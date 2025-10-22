Γλυπτό του Πανίκου Τεμπριώτη θα κοσμεί το κτήριο της Προεδρίας - Εμπνευσμένο από το καράβι της Κερύνειας

Δημοσιεύθηκε 22.10.2025 10:13

«Το καράβι της Κερύνειας αναδύεται ως σύμβολο συλλογικής μνήμης και πολιτισμικής συνέχειας, ενσαρκώνοντας μια ενέργεια που υπερβαίνει την ιστορία και καλεί τον θεατή σε στοχασμό και εσωτερική σύνδεση», αναφέρει ο κ. Τεμπριώτης.

Το γλυπτό του εικαστικού Πανίκου Τεμπριώτη, εμπνευσμένο από το ιστορικό Καράβι της Κερύνειας, επιλέχθηκε για να κοσμήσει τον χώρο του Κτηρίου Διοίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας, που βρίσκεται πλησίον του Προεδρικού Μεγάρου.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, αναφέρει ότι η επιλογή του έργου έγινε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον σχετικό νόμο, που προνοεί τον υποχρεωτικό εμπλουτισμό των δημοσίων κτηρίων με έργα τέχνης.

Σύμφωνα με τον δημιουργό του έργου, το γλυπτό εκφράζει τη δύναμη του χρόνου μέσα από τη μορφή της τέχνης, δημιουργώντας μια ενιαία εμπειρία που γεφυρώνει παρελθόν και παρόν.

Η επιλογή του έργου του Πανίκου Τεμπριώτη συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο €1.000. Δεύτερο βραβείο, που αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαινο ύψους €485,38 ευρώ, απέσπασε ο Τάσος Τυρίμος, ενώ το τρίτο βραβείο, που αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαινο επίσης €485,38 απέσπασε η Ελύσια Αθάνατου. Τέταρτη κατετάγη η πρόταση της Αναστασίας Μηνά και πέμπτη η πρόταση του Παναγιώτη Παναγή (Πασάντας).

Οι πέντε διακριθείσες προτάσεις παρουσιάστηκαν σε τελετή που έγινε την Τρίτη στο Προεδρικό από τα μέλη της επιτροπής επιλογής, παρουσία των δημιουργών, του προϊστάμενου διοίκησης της Προεδρίας, Ανδρέα Γρηγορίου και του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Την επιτροπή επιλογής αποτελούσαν οι Έλενα Κτωρίδου, Λειτουργός Διοίκησης Προεδρίας (Πρόεδρος), Κατερίνα Νικήτα, Ιστορικός Τέχνης, Μαρία Ιωάννου, Εκπρόσωπος Ε.ΚΑ.ΤΕ, Ραΐσσα Αγγελή, εκπρόσωπος «ΦΥΤΩΡΙΟ» και ο Παναγιώτης Τσαγγάρης, εκπρόσωπος του Αρχιτεκτονικού γραφείου του Κτιρίου.

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις θα εκτίθενται για το κοινό στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου, μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου 2025, από τις 10:00 μέχρι τις 18:00.