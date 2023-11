Το «Μουσείο του Φεγγαριού» στη Λάρνακα μέχρι τις 19 Νοεμβρίου

Το έργο του Βρετανού καλλιτέχνη Luke Jerram συμμετέχει στις δράσεις της Μπιενάλε Λάρνακας, καθώς έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα παράλληλων δράσεων με θεματική το φεγγάρι

Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας τέλεσε τη Δευτέρα το βράδυ τα εγκαίνια της εγκατάστασης του «Μουσείου του Φεγγαριού»/«Museum of the Moon», ενός έργου τέχνης στην Πλατεία Ζουχούρι, σε μια εκδήλωση που αποτελεί μέρος των παράλληλων εκδηλώσεων της Μπιενάλε Λάρνακας.

Το «Μουσείο του Φεγγαριού» του Βρετανού καλλιτέχνη Luke Jerram περιοδεύει σε όλο τον κόσμο και μέχρι τις 19 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στην Λάρνακα.

Με διάμετρο επτά μέτρων, το έργο αποτελείται από εικόνες υψηλής ανάλυσης (120dpi) από το Επιστημονικό Κέντρο της ΝΑSA. Κάθε εκατοστόμετρο της φωτιζόμενης σφαιρικής εγκατάστασης αντιπροσωπεύει 5 χιλιόμετρα της επιφάνειας του φεγγαριού.

Η εγκατάσταση προσφέρει μια πολυσύνθετη εμπειρία και συνοδεύεται από ηχητική/μουσική υπόκρουση από τον βραβευμένου με BAFTA και Ivor Novello συνθέτη Dan Jones.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας ανέφερε πως «ποτέ δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι η ευρηματικότητα, η αγάπη κάποιων συνδημοτών μας για την πόλη θα έφτανε να έχουμε αυτό το υπέροχο έργο τέχνης σε ένα από τα νέα έργα του Δήμου Λάρνακας».

Είναι κάτι το οποίο εκφράζει απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να βλέπουμε την πόλη μας, συνέχισε ο κ. Βύρας και είπε ότι «θέλουμε να βλέπουμε την πόλη μας να πρωτοπορεί, να σκέφτεται λίγο διαφορετικά από αυτά που μάθαμε να κάνουμε μέχρι σήμερα».

«Μακάρι να βλέπουμε τέτοιες πρωτοβουλίες στην πόλη μας, όχι μόνο θα τις στηρίζουμε αλλά θα τις αγκαλιάζουμε» και «πρώτος εγώ θα χειροκροτώ αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα» είπε.

Ο κ. Βύρας ανέφερε πως «μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο διεξαγωγής εκδηλώσεων για την Μπιενάλε Λάρνακας είδαμε πάρα πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες στην Λάρνακα και αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στα άτομα που κάνουν όλον αυτόν τον κόπο» ώστε να μπορούμε λέμε ότι «η Λάρνακα, η Κύπρος έχει μέλλον» καθώς «όταν δίνουμε χώρο και λόγο στον πολιτισμό τότε ελπίζουμε σε μια καλύτερη κοινωνία».

Το «Museum of the Moon» δημιουργήθηκε το 2016 και από τότε έχει ταξιδέψει σε πολλές γωνιές του πλανήτη, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Λίγα λόγια για το έργο

Το «Museum of the Moon» (Μουσείο του Φεγγαριού) θα έρθει για πρώτη φορά στην Κύπρο. Οι διοργανωτές, «Once in a Blue Moon» και «Wonderdots», έφεραν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Ζουχούρι για μια εβδομάδα ως μέρος του παράλληλου προγράμματος της Μπιενάλε Λάρνακας 2023.

Το «Museum of the Moon» είναι ένα έργο τέχνης του Βρετανού καλλιτέχνη Luke Jerram που περιοδεύει σε όλο τον κόσμο. Η επόμενη του στάση είναι η Κύπρος, όπου θα παραμείνει από τις 13 μέχρι τις 19 Νοεμβρίου.

Το Museum of the Moon δημιουργήθηκε το 2016 και από τότε έχει ταξιδέψει σε πολλαπλές γωνιές του πλανήτη, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κάθε φορά, εκδηλώσεις και παραστάσεις εμπνευσμένες από τη Σελήνη συνοδεύουν την εγκατάσταση, δημιουργώντας μια διαφορετική εμπειρία.

