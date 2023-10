Αρχίζει σήμερα το Nicosia Open Up Festival

Ένα φεστιβάλ το οποίο φιλοδοξεί να καταστεί ένα δρώμενο συμπερίληψης και συναντίληψης πολλών και διαφορετικών καλλιτεχνών και πρακτικών.

Οι τετραήμερες εκδηλώσεις του φεστιβάλ αρχίζουν σήμερα, Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2023, με τα εγκαίνια της έκθεσης του Open Up στο NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη] και ολοκληρώνονται την Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2023, με τη διοργάνωση ενός μεγάλου street party.



To «Nicosia Open Up Festival» (https://openupeu.com/activities/nicosia-festival/) διοργανώνεται από το Ίδρυμα Πιερίδη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Open Up (https://openupeu.com/) σε συνεργασία με άλλους έξι μεγάλους και καταξιωμένους φορείς: Ίδρυμα PUBLICS, Ελσίνκι (Φινλανδία), Valand Academy, Γκέτεμποργκ (Σουηδία), Κέντρο New HandLab, Κοβίλια (Πορτογαλία), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος (Ελλάδα), Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (Ισπανία), Πανεπιστήμιο Picardie Jules Verne, Αμιένη (Γαλλία).

Στο φεστιβάλ παρουσιάζονται έργα των καλλιτεχνών που συμμετείχαν σε εργαστήρια, σεμινάρια και ποικίλες άλλες δράσεις που διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς που συμμετείχαν στο πρότζεκτ Open Up κατά τη διάρκεια του τετραετούς προγράμματος (2019–2023). Στόχος του προγράμματος αλλά και του ίδιου του φεστιβάλ είναι να αναδείξει ταλαντούχους καλλιτέχνες από Κύπρο, Φινλανδία, Σουηδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία, οι οποίοι για διαφόρους λόγους –πολιτικούς, γεωγραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς– δεν είχαν τη δυνατότητα να προβάλλουν το έργο τους σε τοπικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Nicosia Open Up Festival αποτελεί την τελευταία και μεγάλη δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος και αντικατοπτρίζει το όραμα του προγράμματος: Πίστη στην αξία της ανθρώπινης δημιουργικότητας.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται στην Κύπρο ένα τέτοιο φεστιβάλ, το οποίο επιδιώκει να φέρει στην επιφάνεια και να δώσει βήμα σε περισσότερους από 100 καλλιτέχνες μέσα από προβολές, περφόρμανς, μουσική, εικαστικά δρώμενα, έκθεση, κατασκευές, ντιζάιν, μόδα και άλλα. Κατά την τετραήμερη διάρκεια του φεστιβάλ θα διεξαχθούν ποικίλες εκδηλώσεις σε τέσσερεις χώρους (NiMAC, Θέατρο Πόλης–ΟΠΑΠ, Gardens of the Future, και σε εξωτερικούς χώρους γύρω από το NiMAC), η είσοδος στις οποίες θα είναι δωρεάν για το κοινό.

Το Nicosia Open Up Festival – Ένα φεστιβάλ ανοικτό για όλους φιλοδοξεί να καταστεί ένα δρώμενο συμπερίληψης και συναντίληψης πολλών και διαφορετικών καλλιτεχνών και πρακτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του φεστιβάλ εδώ

To Open Up συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ίδρυμα Πιερίδη, Λευκωσία, Κύπρος

Το Ίδρυμα Πιερίδη συμμετέχει στο Nicosia Open Up Festival με τις εξής δράσεις: διοργάνωση ανοικτής συζήτησης, επιμέλεια της έκθεσης στο NiMAC και συμμετοχή σε αυτή με έργα από τα εργαστήρια Design, Visual Arts, Fashion και Stories of Shifts, καθώς και έργα από το εργαστήρι Performance στο Θέατρο Πόλης–ΟΠΑΠ. Επιπλέον, διοργανώνει καθημερινά μουσικά δρώμενα στους δρόμους γύρω από το NiMAC κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Ανοικτή Συζήτηση με θέμα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης για τον Πολιτισμό

Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων και Εκδηλώσεων Δημαρχείου Λευκωσίας

Ημερομηνία και ώρα: Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2023, 10.00–13.00

Η συζήτηση με αφορμή τη θεματική, τις προκλήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές του Open Up θα εξετάσει τις προοπτικές τέτοιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Συντονιστής: Απόστολος Κουρουπάκης

Ομιλητές:

