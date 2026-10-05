Θέατρο Ριάλτο: Ζητά λύση στην ιδιοκτησιακή εκκρεμότητα - «Να γίνει αποδεκτή η πρόταση του Δήμου Λεμεσού»

«Ζητούμε από την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στην αποδοχή της πρότασης του Δήμου Λεμεσού», αναφέρει το Θέατρο Ριάλτο, σημειώνοντας ότι η πρόταση διασφαλίζει τη διοικητική και καλλιτεχνική ανεξαρτησία του, την αυτόνομη κατάρτιση του καλλιτεχνικού του προγράμματος και τις θέσεις εργασίας του οργανισμού.

Το Ριάλτο κάνει αναφορά στο δημοσίευμα του «Π». την περασμένη εβδομάδα,το οποίο αποκάλυψε τι η πρόταση βρισκόταν για δεύτερη φορά στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, χωρίς ωστόσο να συζητηθεί ούτε αυτή τη φορά. Στο ίδιο δημοσίευμα, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, είχε δηλώσει στο «Π» ότι η πρόταση αφορά ουσιαστικά την εκμίσθωση του χώρου στον Δήμο Λεμεσού, με τον Δήμο να αναλαμβάνει το 50% των λειτουργικών εξόδων του Ριάλτο για μεταβατική περίοδο τριών ετών. Όπως είχε εξηγήσει, η τριετία αποσκοπεί στο να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε το θέατρο να μπορέσει στη συνέχεια να καταστεί βιώσιμο.

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Ο κ. Αρμεύτης είχε παράλληλα ξεκαθαρίσει ότι θέση του Δήμου είναι να διατηρηθεί η αυτονομία του Ριάλτο, χαρακτηρίζοντας επιτυχημένο το υφιστάμενο μοντέλο διοίκησης. «Το μοντέλο του διοικητικού συμβουλίου είναι επιτυχημένο», είχε αναφέρει, τονίζοντας ότι το Ριάλτο «πρέπει να κρατήσει την ανεξαρτησία του».

Εκκρεμότητα από το 2019

Στην ανακοίνωσή του το Ριάλτο ανατρέχει στο ιστορικό της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι επαναλειτούργησε το 1999 χάρη στη μεγάλη επένδυση του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, ενώ η Πολιτεία στήριξε έκτοτε τη λειτουργία του με ετήσια χορηγία, αρχικά μέσω των Πολιτιστικών Υπηρεσιών και στη συνέχεια μέσω του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Μετά τον τερματισμό της οικονομικής στήριξης από τον Συνεργατισμό το 2018, το Υπουργείο Οικονομικών, ως νέος ιδιοκτήτης, στηρίζει το Ριάλτο με ετήσια χορηγία, η οποία, σύμφωνα με τον οργανισμό, αντιστοιχεί σε κάτι λιγότερο από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του και καλύπτει μέρος των λειτουργικών υποχρεώσεων, καθώς και ανάγκες συντήρησης και αναβάθμισης του κτιρίου και των υποδομών.

Το Θέατρο αναφέρει ότι από το 2019 η διοίκησή του επιδιώκει συστηματικά, μέσω επιστολών και συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς, την επίλυση της εκκρεμότητας. Όπως υποστηρίζει, η παρατεταμένη αβεβαιότητα δυσχεραίνει τη λειτουργία του, επιβαρύνει τη διοίκηση και τους εργαζομένους και περιορίζει τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Παράλληλα, επισημαίνει τις καθυστερήσεις στην καταβολή της ετήσιας κρατικής χορηγίας, η οποία, όπως αναφέρει, τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται περίπου στο τέλος του έτους, γεγονός που επιτείνει τις δυσκολίες προγραμματισμού.

«Προϋπόθεση η ανεξαρτησία»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το Ριάλτο στη διατήρηση της ανεξαρτησίας του, την οποία χαρακτηρίζει ουσιαστική προϋπόθεση για τη συνέχιση της αποστολής του, δηλαδή την ενίσχυση της πολιτιστικής παραγωγής, τη στήριξη των δημιουργών, την ανάπτυξη κοινού και τη διεύρυνση της πρόσβασης στον πολιτισμό.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στον θεσμικό ρόλο που έχει αναπτύξει το Θέατρο από το 1999, μέσα από διοργανώσεις όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού, η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου, οι «Κινηματογραφικές Μέρες», το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου και τα Showcase Τζαζ, Μουσικών του Κόσμου και Χορογραφίας Κύπρου.

«Η απόφαση για το μέλλον του οφείλει να προστατεύει αυτή την παρακαταθήκη και να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση και την ανάπτυξη της προσφοράς του», καταλήγει το Θέατρο Ριάλτο.