Ανοιχτό Κάλεσμα για το πρόγραμμα “Dear Festival & Friends” της Στέγης Χορού Λεμεσού

Δημοσιεύθηκε 25.09.2025 15:41

Η Στέγη Χορού Λεμεσού περιμένει με χαρά τις αιτήσεις σας για το πρόγραμμα δημιουργικής γραφής “Dear Festival and Friends” στο πλαίσιο του 16ου Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού και Performance Open House. Το φεστιβάλ είναι καθ οδόν και μαζί του ανοίγει ένας χώρος για συνάντηση, σκέψη, ανταλλαγή και γραφή.

Το “Dear Festival & Friends” – ένα πρόγραμμα performative γραφής που πλαισιώνει και ανατροφοδοτεί το κεντρικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα - θα πραγματοποιηθεί για τρίτη χρονιά και σε προσκαλεί να γίνεις μέρος της ομάδας του. Το πρόγραμμα - σε επιμέλεια και καθοδήγηση της Ροδιάς Βόμβολου (δραματουργός χορού, ερευνήτρια) και Μπετίνας Παναγιωτάρα (θεωρητικός χορού, δραματουργός) - στοχεύει στην ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής γραφής μέσα από την παρακολούθηση των παραστάσεων του φεστιβάλ. Μέσω της πρακτικής της επιστολογραφίας, το “Dear Festival & Friends” προτείνει έναν χώρο αναστοχασμού και ανατροφοδότησης, τόσο για το φεστιβάλ, όσο και για όσ@ συμμετέχουν.

Πώς λειτουργεί: Μια ομάδα εργασίας θα παρακολουθήσει συλλογικά όλες τις παραστάσεις και θα συναντιέται καθημερινά για να συζητήσει και να αποτυπώσει γραπτώς σκέψεις, εντυπώσεις και ερωτήματα που ενεργοποιούνται από τα έργα. Τα κείμενα, γραμμένα με τη μέθοδο της επιτελεστικής γραφής (performative writing), θα έχουν τη μορφή επιστολών οι οποίες απευθύνονται προς τις/τους δημιουργούς, τα έργα, το κοινό ή ακόμη και το ίδιο το φεστιβάλ. Στη συνέχεια, θα δημοσιευτούν και θα διανεμηθούν, τόσο διαδικτυακά όσο και έντυπα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός νέου πεδίου ανάγνωσης και πρόσληψης του φεστιβάλ.

Ποι@ μπορούν να συμμετέχουν: Καλλιτέχνες, φοιτητές/ριες, συγγραφείς, ερευνητές/ριες, δημοσιογράφοι, θεατές, οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την performative γραφή και τον κριτικό διάλογο γύρω από τις παραστατικές τέχνες.

Δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία στη γραφή.

Ημερομηνίες εργαστηρίου: 2–5 Οκτωβρίου

Ενδεικτικές Ώρες: Πέμπτη & Παρασκευή 13:30–17:30 Σάββατο & Κυριακή 11:00–15:00

Προθεσμία Υποβολής: 17 Σεπτεμβρίου 2025

Διαβάστε το ανοιχτό κάλεσμα εδώ: https://dancehouse.us7.list-manage.com/track/click?u=32009ecb90641c38adae4ac1f&id=07 6056b31e&e=476a39e7df Μπορείτε να διαβάσετε τα περσινά κείμενα εδώ: https://dancehouse.us7.list-manage.com/track/click?u=32009ecb90641c38adae4ac1f&id=6a 4b5afd40&e=476a39e7df

Έχετε απορίες για το πρόγραμμα; Δηλώστε συμμετοχή στο ενημερωτικό διαδικτυακό session το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 στην Πλατφόρμα Zoom εδώ: https://forms.gle/EwQpo8QAsJ6oxonw9