«Dance Waves» | Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού έρχεται στις 18 και 25 Νοεμβρίου 2023

Κύματα χορού, ολοένα και ψηλότερα, σε δυο συμπληρωματικές επάλληλες δόσεις

Σε δύο διαδοχικά Σάββατα, 18 και 25 Νοεμβρίου 2023 στο black box του Εγκώμιου Πολιτιστικού Κέντρου, έχει κατανεμηθεί το φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Dance Waves».

Η συνεργασία των διοργανωτών (Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο/ Dance Lab Nicosia) με δυο πολύ σημαντικούς διεθνείς ετήσιους χορογραφικούς θεσμούς (Rotterdam International Duet Choreography Competition-RIDCC & Solo TanzTheater Competition Stuttgart) που εμπλουτίζει το φετινό «Dance Waves» με τρία + ένα επίλεκτα έργα αντίστοιχα σε συνδυασμό με τις πολλά υποσχόμενες Κυπριακές συμμετοχές, δημιουργούν έναν πήχη προσδοκιών κάτι παραπάνω από υψηλό για το Κυπριακό χορευτικό κοινό. Έναν πήχη, η ύπαρξη του οποίου είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία για την ουσιώδη πρόοδο της ευρύτερης τοπικής χορευτικής σκηνής.

Με έγνοια μας τον ρόλο της τέχνης σήμερα και ένα διαρκή προβληματισμό για το πως η νέα γενιά αφομοιώνει και αντιλαμβάνεται υφιστάμενους θεσμούς επιστρέφει συνεχώς στη βάση των πραγμάτων, με μιλιά και εργαλείο το σώμα για όσα εκφράζει η ίδια η ζωή, με σεβασμό και γνώση.

Οι ανά εβδομάδα συμμετοχές:

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023 | Ώρα έναρξης: 20.00

CLAY :

Χορογραφία/ερμηνεία : Rebecca Laufer and Mats van Rossum - Mουσική Mats van Rossum και Thomas Walschot. FKJ 'Sundays' . Το έργο χορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Ισραήλ, έλαβε το βραβείο Club Guy Roni Partner στοRIDCC 2023.

Ένα κομμάτι που γεννήθηκε από σωματικό περιορισμό. Μια γλυκόπικρη απόδραση στη φαντασία. Πέρα από τη λογική, αδέσμευτο από τον χρόνο.

miTerra:

Σύλληψη, χορογραφία, εκτέλεση - Εύα Γεωργιτσοπούλου/ Μουσική - Σήκω Μάνα (Μελίνα Κανά) & Le Trio Joubran - AsFâr - Zawâj El Yamâm

Μια σωματική και συναισθηματική εξερεύνηση των δυναμικών πτυχών της γυναικείας ουσίας που απεικονίζει την ικανότητά της για μεταμορφώνεται, να αντέχει και να καλλιεργεί νέα ξεκινήματα σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Το έργο αναπαριστά μέσω του σώματος, τα θεμέλια για νέα μονοπάτια και είτε με ευαλωτότητα είτε με δύναμη, αγκαλιάζει την ύπαρξη στην πιο αγνή της μορφή.

Breathe with me a moment

Χορογραφία: Or Marin (Or Marin Dance Theatre company) – Χορευτές: Uri Dicker, Tomer Giat

3o βραβείο χορογραφίας στο 27ο φεστιβάλ MASDANZA 2022. Φιναλίστ στον 5ο διαγωνισμό RIDCC- 2023.

Το ντουέτο προτείνει την οικειότητα ως κοινή αναπνοή, μια στιγμή στενής σύνδεσης που περιλαμβάνει τα διάφορα χρώματα της οικειότητας. Η συνάντηση δύο σωμάτων μέσω κοινής αναπνοής σε μια φυσαρμόνικα παράγει μια νότα/ήχο στην έννοια της οικειότητας, φωνάζει την εγγύτητα, την αγάπη, το πάθος. Ενώνει τα δύο σώματα και τα μετατρέπει σε ένα μουσικό όργανο με δύο πνευμονικούς χώρους και μια νότα που αναδύεται από τον δεσμό τους.

Simply Something Somewhere Else

Χορογραφία και ερμηνεία : Cassandra Arnmark (1ο βραβείο- Solo Tanz Theater Festival Stuttgart)

Εμπνευσμένο από τη μουσική της συνθέτριας και αρπίστας Mary Lattimore, είναι μια πολύ ιδιαίτερη εξερεύνηση των ειρηνικών συγκρούσεων του εσωτερικού κόσμου. Ο ήχος της άρπας μπαίνει στο σώμα και μιλάει μέσα από αυτό. Κάθε χορδή που χτυπιέται δημιουργεί μια νέα δύναμη που ανοίγει συνεχώς, προσεκτικά και αργά, νέους εξερευνητικούς δρόμους και τρόπους.