Η Λάρνακα θα φιλοξενήσει και αυτή μια ειδικά επιμελημένη σειρά εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, προσκαλώντας τους επισκέπτες να δημιουργήσουν νέες σχέσεις με το φεγγάρι, ενώ παράλληλα να μάθουν τις τελευταίες επιστημονικές πληροφορίες για αυτό.

«Το Museum of the Moon, μια μοναδική εμπειρία, έρχεται στη Λάρνακα και καλούμε όλους να τρέξουν προς το φεγγάρι», μοιράζονται με ενθουσιασμό οι διοργανωτές. «Αφήστε αυτή τη στενή επαφή, που μπορεί να μην έχετε ποτέ ξανά με το φεγγάρι, να εμπνεύσει ένα νέο αέρα στη ζωή σας. Αφήστε αυτόν τον σιωπηλό παρατηρητή, αυτόν τον σύντροφο που έχουμε κάθε βράδυ στον ουρανό, ανεξάρτητα από τη θέση μας στον κόσμο, να μας υπενθυμίσει ότι δεν είμαστε ποτέ πραγματικά μόνοι».

Κατά την διαρκεια της εβδομάδας η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν ενώ δύο βράδια με ειδικές εκδηλώσεις θα έχουν εισοδο . Η πώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 11 Νοεμβρίου στις 10:00 στο www.onceinabluemoon.eu/museumofthemoon.html.

Μέρος των εσόδων από τις εκδηλώσεις με είσοδο θα δοθούν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ενηλίκων ΑμεΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, ο οποίος συστάθηκε με πρώτιστο στόχο τη λειτουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Ημέρας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) άνω των 21 ετών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15 & 17 Νοεμβρίου 2023

Η εμπειρία του Φεγγαριού| Είσοδος Δωρεάν

Το «Museum of the Moon» θα είναι ανοικτό για το κοινό από τις 10.00 μέχρι και τις 22.00.

16 Νοεμβρίου 2023

Βραδιά παραστατικών τεχνών | 18.30 - 22.00 [Εκδήλωση με είσοδο]

19.00 - 19.30 Ποιητικά Θαύματα: Λόγια κάτω από την Πανσέληνο

Αγκαλιάστε τη μαγεία της νύχτας και ανακαλύψτε έναν κόσμο ποιητικών θαυμάτων σε μια σύντομη αλλά μαγευτική βραδιά ποίησης. Τα ποιήματα της βραδιάς θα είναι κυρίως στην ελληνική γλώσσα.

Θεατρική παράσταση «Νοσταλγία» | 20.00 - 21.00

Η ομάδα «Σκηνή 8» κατά την διάρκεια της πανδημίας, ένιωσε την έντονη ανάγκη των ανθρώπων να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο, στα μέρη που ένιωθαν ασφάλεια. Στο πατρικό σπίτι, στην παλιά γειτονιά, στην ανεμελιά των παιδικών χρόνων. Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της «Νοσταλγίας» και τώρα φτάνει κοντά στον θεατή μέσω την ιστορία δύο «ξένων» που πέφτουν «τυχαία» ο ένας πάνω στη νοσταλγία του άλλου… μια μεσοκαλοκαιριάτικη νύχτα δίπλα στη θάλασσα.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Συγγραφή κειμένου: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, Πέννυ Φοινίρη και Αντρέας Μακρής

Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος: Σταύρη Πάπα

Βοηθός σκηνοθέτη & coaching: Άνθη Κάσινου

Μουσική επιμέλεια: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Επι σκηνής: Πέννυ Φοινίρη – Αντρέας Μακρής

Γλώσσα: Ελληνικά

Παράσταση σύγχρονου χορού «Meet Up» | 21.30 - 21.50

Η χορεύτρια και χορογράφος Στάυρη Καλοπετρίδου κάτω από το φώς του φεγγαριού θα παρουσιάσει μια σόλο παρουσίαση με την ζωντανή συνοδεία της μουσικού Εμιλη Τσιάνου. Οι δυο καλλιτέχνες μέσα από την προσωπική τους προσέγγιση θα δώσουν μορφή σε ότι ονομάζουμε κρυφά και εξιστορούμε στο φεγγάρι κάθε φορά που το κοιτάμε τα βράδια, θαυμάζοντας το. Η παράσταση αγγίζει τις εκείνες στιγμές που αφήνουμε την ψυχή μας ελεύθερη να πετάξει με ένα προορισμό. Εκείνη τη στιγμή που μπροστά στην επιβλητική παρουσία του φεγγαριού, το κορμί μας φαίνεται μικρό, λούζεται με λησμονιά αλλά και ελπίδα.

