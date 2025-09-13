Ars Sine Finibus: Αμπελώνες σε Σλοβενία- Ιταλία μετατράπηκαν σε διασυνοριακό Πάρκο Τέχνης

Το έργο Sconfinare των Σοφία Αλόνι και Λορέντζο Λαβέτζο αφηγείται τη διάσπαση του 1947, όταν ένα πολιτικό σύνορο χώρισε πόλεις, οικογένειες και κοινότητες.

Γλυπτά που φιλοτεχνήθηκαν από ανερχόμενους καλλιτέχνες από τη Σλοβενία και την Ιταλία έχουν μετατρέψει τις οινοπαραγωγικές περιοχές της Μπρντα στη Σλοβενία και του Κόλιο στην Ιταλία σε ένα διασυνοριακό υπαίθριο Mουσείο.

Με το έργο που ξεκίνησε από δύο οινοποιούς περισσότεροι από δώδεκα καλλιτέχνες από τις δύο χώρες, οι οποίοι επιλέχθηκαν από επιτροπή διακεκριμένων κριτών, προσκλήθηκαν να εξερευνήσουν ένα όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά.

Κατά τη διάρκεια πενθήμερης παραμονής στην περιοχή δημιούργησαν έξι γλυπτά, τα οποία το κοινό μπορεί τώρα να δει στους αμπελώνες Gradis'ciutta και Ferdinand. Τους αμπελώνες και τα οινοποιεία στις δύο πλευρές των συνόρων διαχειρίζονται οι Ρόμπερτ Πρίντσιτς και Ματίαζ Τσέτρτιτς, σύμφωνα με το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων STA.

Το γλυπτό Fort and Sanctuary των Πιέτρο Κιαρέλο και Τζασμίν Σάρα Πρετσόζο είναι μια ανοιχτή κατασκευή, σε διάλογο με τον ουρανό και τη φύση, που θυμίζει στρατιωτική περίφραξη, αλλά μεταμορφώνεται σε χώρο παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης. Από την άλλη πλευρά δημιούργησαν το ιερό, γιγάντιο μπλε βαρέλι που μεταμορφώνεται σε κατοικήσιμη κατασκευή που στεγάζει γεωργικά εργαλεία σαν θρησκευτικές εικόνες.

Άλλα έργα είναι το γλυπτό «Spazio di vite» των Κιάρα Αντολίνα, Τομάσο Μαρκέσι και Σιμόνα Τεσάρο, το «Cow without a passport» των Λίλι Γκρούντινα και Ντανιέλε Πόλι και το «Synergos» tvn Ναϊλια Χαμζίνα και Βανέσα Στέφαν.

Η κριτική επιτροπή απένειμε σε ειδική τελετή το βραβείο καλύτερου γλυπτού στο έργο «Written in Stone» που δημιούργησαν η Τάιντα Τόμσιτς από τη Σλοβενία και η Τζουλιάνα Φλόρεζ Γκαρσία και Γκλόρια Βερόνικα Λαβανίνι από ιταλικές Ακαδημίες Τεχνών. Το έργο είναι μια αψίδα και ένας τοίχος που θυμίζουν το πρώην σύνορο, κατασκευασμένα από μάρμαρο, πέτρα και χρυσά ένθετα, αλλά μετατρέπουν την ιστορική πληγή σε ένα πέρασμα και κατώφλι προς μια κοινή συνείδηση.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν και τα έργα του Ιταλού καλλιτέχνη Μάρκο Νερέο Ροτέλι, ο οποίος δημιούργησε επιπλέον δύο δίδυμες σφαίρες για τα δύο οινοποιεία. Τα έργα με τίτλο So(g)no (Είμαι/Ονειρεύομαι), μοιάζουν με τεράστιους καρπούς σταφυλιού και συμπληρώνουν στίχοι από ποιήματα των Άλες Στέγκερ και Βαλέριο Μαγκρέλι, καθώς και γραφικά του Τζόρτζιο Τσελιμπέρτι. Ο Αλέσιο Μπέρταλοτ σχεδίασε την ηχητική εγκατάσταση και ο Νερέο Ροτέλι τον φωτισμό.

«Είμαστε περήφανοι που πιστέψαμε στο Ars Sine Finibus» δήλωσαν οι Ρόμπερτ Πρίντσιτς και Ματίαζ Τσέτρτιτς «επειδή καταδεικνύει ότι η τέχνη και το κρασί μπορούν να γίνουν εργαλεία διαλόγου και ενότητας μεταξύ των κοινοτήτων. Collio και η Brda ήταν πάντα τόποι συνάντησης: σήμερα, χάρη σε αυτούς τους νέους καλλιτέχνες, έχουμε κάνει ένα ακόμη βήμα προς ένα κοινό, βιώσιμο και χωρίς σύνορα μέλλον», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Gorenjiski Glas».

Το πάρκο υλοποιήθηκε στο πλαίσι συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου με τίτλο Ars Sine Finibus (Τέχνες χωρίς Σύνορα).

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