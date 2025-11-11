25η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου: Ένα τριήμερο ταξίδι στον κόσμο του χορού

Δημοσιεύθηκε 11.11.2025 14:10

Η 25η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου πλησιάζει και οι 13 χορογράφοι μαζί με όλους τους άλλους συντελεστές, εργάζονται εντατικά για να παρουσιάσουν στο κοινό τις νέες χορογραφικές τους προτάσεις.

Μαζί με αυτούς εργάζονται συστηματικά και οι καλλιτέχνες δημιουργοί των παράλληλων εκδηλώσεων, οι οποίες πλαισιώνουν και εμπλουτίζουν το κεντρικό πρόγραμμα παραστάσεων. Τις παράλληλες εκδηλώσεις διοργανώνει η Στέγη Χορού Λεμεσού κάτω από τον τίτλο “Dance Throughout the Year”.

Το πρόγραμμα των παραστάσεων και παράλληλων εκδηλώσεων, πλαισιώνεται από το Opening Party που θα ακολουθήσει μετά το τέλος των παραστάσεων της Παρασκευής στο Sousou μπαρ.

Την μουσική στο πάρτι έναρξης επιμελείται ο DJ Kalaqs ενώ στο Closing Party που θα πραγματοποιηθεί μετά τις παραστάσεις της Κυριακής, στον ίδιο χώρο, την μουσική επιλέγει ο DJ D-Prank.

Πρόγραμμα Παράλληλων Εκδηλώσεων

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

END-LESSNESS II @Art Studio 55, 19:30

Echo Arts – Αριάννα Οικονόμου - Performance & Q&A

Η χορογράφος σε συνεργασία με τον με τον ανερχόμενο περφόρμερ χορευτή της νέας γενιάς Ηλία Κλάρκ, στο End-Lessness II, διερωτάται για το ρόλο της τέχνης σήμερα, όπου κατακλυζόμαστε από ερείπια, και ανελέητους πολέμους, και που ενώ έχουμε την υποχρέωση προς την έκφραση, η ζώσα αλήθεια δεν δύναται πλέον να λεχθεί. Στα λόγια του Μπέκετ- «δεν έχουμε τίποτε να εκφράσουμε, τίποτε με το οποίο να το εκφράσουμε, καμία δύναμη έκφρασης, καμία επιθυμία έκφρασης, ενώ ως καλλιτέχνες έχουμε την υποχρέωση προς την έκφραση».

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

NOTHING @Δημοτικό Κέντρο Χορού - 10:00–12:00

Μιλένα Ούγκρεν Κούλας - Εργαστήριο Ρεπερτορίου

19:30 — Performance @Art Studio 55

Το Nothing δημιουργήθηκε το 2008 για την Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου και ερμηνεύτηκε από την χορογράφο του Μιλένα Ούγκρεν Κούλας, η οποία αναφέρει: "Όταν δημιούργησα το έργο δεν είχα καμία συνειδητή ιδέα για το τι πραγματικά επρόκειτο. Απλώς το ένιωθα βαθιά μέσα μου… Ήταν ένα έργο που γεννήθηκε από την ένταση — από το να νιώθεις κάτι τόσο βαθιά, που για να επιβιώσει, έπρεπε να μεταμορφωθεί σε τίποτα. Επιστρέφοντας ξανά στο έργο, με τη Μάγδα αυτή την φορά,και διδάσκοντάς της τη χορογραφία, προσπάθησα να αναλογιστώ και να κατανοήσω το νόημά της. Συνειδητοποίησα πως ένα μεγάλο μέρος αυτού του έργου αφορά ακριβώς το να μη γνωρίζεις — αλλά να το νιώθεις βαθιά, στο ένστικτό σου…»

