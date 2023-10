Άρχισαν οι προετοιμασίες για το CYIFF 2023

(Ξένη δημοσίευση) Φωτογραφία που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την ταινία"The Audience". Δείτε στο Onassis Channel την ταινία του σπουδαίου Αργεντινού σκηνοθέτη Μαριάνο Πενσόττι σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Μια ταινία για τους θεατές μιας θεατρικής παράστασης και την πόλη όπου ζουν, με τη συμμετοχή σπουδαίων Ελλήνων ηθοποιών. Αθήνα 2019. Ο πυρήνας της πόλης, τα Εξάρχεια, με τη ματιά του κορυφαίου Αργεντινού σκηνοθέτη Mariano Pensotti. Ο Πενσόττι, από τα μεγάλα θεατρικά ταλέντα της Λατινικής Αμερικής και ένας από τους πιο διακεκριμένους πειραματικούς σκηνοθέτες παγκοσμίως, παραδίδει μια ταινία, σε ανάθεση και παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στην οποία παρελαύνουν όλες οι γενιές του ελληνικού θεάτρου. (Νέος) Κόσμος 2022. Ο κινηματογράφος και το θέατρο συναντιούνται στους υπολογιστές μας σε live premiere, στις 9 Ιανουαρίου στις 21:00, με το The Audience, στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. Δρόμοι που έχουμε περπατήσει, δισκοπωλεία που έχουμε επισκεφτεί, η χαρακτηριστική λαϊκή της Καλλιδρομίου, μια θεατρική παράσταση, θεατές και παράλληλα πρωταγωνιστές του The Audience. Μια ταινία για τους θεατές μιας θεατρικής παράστασης και την πόλη όπου ζουν. Παράλληλα, μια ταινία για ένα θεατρικό έργο, για το οποίο μαθαίνουμε από τις περιγραφές των πρωταγωνιστών/θεατών. Το κοινό που μπαίνει στο θέατρο να παρακολουθήσει μια παράσταση. Το κοινό που αποχωρεί μετά το τέλος της παράστασης. Η κάμερα ακολουθεί 11 θεατές και τις ιστορίες τους, δημιουργώντας 11 σύντομα ταινιάκια. Ποιες είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που πηγαίνουν να δουν μια θεατρική παράσταση; Πόσο πολύ μεταμορφώνεται η ζωή τους από αυτή την εμπειρία; Σε ποιον βαθμό μεταβάλλεται αυτό που είδαν από τις αναμνήσεις τους; Πώς είναι να γίνεσαι χαρακτήρας στην ίδια σου την πόλη; Ποια είναι η διαδικασία που μεταμορφώνει ένα κοινό σε πρωταγωνιστές; Το The Audience γυρίστηκε στην Αθήνα, σε ανάθεση και παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος. Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022. ΑΠΕ- ΜΠΕ/ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ/Georges Salame

Επιστρέφει στην καρδιά της Παλιάς Λευκωσίας από την 1η έως την 5η Νοεμβρίου 2023

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου – CYIFF 2023 επιστρέφει για 18η χρονιά στη Λευκωσία, τον Νοέμβριο 2023 και θα διαρκέσει από την 1η έως την 5η Νοεμβρίου 2023 στην καρδιά της Παλιάς Λευκωσίας με τις προετοιμασίες να βρίσκονται στο αποκορύφωμα τους.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου των διοργανωτών, από την 1η έως την 4η Νοεμβρίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανές προβολές μικρού και μεγάλου μήκους ταινιών, κινούμενων σχεδίων, ντοκιμαντέρ, και ταινιών μυθοπλασίας.

Οι ίδιοι οι σκηνοθέτες θα βρίσκονται στην εκδήλωση, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για συνεντεύξεις και συζητήσεις με το κοινό. Οι προβολές του Φεστιβάλ θα περιλαμβάνουν μια ποικιλία διεθνών ταινιών, πλαισιωμένες από τους ταλαντούχους καλλιτέχνες που θα παραβρίσκονται στην εκδήλωση. Τα θέματα και οι σχέσεις που εξετάζονται σε αυτές τις ταινίες αναμένεται, προστίθεται στην ανακοίνωση, να αγγίξουν τα συναισθήματα του κοινού και να διευρύνουν τις αντιλήψεις τους για τον κόσμο, ένα κόσμο που πασχίζει να ζήσει με ειρήνη.

Επισημαίνεται επίσης, πως υπάρχουν ιδιαίτερες στιγμές ανθρωπιάς και συγκίνησης στις ταινίες πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών όπως το «Goodbye Julia» από το Σουδάν που κατέκτησε το Βραβείο Ελευθερίας (Prix de la Liberté) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών του 2023.

Το «Οι Άνθρωποί Μου» της Άννα Ρεζάν και το «Kissufim» της Keren Nechmad που θα ταξιδέψουν από το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα, στην ζωή των νεαρών ανθρώπων στα Κιμπούτζ του σήμερα.

Η κωμωδία της Σέρβας Sandra Mitrovic «A Three Storey Comedy» ακόμη, προσκαλεί στην ζωή ανθρώπων διαφορετικών προσωπικοτήτων μιας πολυκατοικίας που πρέπει να λύσουν ένα κοινό πρόβλημα.

Το «Universe Zone» του Alexander Sadreddini είναι ένα μυστηριώδες δράμα στην απαγορευμένη Ζώνη μετά την αποκάλυψη, γυρισμένο στη Λιθουανία και στη Γεωργία και εξερευνά τη δύναμη της αγάπης και της μνήμης σε έναν κόσμο που έχει διαλυθεί από πολέμους με εμφανείς αναφορές στον Ταρκόφσκι.

Εμπνευσμένο από την κίνηση της κάμερας στο «Love Exposure» του Sion Sono και το θέμα του «Stroszek» του Werner Herzog, είναι το "Ocean City Monster Building" του Chris Lane.

Η έναρξη του Φεστιβάλ, την 1η Νοεμβρίου, 2023, που θα διεξαχτεί στον Πολυχώρο Μελίνα Μερκούρη, περιλαμβάνει ένα συναρπαστικό κονσέρτο από τους εξαιρετικούς Αυστραλιανούς μουσικούς της ταινίας "The Last Violin" της Carla Tchakra, που θα προβληθεί το Σάββατο, 4 Νοεμβρίου ως παγκόσμια πρεμιέρα. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει δεξίωση που θα προσφέρει η Πρεσβεία της Αυστραλίας στη Κύπρο. Το σημαντικό είναι ότι η μουσική εκτέλεση θα είναι στο τελευταίο βιολί του Χάρη Βατυλιώτη, το ίδιο βιολί που εμφανίζεται στο "The Last Violin." Οι Αυστραλοί βιρτουόζοι καλλιτέχνες, που ήρθαν στην Κύπρο αποκλειστικά για να ερμηνεύσουν στο Φεστιβάλ, είναι η Αλεξάνδρα (Άλι) Όσμπορν στο βιολί και ο Ρομάν Κρίβιτσι στο πιάνο.

Όπως αναφέρεται, αποκορύφωμα του Φεστιβάλ είναι η τελετή των Βραβείων Χρυσή Αφροδίτη, που θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου 2023 στο Κινηματοθέατρο Παλλάς, για να αναδείξει την κινηματογραφική αριστεία και τις καλύτερες ταινίες πρόσφατης παραγωγής που συμμετέχουν στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Παρουσιάζουν οι Μάριος Σαρπέτσας και Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης και συμμετέχει το Κλιμάκιο Ξύλινων Πνευστών της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

Αναφερόμενοι οι διοργανωτές στην κατηγορία Μεγάλου Μήκους Ταινιών Βετεράνων, σημειώνουν ότι οι ταινίες θα εξάπτουν τη φαντασία και αυτές θα εισέλθουν στον κόσμο των παραμυθιών, όπως στο Τσέχικο παραμύθι του Ivo Macharacek για τα δύο βασίλεια, «Τα Μυστικά ενός Παλιού Πυροβόλου 2» το οποίο θα εκπροσωπηθεί από τον διάσημο ηθοποιό και μουσικό Václav Bárta.

«Η Ζωγραφιά του Θεού», κωμωδία του Γιάννη Κανελλόπουλου, βασισμένη στο βραβευμένο σενάριο του Ιάκωβου Μυλωνά, εμπνέει και συγκινεί με την δύναμη ψυχής των ατόμων με ειδικές ικανότητες, θέτει ως στόχο την επανατοποθέτηση των ΑμεΑ στο κοινωνικό σύνολο με νέα ώθηση, αλλά και δυναμική, και θα προβληθεί στην έναρξη του Φεστιβάλ.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ περιλαμβάνουν , την ετήσια Στρογγυλή Τράπεζα του Κινηματογράφου του Φεστιβάλ CYIFF που περιλαμβάνει παρουσιάσεις προτάσεων για νέα έργα από σκηνοθέτες και παραγωγούς και ενδιαφέρουσες συζητήσεις στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

«Σπάζοντας Τα Όρια: Προκλητικά Στερεότυπα στις Τέχνες» και «Συνδυάζοντας την Ασημένια Οθόνη και τη Θεατρική Σκηνή: Εξερεύνηση της Τέχνης της Μουσικής Σύνθεσης για Ταινίες και Θεατρικά έργα, και οι Κύριες Διαφορές»

Σημαντικοί ομιλητές για τις συζητήσεις περιλαμβάνουν την Τζούλι Τζοοχί Τζον, συνθέτρια μουσικής, τραγουδίστρια και σκηνοθέτρια γνωστή για το έργο της στη Νότια Κορέα στην ταινία «Happen to Happen». Επιπλέον, θα υπάρξει μια παρουσίαση για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη - Μέσα & Πολιτισμός».

Ακόμη φωτογραφική έκθεση «20 plus ONE – Unchained silence» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γυναικών στον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση στην Κύπρο. Ο φακός του Στέφανου Κουρατζή αποκαλύπτει τη σιωπηλή δύναμη των γυναικών που έχουν υποστεί βία, σε οποιαδήποτε μορφή, καθώς προχωρούν οπτικά προς την ανάκτηση της ελευθερίας.

Προς τιμήν του αρχικού Καλλιτεχνικού Διευθυντή του, Σχεδιαστή Παραγωγής των ταινιών του John Cassavetes, Φαίδων Παπαμιχαήλ, και του γιου του, Φαίδων Παπαμιχαήλ Jr., Διευθυντή Φωτογραφίας (Indiana Jones 2023), που είναι υποψήφιος για Όσκαρ πολλές φορές, το Φεστιβάλ ίδρυσε το Τεχνικό Βραβείο "Βραβείο Φαίδων Παπαμιχαήλ", το οποίο απονέμεται για την Καλύτερη Παραγωγή και/ή Καλύτερη Φωτογραφία σε ταινία που συμμετέχει στο Φεστιβάλ.

Ένα εξέχον διεθνές πάνελ, που περιλαμβάνει τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιάννη Αίβάζη, τη Δανή σκηνοθέτρια Σοφί Βίμπεκε Μουασιά, τον ηθοποιό και παραγωγό Βαλεντίν Νονιέλα (Casino Royale), την Αμερικανίδα σκηνοθέτρια και παραγωγό Βικτώρια Γκρίν, τον Ινδό παραγωγό Βίβεκ Σινγκάνια, τον Αμερικανό παραγωγό Τζορτζ F. Ρόμπερσον (Venice Festival Queer Lion για το "Χόσε"), και την δημοσιογράφο Μπέτζεϊ Μπράουν, καθώς και άλλους, θα λειτουργήσει ως κριτές για τοα"Βραβεία Χρυσή Αφροδίτη".

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποταθούν στην Επίσημη Ιστοσελίδα: https://www.cyprusfilmfestival.org/ Πρόγραμμα CYIFF 2023

Επικοινωνία: cyiff2023@gmail.com ,Τηλέφωνο: +357-99798112, Facebook:https://www.facebook.com/cyprusfilmfest,Instagram: https://www.instagram.com/cineart_cy,Twitter: https://twitter.com/cyprusfilmfest,YouTube: https://youtu.be/gGykjf9MFeg