Ταυτότητα παράστασης

Concept/Χορογραφία: Σταύρη Καλοπετρίδου

Μουσικός συνθέτης/Μουσικός/Τραγούδι: Έμιλη Τσιάνου

Βοηθός χορογράφου: Πωλίνα Σταμπολή

Χορεύτρια: Σταύρη Καλοπετρίδου

Τιμές εισιτηρίων:

€20 για ολόκληρο το πρόγραμμα

€10 για την παράσταση χορού μόνο

€30 σε συνδυασμό με την Μουσική βραδιά στις 19 Νοεμβρίου 2023

18 Νοεμβρίου 2023

Παιδικό πρόγραμμα| Είσοδος Δωρεάν

Η εμπειρία του Φεγγαριού από τις 10.00 μέχρι τις 15.00 και από τις 19.30 μέχρι και τις 22.00

Παιδικό πρόγραμμα | 11:00 - 19:00

Η είσοδος είναι ελεύθερη, προτείνονται κρατήσεις. www.onceinabluemoon.eu/museumofthemoon.html

Φουσκωτό Ψηφιακό Πλανητάριο, 10.10 COSMOS | 11.00, 12.00, 14.30, 15.30

Ένα μοναδικό ταξίδι στο Διάστημα, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό με ψηφιακή προβολή 4Κ 360°. Δείτε τις αστερίες, τους πλανήτες και τα εκπληκτικά γαλαξίες και νεφέλες υπό την καθοδήγηση ενός έμπειρου αστρονόμου. (Ηλικίες: 5+)

«Ο Κλόουν με την Εφημερίδα» | 16.30 - 17.00

«O Κλόουν με την εφημερίδα» είναι μια διαδραστική παράσταση για παιδιά προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης ( Α’ - Γ’ τάξη). Η όλη δράση περιλαμβάνει θεατρικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την δημιουργικότητα των παιδιών. Συνοδεύεται με τη σύντομη παράσταση της ιστορίας του κ. Καπέλο την οποία ακολουθούν θεατρικά παιχνίδια ανάμεσα στα οποία και η υπόδηση ρόλων. (Διάρκεια 20-25 λεπτά)

«O Μικρός Πρίγκιπας στα Κυπριακά»: Αφήγηση Παραμυθιού | 18.30 - 19.00

Ένα σύντομο ταξίδι στον κόσμο του Μικρού Πρίγκιπα. Ένα ταξίδι αστραπή αλλά γεμάτο περιπέτεια, φιλία και σοφία. Πού; Mα φυσικά στο φεγγάρι.

Το παγκοσμίως γνωστό παραμύθι «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί έχει διαβαστεί από εκατομμύρια αναγνώστες, παιδιά και μεγάλους. Ένα διαχρονικό συγγραφικό δημιούργημα που σε μαγεύει όταν διαβάζεις και σε ωθεί να το διαβάσεις ξανά και ξανά. Ο συγγραφέας μέσω του ήρωα του, του Μικρού Πρίγκιπα, ως έμμεση διδαχή μας νουθετεί να σεβόμαστε το κάθε τι που έχει να κάνει με τη φύση, να αγαπούμε τη ζωή και το ίδιο μας το “είναι”. Με την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, οι μικροί αναγνώστες θα θέλουν να παραμείνουν παιδιά και οι μεγάλοι αναγνώστες θα θέλουν να ξαναγίνουν παιδιά. Η παιδική αθωότητα είναι αυτή που στο τέλος ανοίγει τους ορίζοντες και διαβαίνει τους αιθέρες με τόλμη. Σας παρουσιάζουμε ένα κομμάτι του στην κυπριακή διάλεκτο.



