Το «Daydreaming So Vividly about Our Spanish Holidays» πήρε το πρώτο βραβείο του ISFFC 2023

Οι βραβευμένες ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου που έριξε αυλαία την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023

Η ταινία «Daydreaming So Vividly about Our Spanish Holidays», σε σκηνοθεσία του Christian Aviles από την Ισπανία, απέσπασε το πρώτο βραβείο καλύτερης ταινίας, στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ΙSFFC), που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, στο θέατρο Ριάλτο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργάνωσης, η τελετή λήξης του φεστιβάλ, μια συνδιοργάνωση του Τμήματος Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του θεάτρου Ριάλτο, έκλεισε με την τελετή βράβευσης στον εξωτερικό χώρο του θεάτρου «σε μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις».

Ο Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, επιμελητής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, Jason Anderson, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο ΙSFFC, «για την πρόσκληση να μοιραστούμε αυτή τη συγκινητική και διαφωτιστική κινηματογραφική γιορτή, που αποτελεί συνάμα κρίσιμη υπενθύμιση ότι οι ταινίες και οι δημιουργοί τους μπορούν να συναποτελέσουν μια τόσο όμορφη, βαθιά συνδεδεμένη κοινότητα».

«Παρακολουθώντας τις ταινίες που επιλέχθηκαν φέτος, εντυπωσιαστήκαμε με το διάπλατο φάσμα φωνών, τεχνοτροπιών, προοπτικών και εμπειριών που εκπροσωπούνται κινηματογραφικά, ειδικά όσες προέρχονται από τόπους και ανθρώπους που για πολύ καιρό αποσιωπούνταν», συμπλήρωσε.

Συγχαίροντας όλες και όλους τους δημιουργούς και τις ομάδες τους για τα επιτεύγματά τους εξέφρασε την ανυπομονησία του «για τις πολλές ιστορίες που είμαστε σίγουροι ότι θα μοιραστούν μαζί μας, στα επόμενα χρόνια, κατά προτίμηση εδώ στο Ριάλτο».

Το Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους, συνοδευόμενο από χρηματικό ποσό 4000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Daydreaming So Vividly about Our Spanish Holidays» σε σκηνοθεσία του Christian Aviles από την Ισπανία, ενώ το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, συνοδευόμενο από χρηματικό ποσό 2500 ευρώ, απονεμήθηκε στους Matthew Thorne & Derik Lynch από την Αυστραλία για την ταινία «Marungka Tjalatjunu (Dipped in Black)».

Η ταινία «Marungka Tjalatjunu (Dipped in Black)» απέσπασε και το Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους, συνοδευόμενο από χρηματικό ποσό 1500 ευρώ, ενώ το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, συνοδευόμενο από χρηματικό ποσό 3000 ευρώ, απονεμήθηκε στο «Suddenly TV», της Roopa Gogineni, μια συμπαραγωγή Σουδάν και Κατάρ.

Η κριτική επιτροπή επέλεξε την ταινία Αερολίν του Έλληνα σκηνοθέτη Αλέξη Κουκιά-Παντελή ως υποψήφια για τα Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στην κατηγορία ταινιών μικρού μήκους, ενώ τιμητική διάκριση έλαβε η ταινία «Simo» του Aziz Zoromba, από τον Καναδά.

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα, το Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας Μικρού Μήκους, συνοδευόμενο από χρηματικό ποσό 4000 ευρώ και υπηρεσίες διανομής από την εταιρεία Radiator Sales, απονεμήθηκε στην ταινία «The Tornado Outside» της Μαρίας Τομάζου.

Το Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους, συνοδευόμενο από χρηματικό ποσό 2500 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Acceptance», σε σκηνοθεσία Mark Kassinos, ενώ το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, συνοδευόμενο από χρηματικό ποσό 2500 ευρώ και παροχή τεχνικού εξοπλισμού για την επόμενη ταινία μικρού μήκους του δημιουργού, απονεμήθηκε στον Σάββα Σταύρου, για την ταινία «Buffer Zone». Για την ερμηνεία του στην ταινία «Buffer Zone» ο ηθοποιός Ανδρέας Μάρκου έλαβε το Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας, συνοδευόμενο από ποσό 1000 ευρώ, μία προσφορά του Δήμου Λεμεσού.

Το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας, συνοδευόμενο από υπηρεσίες post-production, colour correction & DCP in HD μία προσφορά της εταιρείας Stelfilm, απονεμήθηκε στον Σωφρόνη Σωφρονίου για την ταινία «Pillars», ενώ το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία μουσικών βίντεο απονεμήθηκε, από τους φοιτητές του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, στο «Acid Arab», σε σκηνοθεσία του Jordan Cardoso.