Γιατί η διάρρηξη στο Λούβρο είναι πιο σοβαρή από αυτή της Μόνα Λίζα το 1911

Δημοσιεύθηκε 21.10.2025 16:54

Όπως αναφέρει ο Γάλλος ιστορικός, το Λούβρο «έχει βιώσει αρκετές κλοπές στο παρελθόν, αλλά αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή και η πιο σοβαρή.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή και σοβαρή από την κλοπή της Μόνα Λίζα πάνω από έναν αιώνα πριν φαίνεται να είναι η διάρρηξη που σημειώθηκε στοΜουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με τον καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Λωρραίνης, Ερίκ Ανκώ.

Όπως αναφέρει ο Γάλλος ιστορικός, το Λούβρο «έχει βιώσει αρκετές κλοπές στο παρελθόν, αλλά αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή και η πιο σοβαρή. Ξεπερνά ακόμη και την κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911, επειδή, εκτός από το γεγονός ότι ο πίνακας του Λεονάρντο ντα Βίντσι βρέθηκε δύο χρόνια αργότερα, η Μόνα Λίζα δεν είχε τότε την κακή φήμη που απέκτησε αργότερα».

«Τα κομμάτια που εκλάπησαν την Κυριακή έχουν πολύ πιο σημαντική συμβολική αξία» αναφέρει χαρακτηριστικά μιλώντας στη Le Monde.

Το πιο σημαντικό αντικείμενο

Τα κλοπιμαία συνδέονται με αυτοκράτειρες και βασίλισσες, με τον Ερίκ Ανκώ να δηλώνει πως η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, φτιαγμένη από μαργαριτάρια και διαμάντια, έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή την φορούσε ο τελευταίος ηγεμόνας της Γαλλίας σε όλες τις σημαντικές περιστάσεις.

Μπορεί να τη δει κανείς, για παράδειγμα, στο μεγάλο ολόσωμο πορτρέτο της από τον Γερμανό ζωγράφο Φραντς Ξάβερ Βίντερχαλτερ, όπως επίσης σε αγάλματα που την αναπαριστούν και σε εκατοντάδες φωτογραφίες.

Empress Eugenie’s Pearl Tiara was a gift to Empress Eugenie from her future husband, Emperor Napoleon III.https://t.co/LxRycNJibq — The Royal News Organisation (@royalnews_org) November 15, 2024

Την ίδια ώρα, εκφράζει την αγωνία για το μυστήριο που περιπλέκει τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ληστεία. «Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιος διέπραξε αυτή την κλοπή, για ποιο σκοπό και για λογαριασμό τίνος. Μακάρι να ήταν κάποιος πλούσιος συλλέκτης ή μια ξένη δύναμη που διέταξε την επιχείρηση για να βλάψει τη Γαλλία».

«Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι απλοί κλέφτες κρύβονται πίσω από το έγκλημα, για να αποσυναρμολογήσουν τις πέτρες, να τις ξανακόψουν και να τις μεταπωλήσουν. Και τότε, η απώλεια θα ήταν πραγματικά ανεπανόρθωτη» προειδοποιεί.

Πηγή: cnn.gr