· Γιάννης Τουμαζής: Πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού, Λευκωσία, Κύπρος

· Annabelle Antas: PUBLICS, Ελσίνκι, Φινλανδία

· Mick Wilson: Valand Academy, Γκέτεμποργκ, Σουηδία

· Guida Rolo: Κέντρο New Hand Lab, Κοβίλια, Πορτογαλία

· Καθηγητής Ζήσης Κοτιώνης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα

· Καθηγήτρια Jessica Jacques: Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, Ισπανία

· Καθηγήτρια Άντρη Μιχαήλ: Πανεπιστήμιο Picardie Jules Verne, Αμιένη, Γαλλία

· Μιχάλης Καρακατσάνης: Λειτουργός στον Οργανισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων

Η συζήτηση, η οποία θα διεξαχθεί στα αγγλικά, θα είναι με πρόσκληση μετά από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αυτή.

Στην αρχή της ανοικτής συζήτησης θα προβληθεί ντοκιμαντέρ διάρκειας είκοσι λεπτών που αφορά όλα τα εργαστήρια του προγράμματος Open Up, σε σκηνοθεσία του Sébastien Denis και παραγωγή του Πανεπιστημίου Picardie Jules Verne της Αμιένης.

Έκθεση Open Up

NiMAC

19–22 Οκτωβρίου 2023

Στην έκθεση παρουσιάζονται τα έργα των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Open Up ανά φορέα και χώρα. Ο συνδυασμός και η συνύπαρξη τόσο διαφορετικών τεχνών, τεχνοτροπιών και αντιλήψεων αποτέλεσε πρόκληση και κίνητρο για τον επιμελητή της έκθεσης Ξένιο Συμεωνίδη. Η έκθεση αντικατοπτρίζει τη συνύπαρξη της δημιουργικότητας πέρα από γεωγραφικούς περιορισμούς και διαχωριστικές γραμμές, προβάλλει την έννοια της συμπερίληψης στην κοινωνία πολιτών και δίνει βήμα και φωνή σε πολλούς καλλιτέχνες και για πρώτη φορά.

Στην έκθεση το Ίδρυμα Πιερίδη θα παρουσιάσει τα τελικά έργα των εργαστηρίων Design, Visual Arts, Fashion και Stories ofShifts:

Design Lab

Οι δημιουργοί παρουσιάζουν τα τελικά έργα του εργαστηρίου σε μια εγκατάσταση χώρου που περιλαμβάνει εικαστικά στοιχεία, παραγωγή ντοκιμαντέρ και συμμετοχικών εκδηλώσεων. Τα έργα που παρουσιάζονται σχετίζονται με τον τομέα του σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές που στόχευαν στη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης των υποεκπροσωπούμενων κοινοτήτων.

Το «Design Lab» περιλάμβανε μια σειρά εργαστηρίων και παρουσιάσεων για περιθωριοποιημένους δημιουργούς, όπως πρόσφυγες και αιτητές ασύλου. Το πρόγραμμα συντόνισε ο ντιζάινερ Κωνσταντίνος Οικονομίδης με προσκλήσεις σε εμπειρογνώμονες που ανέλαβαν τη διεύθυνση των σχετικών εργαστηρίων, όπως οι: Γιάννα Τσολάκη, Κωνσταντίνος Μάρκου, Δημήτρης Τσιρόπουλος, Νικόλας Καρατζιάς, Ανδρέας Γεωργιάδης και Urban Gorillas.

Συμμετέχοντες

Abdul Gandy Bande, Άτιτλο

Cagla Elektrikci, Ηλιάνα Πέτρου, Bikash Shrestha, BRIDGE IΤ

Bikash Shrestha, Παναγιώτης Παυλίδης, HELPBANK

Χριστόφορος Χριστοδούλου, Notes on a Blackboard

John Molua, PEACEBALL–SPORTS VISION CYPRUS

Tuene Bebe Bell, Thierno Cire Barry, Christian Bapambe, Χρήστος Ευαγγέλου, Israilou Bah, Rahim Sidibe, RAPIC.INFO

Visual Arts Lab

Τα έργα που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του Visual Arts – Printmaking Lab προέκυψαν μετά από εργαστήρια δύο χρόνων.

