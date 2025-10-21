Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Ιστορία
Γιατί η διάρρηξη στο Λούβρο είναι πιο σοβαρή από αυτή της Μόνα Λίζα το 1911
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 21.10.2025 16:54
Γιατί η διάρρηξη στο Λούβρο είναι πιο σοβαρή από αυτή της Μόνα Λίζα το 1911

Όπως αναφέρει ο Γάλλος ιστορικός, το Λούβρο «έχει βιώσει αρκετές κλοπές στο παρελθόν, αλλά αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή και η πιο σοβαρή.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή και σοβαρή από την κλοπή της Μόνα Λίζα πάνω από έναν αιώνα πριν φαίνεται να είναι η διάρρηξη που σημειώθηκε στοΜουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με τον καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Λωρραίνης, Ερίκ Ανκώ.

Όπως αναφέρει ο Γάλλος ιστορικός, το Λούβρο «έχει βιώσει αρκετές κλοπές στο παρελθόν, αλλά αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή και η πιο σοβαρή. Ξεπερνά ακόμη και την κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911, επειδή, εκτός από το γεγονός ότι ο πίνακας του Λεονάρντο ντα Βίντσι βρέθηκε δύο χρόνια αργότερα, η Μόνα Λίζα δεν είχε τότε την κακή φήμη που απέκτησε αργότερα».

«Τα κομμάτια που εκλάπησαν την Κυριακή έχουν πολύ πιο σημαντική συμβολική αξία» αναφέρει χαρακτηριστικά μιλώντας στη Le Monde.

Το πιο σημαντικό αντικείμενο

Τα κλοπιμαία συνδέονται με αυτοκράτειρες και βασίλισσες, με τον Ερίκ Ανκώ να δηλώνει πως η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, φτιαγμένη από μαργαριτάρια και διαμάντια, έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή την φορούσε ο τελευταίος ηγεμόνας της Γαλλίας σε όλες τις σημαντικές περιστάσεις.

Μπορεί να τη δει κανείς, για παράδειγμα, στο μεγάλο ολόσωμο πορτρέτο της από τον Γερμανό ζωγράφο Φραντς Ξάβερ Βίντερχαλτερ, όπως επίσης σε αγάλματα που την αναπαριστούν και σε εκατοντάδες φωτογραφίες.

Την ίδια ώρα, εκφράζει την αγωνία για το μυστήριο που περιπλέκει τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ληστεία. «Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιος διέπραξε αυτή την κλοπή, για ποιο σκοπό και για λογαριασμό τίνος. Μακάρι να ήταν κάποιος πλούσιος συλλέκτης ή μια ξένη δύναμη που διέταξε την επιχείρηση για να βλάψει τη Γαλλία».

«Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι απλοί κλέφτες κρύβονται πίσω από το έγκλημα, για να αποσυναρμολογήσουν τις πέτρες, να τις ξανακόψουν και να τις μεταπωλήσουν. Και τότε, η απώλεια θα ήταν πραγματικά ανεπανόρθωτη» προειδοποιεί.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΔΙΕΘΝΗ
κλοπή
διαρρήξεις
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ
ΛΟΥΒΡΟ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Το Λούβρο διαψεύδει ότι επικοινώνησε με ισραηλινή εταιρεία για να διεξάγει έρευνα

21.10.2025 20:49

Post thumbnail or placeholder

Ο Στέλιος Καλλινίκου και η Susanne Kriemann βραβεύθηκαν με το «After Nature. Ulrike Crespo Photography Prize 26»

21.10.2025 17:24

Post thumbnail or placeholder

Γιατί η διάρρηξη στο Λούβρο είναι πιο σοβαρή από αυτή της Μόνα Λίζα το 1911

21.10.2025 16:54

Post thumbnail or placeholder

Ελλάδα: Πέθανε ο Γιώργος Ψωμόπουλος των Magic De Spell

21.10.2025 13:40

Post thumbnail or placeholder

Πειθαρχική για Μπιενάλε Βενετίας: Ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του Νοέμβρη, είπε η Κασσιανίδου

21.10.2025 13:11

Post thumbnail or placeholder

Κασσιανίδου στη Βουλή: Λιγότεροι αρχαιολόγοι στο Τμ. Αρχαιοτήτων από ό,τι στην εφορεία Ηρακλείου

21.10.2025 10:47

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