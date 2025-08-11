Γκράφιτι στο Παρίσι αφιερωμένο στη θρυλική τραγουδίστρια και χορεύτρια της τζαζ Ζοζεφίν Μπέικερ

Δημοσιεύθηκε 11.08.2025

Ζωηρόχρωμο γκράφιτι που απεικονίζει τη Ζοζεφίν Μπέικερ, τη Γαλλο-Αμερικανίδα τραγουδίστρια και χορεύτρια της εποχής της τζαζ και ακτιβίστριας για τα πολιτικά δικαιώματα, ατενίζει το Παρίσι, την πόλη που θεωρούσε σπίτι της.

Η τοιχογραφία είναι δημιουργία του καλλιτέχνη Franck Duval, γνωστού ως FKDL, ο οποίος δήλωσε στο AP ότι το έργο του επικεντρώνεται στην «επαναφορά των γυναικών στο αστικό τοπίο».

Η τοιχογραφία απεικονίζει τη Μπέικερ να κοιτάζει πάνω από ένα περβάζι και να χαμογελά πλατιά. Απόσπασμα από ένα από τα τραγούδια της είναι γραμμένο με έντονη γοτθική γραμματοσειρά στα γαλλικά: «Έχω δύο αγάπες: τη χώρα μου και το Παρίσι».

Ποια ήταν

Γεννήθηκε ως Φρίντα Τζόζεφιν ΜακΝτόναλντ στις 3 Ιουνίου 1906 στο Σεντ Λούις της πολιτείας Μιζούρι των ΗΠΑ. Η Μπέικερ ήταν μάρτυρας ρατσισμού από νεαρή ηλικία και έκανε διάφορες δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Αν δεν έβρισκε δουλειά, χόρευε στον δρόμο και μάζευε ψιλά από τους περαστικούς, σύμφωνα με την Αρλίσα Νόργουντ από το Εθνικό Μουσείο Γυναικείας Ιστορίας των ΗΠΑ. Ο χορός τής εξασφάλισε μια θέση σε μαύρη θεατρική ομάδα που ονομαζόταν Jones Family Band όταν ήταν έφηβη.

Στην ηλικία των 15 παντρεύτηκε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα τον Γουίλι Μπέικερ, αλλά κράτησε το επίθετο Μπέικερ.

Ως έφηβη δουλεύει στη γκαρνταρόμπα περιοδεύοντος θιάσου, αλλά πρέπει να κρύψει το νεαρό της ηλικίας της. Όταν όμως μια χορεύτρια αρρώστησε, η Ζοζεφίν άρπαξε την ευκαιρία και έπαιξε με τον θίασο. Στα 16 της χορεύει ως αντικαταστάτρια σε μιούζικαλ. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1925, εμφανίστηκε σε μια χορευτική επιθεώρηση στο «Theatre des Champs Elysées» του Παρισιού φορώντας μόνο λίγα φτερά και ένα μαργαριταρένιο κολιέ.

Η τραγουδίστρια και χορεύτρια βρήκε δουλειά στη Νέα Υόρκη, όπου η Αναγέννηση του Χάρλεμ ήταν σε πλήρη εξέλιξη, σε παραστάσεις βοντβίλ και επιθεωρήσεις του Μπρόντγουεϊ. Αλλά μόνο όταν ταξίδεψε στο Παρίσι το 1925, κατάφερε να κάνει τη μεγάλη της επιτυχία: «Έγινα διάσημη πρώτα στη Γαλλία τη δεκαετία του '20» δήλωσε η Μπέικερ στον Τιμ Μουράρι της Guardian το 1974. «Απλώς δεν άντεχα την Αμερική και ήμουν μία από τις πρώτες έγχρωμες Αμερικανίδες που μετακόμισαν στο Παρίσι».

Η Μπέικερ έγινε γνωστή ως «η Μαύρη Αφροδίτη», τα εισιτήρια για τις χορευτικές της παραστάσεις ήταν από τα πιο περιζήτητα στο Παρίσι. Ο Πάμπλο Πικάσο τη ζωγράφιζε συχνά, ενώ ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ την αποκαλούσε «την πιο συγκλονιστική γυναίκα που είδε ποτέ κανείς». Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο για να εμφανιστεί και, το 1927, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που πρωταγωνίστησε σε μια μεγάλη ταινία: «Η Σειρήνα των Τροπικών».

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εντάχθηκε στον αγώνα κατά των Ναζί ως κατάσκοπος, βοηθώντας τον γαλλικό στρατό «μεταδίδοντας μυστικά που άκουγε ενώ έδινε παραστάσεις μπροστά στον εχθρό» σύμφωνα με το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας Γυναικών.

Με την επιστροφή της στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1950, η Μπέικερ αφοσιώθηκε στον εντεινόμενο αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων.

Η Μπέικερ έδωσε την τελευταία της παράσταση το 1975 σε ένα sold-out πλήθος και πέθανε αργότερα την ίδια χρονιά.

Πηγή: cnn.gr