Η θεματολογία των έργων αντλείται κυρίως από προσωπικές ανησυχίες και βιώματα των συμμετεχόντων. Ωστόσο, η ευκαιρία που δόθηκε στους συμμετέχοντες για συνεργασία με καλλιτέχνες από τις άλλες χώρες του προγράμματος (Φινλανδία, Σουηδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία) αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη στον εμπλουτισμό γνώσεων και εμπειριών. Σε αυτό συνέτεινε καθοριστικά και η συμμετοχή στο τριήμερο εργαστήριο «Transnational Workshop» με την επίσκεψη στην Αμμόχωστο, όπου συζητήθηκαν θέματα όπως η δικαιοσύνη, η εγκατάλειψη, η απομόνωση, η μνήμη, ο παραλογισμός του πολέμου και του διχασμού. Αυτά αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης για τα έργα χαρακτικής που δημιουργήθηκαν με μια σύγχρονη εικαστική προσέγγιση και κοινωνικά αφυπνισμένο περιεχόμενο. Στον εκθεσιακό χώρο του NiMAC παρουσιάζονται έργα εγκαταστάσεων/video και εκτυπώσεις σε διάφορες επιφάνειες,

Συμμετέχοντες

· Μάρκος Αλεξάνδρου, Broken, εκτυπώσεις σε ύφασμα

· Θάλεια Βασιλείου, Missed Connections (Χαμένες Συνδέσεις), μεικτά υλικά, επιτοίχια σύνθεση

· Σάκης Δωρίτης, Δεν είμαι γιαπωνέζος, μεταξοτυπίες / τρίπτυχο

· Ρεβέκκα Ευσταθίου, άσε τα λόγια, ψηφιακή εικόνα / βίντεο σε τρισδιάστατο ολογραφικό προβολέα

· Κυριάκος Θεοχάρους, Chine Collé Vol.2 / Chine Collé Vol.2, μεταλλικά στένσιλ / Δίπτυχο (2τμχ 100x70εκ)

· Ελένη Κεπόλα, Per_fail_ction, μεικτά υλικά, found objects, εκτυπώσεις

· Ελένη Μυλωνά, La Vie D΄Un Mannequin (Η ζωή ενός μανεκέν), εγκατάσταση / υφάσματα / εκτυπώσεις μικτής τεχνικής

· Κατερίνα Νεοφυτίδου, Άβατο, MDF, πολυστερίνη, ακρυλικό, μεταξοτυπία

· Δέσπω Πρίγκη, Σκιά – Η Μνήμη της Ρίζας, χάραξη και χρώμα σε lino, μεταξοτυπία τυπωμένη σε διαφάνεια

· Ilina Chervonnaya, Stuffed by Care, εγκατάσταση / εκτυπώσεις μικτής τεχνικής

· Celia Wong, Mini Periptero (Μίνι Περίπτερο), ξύλο, εκτυπώσεις μεταξοτυπίας

Fashion Lab

Το Fashion Lab ασχολήθηκε με τις τρέχουσες προκλήσεις στη βιομηχανία μόδας, υποστηρίζοντας την επαναχρησιμοποίηση ενδυμάτων ως ένα μέσο προς μια πιο βιώσιμη πρακτική. Με έμφαση στον συνδυασμό παραδοσιακών τεχνών και χειροτεχνιών με τη σύγχρονη μόδα, οι συμμετέχοντες καθοδηγήθηκαν για τη δημιουργία βιώσιμων ενδυμάτων. Επιπλέον, προώθησε τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταξύ των συμμετεχόντων.

· Η δουλειά της Nune Tounjikian επικεντρώνεται στην ανακύκλωση και την αναδιαμόρφωση υλικών για τη δημιουργία σύγχρονων ενδυμάτων. Μετατρέπει παλιά ρούχα και υφάσματα σε καινούρια κομμάτια, συνδυάζοντας συχνά οικιακά και άλλα υφάσματα στις δημιουργίες της.

· Η Hayal Gezer επικεντρώνεται γύρω από το στοιχείο του «αιθέριου» ως σύμβολο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η δουλειά της αντλεί έμπνευση από πολιτιστικές παραδόσεις, ενσωματώνοντας ένα αίσθημα πνευματικότητας και άλλα «αιθέρια» στοιχεία.

· Η Βάσια Ζησίμου αντλεί έμπνευση από τη μόδα των δεκαετιών 1950 και 1960, χρησιμοποιώντας αυτή την περίοδο ως σημείο αναφοράς για τα έργα της. Η προσωπική της νοσταλγία και η αγάπη της για τις ταινίες από εκείνη την εποχή, αποτελούν την αφετηρία της δουλειάς της.

