίες & Εισιτήρια: 77 77 77 45 / www.rialto.com.cy / Tαμείο:(Δευ-Παρ 10:00-15:00 και 90’ πριν την έναρξη των παραστάσεων)

Βρείτε νέα και ενημερώσεις στο www.cypruschoreographyplatform.com / FB, IG & Vimeo: Cyprus Choreography Platform

Διοργάνωση: Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού και Θέατρο Ριάλτο

Με τη συνεργασία της Στέγης Χορού Λεμεσού

Χορηγοί Επικοινωνίας: O Φιλελεύθερος, ΡΙΚ.

Στηρίζουν: Δήμος Λεμεσού, Εφημερίδα Λεμεσός, Limassol Today, Vestnik Kipra, Lemesos Blog, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού.