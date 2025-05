22ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού | 30 Μαΐου - 1η Ιουνίου 2025

Δημοσιεύθηκε 19.05.2025

Από την ανατολή μέχρι αργά το βράδυ, χορός, ήχος, εικόνες και συζητήσεις ξεδιπλώνονται σε πλατείες, αποβάθρες, πάρκα και στοές, προσκαλώντας το κοινό να βιώσει τον δημόσιο χώρο της Λεμεσού αλλιώς.

Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές για όλους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ

Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ μας ξεκινά δίπλα στη θάλασσα με χορευτικές δράσεις, ηχητική εγκατάσταση και παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους. Η βραδιά κλείνει με ποτό και μουσική.

17:00 – 19:30, Αποβάθρα απέναντι από το Skatepark Μόλου

Where The Divide Meets The Horizon: The Launch is Launched (Χορευτικές Δράσεις)

Ηλίας Κλαρκ

19:30 – 20:00, Αποβάθρα απέναντι από το Skatepark Μόλου

Where The Divide Meets The Horizon: Lethe by the Sea (Ηχητική εγκατάσταση)

Ηλίας Κλαρκ, Δήμητρα Σωφρονίου

20:00 – 20:45, Skatepark Μόλου

A Dance to Connect (Παράσταση)

Julie Χαραλαμπίδου & Teaser

21:00 – 21:30, Πλατεία ΤΕΠΑΚ

εκεί έξω (Παράσταση)

Μαρία Καμπέρη - Selas Dance Company

22:00 – 00:00, Le Chat Cafe

Opening night με την dj harama

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ

Από πολύ νωρίς το ξημέρωμα μέχρι αργά το βράδυ, το Σάββατο μας προσκαλεί σε παραστάσεις, εργαστήρια, πικ-νικ και συζητήσεις σε κεντρικά σημεία της Λεμεσού.

05:15 – 05:40, Πλατεία Αναγέννησης

Rising (Παράσταση)

Λία Χαράκη

10:00 – 11:30, Αποβάθρα απέναντι από το Skatepark Μόλου

Where The Divide Meets The Horizon: Consensual Landscapes (Εργαστήριο)

Ηλίας Κλαρκ

17:30 – 19:00, Πλατεία Αναγέννησης

Η Αθέατη Πλευρά του Δημόσιου Χώρου (Συζήτηση σε συνδιοργάνωση με Λεμεσός 2030)

Συντονίζει η Σεβίνα Φλωρίδου

19:00 – 20:00, Οθωμανική Βρύση Ισμέτ Πασά

We carry the river (Περιπατητική παράσταση)

Αριάννα Οικονόμου - Echo Arts

21:00 – 21:30, Πλατεία ΤΕΠΑΚ

εκεί έξω (Παράσταση)

Μαρία Καμπέρη - Selas Dance Company

21:00 – 23:30, Στοά Λανίτη (Ανεξαρτησίας & Θέμιδος)

Un-being (Εγκατάσταση βίντεο)

Σουζάνα Φιαλά

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ

Την τελευταία μέρα ξεκινάμε και πάλι με το πρώτο φως, συνεχίζουμε με εργαστήρια και παραστάσεις και αποχαιρετούμε το φεστιβάλ με χορό, ποτό και νυχτερινό κολύμπι στο Μόλο.

05:15 – 05:40, Πλατεία Αναγέννησης

Rising (Παράσταση)

Λία Χαράκη

10:00 – 11:30, Αποβάθρα απέναντι από το Skatepark Μόλου

Where The Divide Meets The Horizon: Consensual Landscapes (Εργαστήριο)

Ηλίας Κλαρκ

18:30 – 19:30, Αποβάθρα απέναντι από το Skatepark Μόλου

Where The Divide Meets The Horizon: buffer knots (Παράσταση)

Ηλίας Κλαρκ

19:30 – 20:00, Αποβάθρα απέναντι από το Skatepark Μόλου

Where The Divide Meets The Horizon: Lethe by the Sea (Ηχητική εγκατάσταση)

Ηλίας Κλαρκ, Δήμητρα Σωφρονίου

19:00 – 20:00, Οθωμανική Βρύση Ισμέτ Πασά

We carry the river (Περιπατητική παράσταση)

Αριάννα Οικονόμου - Echo Arts

20:30 – 21:15, Skatepark Μόλου

A Dance to Connect (Παράσταση)

Julie Χαραλαμπίδου & Teaser

21:15 – 23:00, Μόλος

Closing picnic

Περισσότερες πληροφορίες:

@neakinisi_cyprus

www.neakinisi.com

Where the Divide Meets the Horizon: The Launch

Ηλίας Κλαρκ

Το Where the Divide Meets the Horizon: The Launch είναι μια site-specific, πολυαισθητηριακή χορευτική πλατφόρμα που ξεδιπλώνεται στην αποβάθρα απέναντι από το skatepark του Μόλου, καλώντας το κοινό σε έναν χώρο συλλογικού στοχασμού, κίνησης και φαντασίας. Με φόντο ένα τοπίο μετάβασης, όπου νερό, ουρανός και σιωπή συγκλίνουν, το έργο επιχειρεί να επανεξετάσει τη νεκρή ζώνη της Κύπρου ως έναν χώρο διαλόγου και δημιουργικής σύνδεσης. Μέσα από παραστάσεις, ηχητικές εγκαταστάσεις και συμμετοχικά εργαστήρια κίνησης, το πρότζεκτ προσκαλεί περαστικούς και καλεσμένους να γίνουν συνδημιουργοί σε μια κοινή εξερεύνηση των εννοιών της διαίρεσης, της οριακότητας και της επανασύνδεσης. Μέσα από αυτή τη διαδρομή , τα όρια συγχέονται και ο ορίζοντας μεταμορφώνεται σε σημείο συνάντησης για αφήγηση, παρουσία και νέες πιθανότητες.

Η σειρά δράσεων περιλαμβάνει την ηχητική εγκατάσταση Lethe by the Sea, την παράσταση buffer knots και τα συμμετοχικά εργαστήρια κίνησης Consensual Landscapes.





Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ηλίας Κλαρκ

Συντονισμός Δημιουργίας: Αυγουστίνα Τρίαρου

Social Media: Βίκυ Κάλλα, Γεωργία Κωνσταντίνου Κλαρκ

Τεχνική Παραγωγή: Νικόλας Πέτρου

Μέντορας: Μπελίντα Παπαβασιλείου

A Dance to Connect

Julie Charalambidou & Teaser





Το A Dance to Connect δεν είναι μια κλασική παράσταση χορού—ξεκινά με δύο χορευτές που μοιράζονται τη σκηνή, μπλέκοντας το σύγχρονο χορό με το breaking. Αλλά μην βολευτείς πολύ... γιατί σύντομα, μπορεί να γίνεις κι εσύ μέρος του show.

Η παράσταση μεταμορφώνεται γρήγορα σε μια ανοιχτή πίστα χορού όπου όλοι είναι καλοδεχούμενοι. Χωρίς κανόνες, χωρίς κριτική—μόνο vibes. Καταλαμβάνουμε το Μόλο με χαρά, κίνηση και εκείνο το όμορφο χάος που συμβαίνει όταν άγνωστοι αρχίζουν να χορεύουν μαζί. Φέρε έναν φίλο ή βρες έναν εκεί.

Δεν έχει να κάνει με τέλειες κινήσεις—έχει να κάνει με το να κινούμαστε μαζί.

Λοιπόν… είσαι έτοιμος/η να χορέψεις σαν να σε βλέπουν όλοι—και να μη σε νοιάζει καθόλου;

Χορευτές/Χορογράφοι: Julie Χαραλαμπίδου & Teaser

Μουσική / DJ: Teaser

Μέντορας: Διαμάντω Χατζηζαχαρία

Φωτογραφίες: Μιχάλης Ππαλή

εκεί έξω

Μαρία Καμπέρη / Selas Dance Company





Το εκεί έξω σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας καλλιτεχνικής ερευνητικής διαδικασίας για το 2025, με επίκεντρο τη σχέση μνήμης και τοπίου.

Αντλώντας από βιβλιογραφική και σωματοποιημένη έρευνα, το έργο διερευνά το πώς η μνήμη δίνει νόημα στον χώρο—όχι απλώς ως ανάμνηση, αλλά ως μια κοινή, ενεργή συνθήκη.

Το τοπίο προσεγγίζεται όχι μόνο ως κάτι που βλέπουμε, αλλά ως ένας τρόπος θέασης. Γίνεται ένα ζωντανό κείμενο—ένα πεδίο όπου κοινωνικές σχέσεις εγγράφονται, αναθεωρούνται και θυμούνται.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, ο εξωτερικός χώρος δεν είναι ουδέτερος: είναι δημόσιος, εφήμερος και διαρκώς διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην προσωπική και τη συλλογική μνήμη.

Το έργο ξεδιπλώνεται ως μια πρόσκληση να παρατηρήσουμε πώς οι εσωτερικοί μας κόσμοι αντηχούν στον εξωτερικό, και πώς η μνήμη—όταν τη σκεφτούμε ως κίνηση, χειρονομία και ρήμα—μπορεί να διαμορφώσει το τι μπορεί να γίνει ένα τοπίο.

Έρευνα & Χορογραφία: Μαρία Καμπέρη

Χορεύτρια, Κινησιολογικό Λεξιλόγιο: Παναγιώτα Νικολάου

Εικαστική Δημιουργία: Αγγελική Κουτσοδημητροπούλου

Μουσική Σύνθεση: Δημήτρης Γιασεμίδης

Rising

Λία Χαράκη





Η περφόρμανς αυτή που θα πραγματοποιηθεί τις πρωινές ώρες, είναι μία τελετουργία που τιμά τη διαδικασία της αφύπνισης.

Η Λία θα κινείται και θα ηχεί καθώς θα περνάει από τα στάδια της μεταμόρφωσης,



από τον προγραμματισμό στην ελευθερία

καθώς το σκοτάδι θα αποκαλύψει τον ήλιο,

και η γη θα συνεχίσει να γυρίζει αριστερόστροφα,

όπως συμβαίνει κάθε μέρα,

μαζί με εμάς,

τα τυχερά ζωντανά πλάσματα.

Έλα, αν είσαι «ξύπνιος/α».

Σύλληψη, Ερμηνεία, Κείμενο: Λία Χαράκη

Σχεδιασμός Ήχου: Χρίστος Χατζηχρίστου

Παραγωγή: Projects Embracing Love Motivated Art (PELMA)

We carry the river

Αριάννα Οικονόμου / Echo Arts



Το “We carry the river” είναι μια περφόρμανς σε τρία μέρη, για το πώς το νερό, είτε με την παρουσία του είτε με την απουσία του, καθορίζει τη ζωή μας πάνω στη Γη και για το πώς η φωνή και το τραγούδι μάς συνδέουν με το στοιχείο του νερού και τον υδάτινο κόσμο γύρω μας. Το νερό είναι συνδετικός κρίκος.

Η διαδρομή ξεκινά από τη Θολωτή Βρύση/Gubeli Cesme στην οδό Ισμέτ Πασιά, μπροστά στο Κέντρο Τέχνης Κορνάρο. Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στη σημασία της ίδιας της βρύσης και στον ιστορικό ρόλο παρόμοιων υδάτινων πηγών ως τόπων δροσιάς, σωματικής και πνευματικής ανανέωσης, διαμέσου των αιώνων. Στο δεύτερο μέρος, το κοινό συμμετέχει σε έναν καθοδηγούμενο περίπατο, μια σωματική εμπειρία που μας καλεί να ενσωματώσουμε το στοιχείο του νερού, απαραίτητο για τη ζωή, σε μια βαθιά σχέση ΣΩΜΑ – ΓΗ. Ο περίπατος καταλήγει κάτω από τη Γέφυρα «Τέσσερα Φανάρια», όπου θα παρουσιαστεί η ομαδική περφόρμανς στην κοίτη του ποταμού Γαρύλλη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τον καθοδηγούμενο περίπατο, παρακαλείται το κοινό να φέρει δικά του ακουστικά, καθώς θα δοθεί ηχητικός σύνδεσμος για ακρόαση μέσω κινητού τηλεφώνου.

Ιδέα, χορογραφία, κίνηση: Αριάννα Οικονόμου

Δραματουργία: Γιώργος Μπίζιος, Αριάννα Οικονόμου

Μουσική ζωντανή εκτέλεση: Γιώργος Μπίζιος

Κείμενα: Αννη Χούρη, Γιώργος Μπίζιος, Αριάννα Οικονόμου

Περφόρμερς & δημιουργική συμμετοχή: Άννη Χούρη, Ελισάβετ Παναγιώτου, Νάπα Γαβριήλ, Γιώργος Μπίζιος

Παραγωγή: ECHO ARTS





Un-being (Εγκατάσταση Βίντεο)

Σουζάνα Φιαλά

Το πιο πρόσφατο έργο της Σουζάνας Φιαλά διερευνά την ουσία της κίνησης ως αλγόριθμο—παντρεύοντας τη γνώση της στη χορογραφία και την performance με τις πολυπλοκότητες του κώδικα και τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Τα βίντεο αυτής της σειράς εξερευνούν τη συνείδητότητα ως έναν υποθετικό χώρο, όπου άνθρωπος και μηχανή δεν είναι πια αντίθετα, αλλά συνυπάρχουν σε μια κοινή ψηφιακή οικολογία.

Σύλληψη/Δημιουργία/Εγκατάσταση: Σουζάνα Φιαλά





Η Αθέατη Πλευρά του Δημόσιου Χώρου (Συζήτηση)

Οργάνωση: Λεμεσός 2030 - Πολιτιστική Πρωτεύουσας της Ευρώπης, Υποψήφια Πόλη

Συντονισμός από την Σεβίνα Φλωρίδου



Υπαίθρια συζήτηση στα πλαίσια του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ Χορού για να διερευνήσουμε τη δυναμική σχέση μεταξύ των καλλιτεχνών και των κοινόχρηστων δημόσιων χώρων της πόλης. Με θέμα «Καλλιτέχνες η σχέση τους με το δημόσιο χώρο (the understory of public space / artists between public spaces)», αναλλάζουμε απόψεις σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες αντιλαμβάνονται, αλληλεπιδρούν και μεταμορφώνουν το αστικό τοπίο. Ελάτε να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να απολαύσετε δωρεάν λεμονάδα και παγωτό!