· Η Grace Patricia Michail παρουσιάζει γιλέκα (αμάνικα μπουφάν) που αναδεικνύουν παραδοσιακές ελληνικές ενδυμασίες και την κληρονομιά της σε ένα νέο πλαίσιο. Ο συνδυασμός παραδοσιακών και σύγχρονων στοιχείων στις δημιουργίες της αποτελεί ένα κεντρικό σημείο.

· Ο Γιώργος Κύρου παρουσιάζει γιλέκα που αντικατοπτρίζουν το προσωπικό του αισθητικό στυλ.

Stories of Shifts Lab

To εργαστήριο «Stories of Shifts» (Ιστορίες Αλλαγών) που επιμελήθηκαν η Δανάη Αναγνώστου και η Λία Χαράκη, παρουσιάζει τα οπτικοακουστικά έργα των επτά συμμετεχόντων του. Το εργαστήριο έλαβε χώρα στη Λευκωσία τον Μάρτιο 2023 και συνεχίστηκε διαδικτυακά έως τον Αύγουστο του ιδίου έτους, συνδυάζοντας πρακτικές από διαφορετικά πεδία, όπως την κινούμενη εικόνα, την αφήγηση και την περφόρμανς. Στο εργαστήριο συμμετείχαν επτά άτομα, ένα από κάθε χώρα από τους πολιτιστικούς και ακαδημαϊκούς φορείς εταίρους του του Open Up στην Κύπρο, Φινλανδία, Σουηδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, και Γαλλία. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, προσφέροντας σε αυτούς εμπειρίες και εργαλεία που θα επηρεάσουν θετικά τη μελλοντική τους επαγγελματική πορεία.

Η πολυαισθητηριακή εμπειρία της βιντεοεγκατάστασης των συμμετεχόντων του εργαστηρίου «Stories of Shifts» διερευνά μια σειρά θεμάτων, όπως η ιστορία και η ταυτότητα, η αυτό-ενδοσκόπηση, η μνήμη, η συσχέτιση, η κλιματική αλλαγή, καθώς και οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές.

Η βιντεοεγκατάσταση Stories of Shifts (Ιστορίες Αλλαγών), η οποία παρουσιάζεται στην έκθεση στο NiMAC, αφορά σε μια πολυδιάστατη εμπειρία για όλους τους επισκέπτες. Μέσω της κινούμενης εικόνας, οι παρακάτω επτά καλλιτέχνες μοιράζονται την οπτική τους, προκαλώντας το κοινό να σκεφτεί τη δική του αυτο-ανακάλυψη και την κατανόηση του περιβάλλοντός τους:

· Η Ainhoa Concustell López εξερευνά τον ρόλο της εκπαιδευτικού, δείχνοντας πώς ενσωματώνει τα εργαλεία που απέκτησε από τα εργαστήρια του Open Up ως καθηγήτρια ιστορίας και καταγράφει την παιδαγωγική της μέθοδο.

· Ο Aladdin Mofakheri υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση, παρουσιάζοντας ένα βίντεο stop-motion φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. Το έργο του αποτελεί μια δυναμική αναφορά στην κλιματική αλλαγή.

· Ο Bruno Miguel Marques συνδυάζει βίντεο και φωτογραφίες από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, δημιουργώντας μια εσωτερική αφήγηση, ενισχυμένη από ηλεκτρονική μουσική και ηχητικά εφέ.

· Η Hayal Gezer αντλεί έμπνευση από ένα όνειρό της, εξερευνώντας τις πολυπλοκότητες της καταγωγής, της εθνικής ταυτότητας και της συνύπαρξης διαφορετικών πραγματικοτήτων στην Κύπρο.

· Η Ilaf Haidar παρουσιάζει μια ποιητική απεικόνιση των μικρών αλλαγών που βιώνουμε καθημερινά. Η ποιητική αποτύπωση της προσωπικής μεταμόρφωσης συνδέεται με το ταξίδι του Open Up.

· Ο Βαγγέλης Ξενοχίδης παρουσιάζει μια αφήγηση, στην οποία ξυπνάει σε ένα μυστηριώδες έρημο τοπίο, αντιμετωπίζοντας κατακερματισμένες μνήμες καθώς προσπαθεί να κατανοήσει το παρελθόν του.

· Η Vishnu Vardhani Rajan συνδυάζει τεχνικές κολλάζ και ακολουθεί διανομείς φαγητού σε διαφορετικές πόλεις.