Ταυτότητα

Συγγραφέας: Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί

Απόδοση: Ιάκωβος Χατζηπιερής

Αφήγηση: Ελένη Μωυσέως

Σκηνοθεσία: Αυγερινός Σανταμάς

Διάρκεια: 25 - 30 λεπτά

19 Νοεμβρίου 2023

Μουσική βραδιά | 17.00 - 23.00 [Εκδήλωση με είσοδο]

Alexis Sunder Duo

Ο Alexis Sunder είναι Κύπριος τραγουδιστής-τραγουδοποιός του οποίου ο χαρακτηριστικός ήχος καθορίζεται από εντυπωσιακά grooves, εκφραστικά φωνητικά και χρωματιστές μελωδίες. Μαζί με τη μπάντα του, ο Sunder προσφέρει ένα εκλεκτικό μουσικό σύνολο σε ενεργητικό και ήπιο κλίμα που συνδυάζει soul, funk και pop-rock. Ως ντουέτο, με τον βιρτουόζο κιθαρίστα Ανδρέα Επαμεινώντα, ο Sunder θα παρουσιάσει κομμάτια σε δυνατά χρώματα ρετρό ήχου.

The Mannaloop Project

Οι Mannaloop Project είναι ακουστικό ντουέτο με τον Νικόλα Χριστοδούλου στις κιθάρες/loop/φωνητικά και τον Κωνσταντίνο Παυλίδη στα κρουστά. Αυτό το δυναμικό duo θα παίξει μουσικές επιλογές από τη ροκ/μπλουζ σκηνή μαζί με ένα loop twist.

Nico Bros

Το Nico Bros, ένα δυναμικό μουσικό δίδυμο από την Κύπρο, αποτελείται από τα ταλαντούχα αδέρφια Διονύση και Μάικ Νικολάου. Ο Διονύσης μαγεύει με τα φωνητικά και την ακουστική του κιθάρα ενώ ο Μάικ εντυπωσιάζει με την ηλεκτρική κιθάρα και το σαξόφωνο. Μαζί, ως Nico Bros, προσφέρουν ένα ποικίλο ρεπερτόριο, δημιουργώντας μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Gaba Project

Οι Gaba Project (Βασίλης Βασιλείου και Χριστίνα Πολυκάρπου) συνδυάζουν για πρώτη παγκόσμια φορά, το handpan και τα κρουστά μαζί με τη λύρα. Το handpan είναι όργανο σύγχρονο με μυσταγωγικό ηχόχρωμα , ενώ η λύρα είναι μουσικό όργανο που προέρχεται από την εδραιωμένη και δυναμική κρητική παράδοση. Εκτός από δικές τους συνθέσεις, παίζουν και ένα μικρό μέρος από διασκευές κυρίως παραδοσιακών μουσικών της ανατολικής Μεσογείου, με μία εντελώς φρέσκια διάθεση.

Υπεύθυνος Μουσικής Επιμέλειας: Κωνσταντίνος Λεμέσιος

Ο Λεμέσιος είναι συνθέτης, τραγουδιστής-τραγουδοποιός και παραγωγός με έδρα την Κύπρο. Είναι ο μουσικός επιμελητής του Museum of the Moon.

Τιμές εισιτηρίων:

€20 είσοδος για όλες τις παραστάσεις ή €30 σε συνδυασμό με την Βραδιά παραστατικών τεχνών

Μια εβδομάδα γεμάτη δέος μας περιμένει σε ένα εντυπωσιακό σεληνιακό σκηνικό που φέρνει κοντά μικρούς και μεγάλους, ονειροπόλους, ρομαντικούς, αστρονόμους και όλο τον κόσμο. Γίνετε και εσείς ένας από τους 9 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν επισκεφτεί το Museum of the Moon μέχρι στιγμής και ζήστε μια εμπειρία πέρα από τον πλανήτη Γη.

Θα τα πούμε στο Φεγγάρι.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.onceinabluemoon.eu, http://my-moon.org/ και το επίσημο Larnaca Facebook event: «Museum of the Moon»

Οργανωτές: Once in A Blue Moon και Wonderdots

Χορηγοί: Asus Plus | Edge Development | Scaffolding Solutions

Υποστηρικτές : Μπιενάλε Λάρνακας | Δήμος Λάρνακας | LarnacAct | Blue Moon Brewing Company

Συνεργάτες : CSEO (Cyprus Space Exploration Organisation) | 10.10 Cosmos