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 | Ώρα έναρξης: 20.00

ΑΝΑ(ΠΟΔΙ)

Σύλληψη Ιδέας: Ζωή Ελευθερίου/ Χορογράφος - Μέντορας: Λοΐζος Κωνσταντίνου/ Χορεύτρια: Ζωή Ελευθερίου/ Φωτογράφος : Στέλιος Αδάμου/ Ζωντανή μουσική: Παναγιώτης Ζαχαρίου

Το σόλο " ΑΝΑ(ΠΟΔΙ)" ξεπροβάλει αναμνήσεις, την χαμένη παιδικότητα που εντός του κάθε ανθρώπου παραμονεύει. Σε κάθε ιστορία γραμμένη είτε από τον Αίσωπο, είτε από τον Τριβιζά, είτε από παιδιά είτε και από εμάς τους ίδιους, πάντα (θα) υπάρχει ένας ήρωας. Ίσως όχι σκοτώνοντας δράκους και/ή σώζοντας τις πριγκίπισσες αλλά σίγουρα προσπαθώντας να σκοτώσει τους δικούς του δαίμονες που τον διακατέχουν.

MEGASTRUCTURE

Συνδημιουργία,ερμηνεία Sarah Baltzinger & Isaiah Wilson Υποστηρίζουν: Tipperary Dance Festival, Fondation Indépendance, TROIS C-L, Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, Cité Musicale-Metz, Ville de Metz, Département de la Moselle, Gouvernement du Grand Duché du Luxembourg, RIDCC

Το έργο έλαβε το μεγάλο βραβείο του φετινού διαγωνισμού RIDCC.

Ένα ανεπανάληπτο παραστατικό χορευτικό κομμάτι που χαράσσει με περιέργεια την τροχιά δύο σωμάτων σε συνεχή συμβίωση. Μια εμφατική αποδόμηση των παραδοσιακών σχημάτων θεάτρου και χορού, ένα ακραία ευφυές παιχνίδι με τις φερόμενες ως δεδομένες προσδοκίες του κοινού. Τι είναι πράγματι απαραίτητο για τη δημιουργία μιας παράστασης; Μουσική; Σκηνογραφία; Φωτισμός;

Bubble consumer

Χορογράφος: Ιωάννης Οικονομίδης/ Χορευτές: Άννα Νικολάου, Ιωάννης Οικονομίδης/ Μουσική: Μιχάλης Νικολάου/ Ενδυματολόγος: Σοσάννα Τομάζου/ Σκηνογράφος: Σοσάννα Τομάζου/ Κείμενα: Αλέξανδρος Κυριαζής/ Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Τσιάκκας/ Τρέιλερ: Κωνσταντίνος Τσιάκκας/ Βοηθός Χορογράφου: Φώτης Νικολάου/ Δραματουργός: Χρίστος Πολυμενάκος/ Σχεδιασμός Φωτισμού: Παναγιώτης Μανούσης

Ατέρμονη μάχη για το πιο ακριβό, το πιο «χρυσό», το πιο δημοφιλές, το πιο λαμπερό, το υπέρλαμπρο. Υπάρχει άραγε περιθώριο για πραγματική αντίσταση; Πώς μπορεί να στραφεί αλλού το βλέμμα που προς τα εκεί πεισματικά καθοδηγείται και να μπορέσει να διασωθεί; Τι νόημα μπορεί να έχει σήμερα η πλατωνική ρήση “Ο άνθρωπος, αν μεν διαπαιδαγωγηθεί ορθώς, αγαπά να γίνει το πιο ευγενικό και ήμερο πλάσμα, αν όμως δεν λάβει αρκετή και κατάλληλη μόρφωση, γίνεται το πιο άγριο ζώο της φύσεως” πέραν του να επιβεβαιώνει τα πανταχού παρόντα υπαρξιακά αδιέξοδα;

? Ένα όγδοο έργο θα επιλεγεί ανάμεσα από τα κομμάτια που μετέχουν στην φετινή (10 – 12 Νοεμβρίου) Πλατφόρμα χορογραφίας Κύπρου.

Το φεστιβάλ χορηγείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το χορηγικό πρόγραμμα Κύπρια.

Πληροφορίες

Εισιτήρια: ticketmaster.cy και στο Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ

Κρατήσεις 22781104