Περφόρμανς στο Θέατρο Πόλης-ΟΠΑΠ

Performance Lab

Οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τα τελικά έργα του «Performance Lab»: παραστάσεις, εγκαταστάσεις, συμμετοχικές δράσεις και site specific έργα, στο Θέατρο Πόλης–ΟΠΑΠ, στους δρόμους της Λευκωσίας και στο Gardens of the Future. Το Performance Labπεριλάμβανε μία σειρά εργαστηρίων και παρουσιάσεων για καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών και της περφόρμανς, που βρίσκονταν στην αρχή της πορείας τους και που δεν είχαν ακόμη καθιερωθεί στον χώρο των τεχνών. Το πρόγραμμα συντόνισε η καλλιτέχνις Λία Χαράκη με εργαστήρια και εξειδικευμένα μαθήματα από ενεργούς καλλιτέχνες όπως οι: Ελεάνα Αλεξάνδρου, Αλέξης Βασιλείου, Πέτρος Κονναρής, PASHIAS, Guy Cools, Γιάννης Χριστοφίδης, Kesrel Leah, Αριάνα Μαρκουλίδου, Παναγιώτης Τοφή και άλλοι.

Συμμετέχοντες

· Θεοδώρα Ανδρέου, «Sex CARing», περφόρμανς, 20΄, +18

Ιφιγένεια Αβραάμ, «Sun rays», εγκατάσταση

Δήμητρα Δημητριάδου, «My nightmare», περφόρμανς, 20΄

Χάρις Ιακώβου, «retrieve_entity», εγκατάσταση/περφόρμανς, 20΄

Νάγια Τ. Καρακώστα, «Un | packed», Συμμετοχική περφόρμανς | Εγκατάσταση Ντοκουμέντο, 45΄

Μαρία Κασάπη, «Hybrid», εγκατάσταση, περφόρμανς, 15΄

Γιώργος Μπίζιος, «BRIEF», περφόρμανς, 15΄

Ελένη Μυλωνά, «RUNWAY», περφόρμανς, 20΄

Αλεξάνδρα Πάμπουκα, «Ritewright», περφόρμανς, 20΄

Ελισάβετ Παναγιώτου, «childhood leftovers», περφόρμανς, 17΄

Ναταλία Παναγιώτου, «La Patronne», συμμετοχική περφόρμανς, 20΄

Παναγιώτα Νικολάου, «Je t’aime», περφόρμανς, 20΄

Ελένη Φύλα, «Δάσος και Αγάπη», βίντεο, 15΄

Ελεάνα Χαραλάμπους, «Checkmate», περφόρμανς, 20΄

Μαρία Χαραλάμπους, «μ [e] r r o r», βιντεοεγκατάσταση

Νάταλη Χατζηαδάμου, «Washing Machine», περφόρμανς, 8΄

Simone Khenkin, «Conversations with my therapist», περφόρμανς, 20΄

Αργυρώ Χριστοδούλου, «Battlehood», περφόρμανς, 15΄

Emily Cutler, «Somewhere, Somehow…», περφόρμανς, 12΄

Hayal Gezer, «Undysreguated», διαδραστική περφόρμανς, 15΄

Νούτσα Πουλουζασβίλι, Βίκυ Κάλλα, Jay Σταματάρης, «Confetti», περφόρμανς, 20΄

Celia Wong, «The real people 2023», περφόρμανς, 20΄

PUBLICS, Ελσίνκι, Φινλανδία

Το πρόγραμμα που παρουσιάζει το Ίδρυμα PUBLICS για το Nicosia Open Up Festival φέρει τον τίτλο «Today is Our Tomorrow: The Voice That Remains» (Το σήμερα είναι το αύριό μας: Η φωνή που παραμένει) και είναι η ετήσια διεπιστημονική δημόσια συνάντησή του, η οποία έχει τις απαρχές της στο 2019. Κάθε χρόνο, αυτή η ετήσια συνάντηση υποστηρίζει διασταυρούμενες οικολογίες, την ποικιλομορφία των σκέψεων, πρακτικών, ταυτοτήτων και των εμπειριών τους, εστιάζοντας σε μια διαφορετική μορφή, σπουδαιότητα, τίτλο και τοποθεσία.

Φέτος, τα έργα που παράχθηκαν για το «Today is Our Tomorrow: The Voice That Remains» περιλαμβάνουν παραστάσεις, θέατρο, ηχοτοπία, συμπόσια, ταινίες, διαλέξεις, podcasts, μια συνοδευτική έκδοση, την κυκλοφορία ενός δίσκου βινυλίου και την πρεμιέρα ενός νέου soundtrack για ένα ιδεατό φεστιβάλ του μέλλοντος.

Αυτή η σειρά εννέα μοναδικών καλλιτεχνικών αναθέσεων παρουσιάζεται στο Nicosia Open Up Festival. Κάθε έργο-ανάθεση εστιάζει στο σημερινό παρόν και το μέλλον της φωνής μέσα από ποικίλες ηχητικές και ακουστικές μορφές. Ο καθένας από αυτούς τους καλλιτέχνες διερευνά πράξεις ακρόασης του κοινού, καταγραφής της ζωής και της φωνής ως σώμα συμβίωσης και τρόπου συνύπαρξης, δίνοντας μορφή στο πολιτικό παρόν και στο μελλοντικό μας μέλλον.

Το ετήσιο δρώμενο «Today is Our Tomorrow: The Voice That Remains» πλαισιώνει μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του PUBLICS κατά τον τελευταίο χρόνο με την επαναλαμβανόμενη θεματική και εξελισσόμενη έννοια της φωνής, και η συλλογή των έργων μέσω αναθέσεων διερευνά την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων, του ακουστικού τους κόσμου και των ήχων του περιβάλλοντος που ακούει και φαντάζεται ο ακροατής.

Συμμετέχοντες

· PUBLICS Youth, PUBLICS Youth 2022 in Conversation and Harold Offeh on working with PUBLICS Youth, podcast σεδύο επεισόδια

· Harold Offeh, Lounging Symposium, περφόρμανς

· KMRU, Stupor: A Soundtrack for a Future Festival, περφόρμανς

· Noor Abed & Mark Lofty, Yours Truly, διάλεξη-περφόρμανς με πολυμέσα

· Shubhangi Singh, Force meets vacuum, διάλεξη-περφόρμανς

· Sepideh Rahaa, Songs to Earth, Songs to Seeds, εγκατάσταση (πολυκαναλικό βίντεο)

· Anu Pennanen, 5, 10, 100 YEARS FROM NOW, 2023, βιντεοεγκατάσταση

· Eugenia Lim, Metabolism, φιλμικό δοκίμιο

· Moe Mustafa, Atheer Soot, The Topography soundscape of my queer body, ηχητική περφόρμανς, +18

Valand Academy, Γκέτεμποργκ, Σουηδία

Η Ακαδημία Valand στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας παρουσιάζει τα εξής έργα στο Nicosia Open Up Festival:

· Ηχητική σύνθεση αποτελούμενη από ηχητικά έργα που ετοίμασαν συμμετέχοντες του Open Up από το Γκέτεμποργκ, η οποία περιλαμβάνει πειραματικά έργα ήχου, φωνητικά κομμάτια και σύντομες αναγνώσεις σε πολλές γλώσσες. Η συγκεκριμένη σύνθεση θα ακούγεται στον περιβάλλοντα χώρο του NiMAC

· Προβολή βίντεο σε τρεις διαφορετικές οθόνες/μόνιτορ: (α) το ντοκιμαντέρ Open Up του Γκέτεμποργκ (Eldin Smajlović), (β) συλλογή έργων βίντεο που ετοίμασαν συμμετέχοντες στο Open Up (κινηματογραφικά έργα: Azad Larki, MasoudYousefi, Kamaran Seydiyan, Rezgar Alipanah) και (γ) συλλογή έργων βίντεο από συμμετέχοντες στο Open Up (κυρίως πειραματικά έργα εικαστικών και παραστατικών τεχνών: Ingrid Lindberg, Gunilla Gränsbo, Azadeh E Zaghi, MarieBergqvist)

· Μία σειρά από επιτοίχια έργα (μικτή τεχνική σε χαρτί, ψηφιακές εκτυπώσεις, πίνακες ζωγραφικής κ.λπ.), που παρουσιάζονται ως χαλί εικόνων τοποθετημένο στον τοίχο και όχι ως μεμονωμένες εικόνες κρεμασμένες στον τοίχο [Aladdin Mofakheri, Bereen Darwish, Branka Vidovic-Butler, Elin Wennberg, Hamidreza Jahantighl, Helaleh Ghaderi, Kamaran Seydiyan, Negar (Nila) Latifian, Nora Ordenes Söderbergh, Olof Nilsson (& Ronak Rabiee), Rezgar Alipanah, Ronak Rabiee, Sara Khayat, (Roz) Tayebeh Madadi , Ward Zaraa]

· Μια σειρά από μικρά γλυπτά (ξύλο, ασαμπλάζ μικτών μέσων) [Annika Wennberg και Heba Alakkad]

· Ένα γλυπτό που συνίσταται από έναν πύργο από βάζα [Aladdin Mofakheri]

· Μερικά χειροποίητα ρούχα: (α) με υλικά ανακύκλωσης [Aladdin Mofakheri] και (β) ειδικά σχεδιασμένα ρούχα [FatemehSalehi]

· Μια σειρά βιβλίων: έργα που προέρχονται από τις προηγούμενες ενασχολήσεις των συμμετεχόντων στο Open Up του Γκέτεμποργκ [Ronak Rabiee, Kamaran Seydiyan, Helaleh Ghaderi, Paul Butler, Negar (Nila ) Latifian], καθώς και το νέο βιβλίο OPEN UP SAMPLER, που ετοιμάστηκε από το Εργαστήριο Καλλιτεχνικών Εκδόσεων

New Hand Lab, Κοβίλια, Πορτογαλία

Το Κέντρο New Hand Lab (NHL) βρίσκεται στην Κοβίλια, μια ημιορεινή περιοχή της Πορτογαλίας όπου ιστορικά στεγάζονταν πέραν των 180 βιοτεχνιών μαλλιού και υφάσματος. Ο χώρος αυτός έχει καταστεί μια αναπτυσσόμενη κυψέλη δημιουργών και καλλιτεχνών που μετατρέπουν την ιστορία του μαλλιού σε πρωτότυπες και σύγχρονες ιδέες. Η συμβολή τους στο Nicosia OpenUp Festival είναι μια εγκατάσταση στον εκθεσιακό χώρο του NiMAC, το οποίο αποτελεί τη συνεργασία όλων των καλλιτεχνών του New Hand Lab, καθένας από τους οποίους φέρνει τις ιδιαίτερες αναφορές του και τη δική του καλλιτεχνική γλώσσα για να συμβάλει στο εκφραστικό σύνολο. Πρόκειται επομένως για ένα ενιαίο έργο, στο οποίο η βιντεοτέχνη συναντά το φυσικό έργο τέχνης.

Το Mesa dos Sentidos (Το τραπέζι των αισθήσεων) μας προσκαλεί να καθίσουμε, δημιουργώντας ένα σημείο εστίασης, το οποίο επιτρέπει στον επισκέπτη να παρατηρεί αλλά και να βυθίζεται στην εμπειρία. Δεν υπάρχει δεδομένος τρόπος να ζήσει κανείς τη συγκεκριμένη εμπειρία παρατήρησης. Εξάλλου, εάν έπρεπε να καθοδηγηθεί ο επισκέπτης σε μια συγκεκριμένη «ανάγνωση» του έργου, η ουσία του θα χανόταν.

Έχοντας εξερευνήσει τα ξεχωριστά μέρη αυτής της έκθεσης-περιβάλλοντος –χωρισμένη σε τρία μέρη λόγω της διάταξης του χώρου που κληθήκαμε να καταλάβουμε– και έχοντας ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι, ο επισκέπτης επιστρέφει στο φως του τραπεζιού, από όπου ξεκίνησε αυτή η εμπειρία. Ο θεατής καλείται να αναγνωρίσει τα υλικά που τον περιβάλλουν– τις διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Αυτό το έργο τέχνης χαρτογραφεί ολόκληρη τη δημιουργική διαδικασία, συγκεντρώνοντας διαφορετικά αποτελέσματα σε αυτό το ενιαίο έργο, που αναδεικνύει τον χώρο, τους καλλιτέχνες και την ιδιαίτερη ζεστασιά του. Ως εκ τούτου, αντανακλά την ίδια τη δημιουργική διαδικασία.

