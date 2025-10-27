Τοιχογραφία της Πάολα Ντελφίν για τα 80 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Μεξικού και Λιβάνου

Δημοσιεύθηκε 27.10.2025 07:49

Η τοιχογραφία της Πάολα Ντελφίν στο Λίβανο, απεικονίζει δύο γυναίκες, μία Λιβανέζα και μία Μεξικανή. Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τα αποκαλυπτήρια της μεγάλης κλίμακας τοιχογραφίας που απεικονίζει δύο γυναίκες, μία Λιβανέζα και μία Μεξικανή έγιναν χθες.

Η Πάολα Ντελφίν καλλιτέχνιδα από το Μεξικό βρέθηκε στον Λίβανο σχεδόν τυχαία, αλλά έμεινε επειδή της άρεσε η χώρα και ο πολιτισμός.

Απευθύνθηκε στην Πρεσβεία του Μεξικού στον Λίβανο με μια ιδέα: να ζωγραφίσει κάτι μνημειώδες. Κάτι που θα ενσάρκωνε τον δεσμό μεταξύ των δύο χωρών.

Η πρόταση κατατέθηκε σε ιδανική στιγμή, καθώς το 2025 συμπληρώνονται 80 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Μεξικού και Λιβάνου. Λίγο αργότερα, ο δήμος Τζουνιέ απάντησε θετικά στην πρόταση να φιλοξενήσει την τοιχογραφία της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