Χορογραφία: Μιλένα Ούγκρεν Κούλας

Ερμηνεία: Μάγδα Αργυρίδου

Μουσική: πρώτο μέρος: Γιώργος Κούλας,

Δεύτερο μέρος: Λούμπος Φίσερ: 15 Prints After Dürer’s Apocalypse

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Between Crisis and Revival

10:00–11:30 — Long Table Discussion & Snacks

@Art Studio 55

Το WET είναι ήταν ένα παιχνίδι με το νερό’

Πέτρος Κονναρής

16:00–20:00 — Durational Performance – Exhibition

Το ‘Το WET είναι ήταν ένα παιχνίδι με το νερό’. είναι μια έκθεση και περφορμανς μακράς διαρκείας που εστιάζει σε διαλογικές πρακτικές γύρω από το solo performance WET που έκανε πρεμιέρα το Φεβρουάριο του 2013 και παρουσιάστηκε στο Dance Throughout the Year, το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς…

…Το ‘Το WET είναι ήταν ένα παιχνίδι με το νερό’. στοχεύει μέσα από τη κριτική, ποιητική και αναστοχαστική διαδικασία στην ενεργοποίηση ενός ανοιχτού διαλόγου μετατρέποντας το αρχικό έργο σε ζωντανό αρχείο, ένα δυναμικό πεδίο μνήμης, συζήτησης και επανανοηματοδότησης.

Καλλιτεχνική επιμέλεια και Περφορμανς: Πέτρος Κονναρής

Επιμέλεια Έκθεσης: Ευαγόρας Βανέζης

Συνομιλίες με: Ροδιά Βόμβολου, Νατάσα Γεωργίου, Γαβριήλ Κουρέας, Χρήστος Πολυμενάκος, Erman Dolmaci

Σύλληψη/Ιδέα των process-based artefacts: Πέτρος Κονναρής, Ευαγόρας Βανέζης

Γραφικά: Μάριος Πασχαλίδης

Είσοδος Ελεύθερη σε όλες τις δράσεις / Για το Εργαστήριο Ρεπερτορίου - απαραίτητη κράτηση

Διοργάνωση: Στέγη Χορού Λεμεσού

Πρόγραμμα Παραστάσεων:

14.11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:30

Πάνος Μαλακτός K1LL3R INSTINCT 13’

Δημήτρης Χαραλάμπους ARTIFACT 15’

Μάχη Δημητριάδου Lindhal (Ασώματες Δυνάμεις) ΜΠΛΕ 25’

Δημήτρης Χειμώνας Sprt! 15’

15.11 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:30

Διαμάντω Χατζηζαχαρία US AGAINST 20’

Σωτήριος Παναγούλιας Agrino Lounge 15’

Παναγιώτης Τοφή Tormentful Invisibility 25’(12+)- Με έντονο φως & ήχο

Μελίνα Ιωαννίδου Ήςhοι 15’

16.11 ΚΥΡΙΑΚΗ 20:30

Αλέξανδρος Μ. Κυριαζής How to Dwell on Everything 101 15’

Χάρις Ιακώβου WHOOSH 15’

Έλενα Χριστοδουλίδου (Αμφίδρομο Χοροθέατρο) Παγκολίνος, κάτι κυλά 23’

Ηλίας Κλάρκ 2974 15’

Άντρια Μιχαηλίδου FARMA 25’ (Με έντονο φως & ήχο)

Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου αποτελεί ετήσιο χορογραφικό θεσμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού, που διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.

Εισιτήρια: € 8 (€ 15 για τις 3 μέρες)

Ελεύθερη είσοδος για χορογράφους & χορευτές (Απαραίτητη η κράτηση θέσεων)

Πληροφορίες & Εισιτήρια: 77 77 77 45 www.rialto.com.cy

Tαμείο: (Δευ-Παρ 10:00-15:00 και 90’ πριν την έναρξη των παραστάσεων)

Βρείτε νέα και ενημερώσεις στο www.cypruschoreographyplatform.com,

F/B, IG & Vimeo: Cyprus Choreography Platform