Συμμετέχοντες

Επιμελητής: Alexandre Gonçalves. Καλλιτέχνες: Alexandre Guerreiro, Ana Almeida, David Duarte, Diogo Pereira, Inês Viegas, Isabel Nave, Miguel Gigante, Raquel Balsa, Ricardo Magalhães, Rita Gascão Nunes, Sara Pinto

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα

Η ομάδα Open Up του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στο Nicosia Open Up Festival με μια σειρά από εκθέματα και δράσεις που σκοπό έχουν να αναμοχλεύσουν ήδη ασκούμενες πρακτικές ευθύνης από τις νέες υποκειμενικότητες και τις δραστηριοποιήσεις της δημιουργίας στην αρχιτεκτονική και την τέχνη. Δηλαδή, οι δημιουργικές πρακτικές αναφέρονται στη συγκρότηση της καθημερινής ζωής, στην υλική εμπειρία της διαμονής, στις νέες μορφές ζωής που αναδύονται κάπου ανάμεσα στο έδαφος που πατάμε, στις κατασκευές που κατοικούμε, τα εγγύς και τα απόμακρα σώματα, τους μηχανισμούς και τις τεχνικές, τις διατροφικές αξίες που μεταβολίζουμε. Ποιο είναι το σύγχρονο υποκείμενο, πώς συγκροτείται με ανθεκτικότητα η διαμονή του και πώς αυτό ορίζει, μαζί με τα άλλα, το πεδίο της συναρμογής του με αυτό που ονομάζουμε ζωή, ή ζωή-με-τους-άλλους;

Εκθέματα από τους καλλιτέχνες του προγράμματος που αφορούν τη δημιουργία οικιακών αντικειμένων με τη μέθοδο του ασαμπλάζ και την εκ νέου χρησιμοποίηση υλικών του γύρω μας κόσμου στον χώρο εκθέσεων συναντούν τη δράση στον «Κήπο του Μέλλοντος» με θέμα τη διατροφική αυτάρκεια από την Open Up UTH Canteen και τη συντονίστρια της καντίνας Σουμέλα Μακανίκα. Παράλληλα με τις δράσεις θα προβληθεί ψηφιακό υλικό από τις δράσεις του προγράμματος τα προηγούμενα χρόνια και ο συλλογικός κατάλογος του Open Up UTH.

Συμμετέχοντες

Ιφιγένεια Καραμέλιου, Ισμήνη Καλούπη, Κατερίνα Ζυρπιάδου,Κώστας Τσόγκας, Λουκάς Γκούμας, Λύγεια Παπανικολάου, Μαρία Κωνσταντινίδου, Μαρία Νικολοπούλου, Νίκος Καρατζούνης, Νικολέττα Θεοδωροπούλου, Ξακουστή Φουρτούνα, Σουμέλα Μακανίκα, Αθηνά Νταβανά, Γεωργία Ντούτση, Γιάννης Μανωλάκης, Γιάννης Μιμήτος, Ευγενία Κισκίνη, Τζιοβάννι Μούσιας.

Universitat Autònoma de Barcelona, Βαρκελώνη, Ισπανία

Κύριος στόχος της ομάδας Open UP του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης ήταν να προσκαλέσει καλλιτέχνες και φοιτητές που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες της δημιουργικότητάς τους, μαζί με ενεργούς καλλιτέχνες και δημιουργικούς φοιτητές της Βαρκελώνης να συνεργαστούν για να πραγματοποιήσουν έναν καινοτόμο και υβριδικό τρόπο εργασίας. Η συμβολή των μεταναστών που άφησαν τις πατρίδες τους –συνήθως για λόγους επιβίωσης– ή ατόμων που γεννήθηκαν στην Καταλονία σε οικογένειες μεταναστών, εμπλούτισαν το τοπικό καλλιτεχνικό οικοσύστημα με διαφορετικές πολιτιστικές πρακτικές και εμπειρίες.

Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος αυτός βοήθησε στην ανάδειξη της δυνητικής δημιουργικότητας των μεταναστών ή/και ατόμων που εκπροσωπούνται ανεπαρκώς στις πανεπιστημιακές κοινότητες και στα ιδρύματα της Βαρκελώνης. Επιπλέον, εκπονήθηκαν στρατηγικές ανταλλαγής μεταξύ των δημιουργών με μεταναστευτικό βιογραφικό και των ενεργών καλλιτεχνών της Βαρκελώνης, τονίζοντας τα επαγγελματικά οφέλη που προκύπτουν. Προσκλήθηκαν, ακόμη, υποεκπροσωπούμενοι φοιτητές στον δημιουργικό επαγγελματικό τομέα, ενώ δημιουργήθηκε ένα φοιτητικό δίκτυο μεταξύ των πανεπιστημίων-εταίρων του Open Up, ενθαρρύνοντάς τους να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν τα έργα τους.

Το ερώτημα «Πώς να γνωριστούμε καλύτερα χωρίς να μοιραζόμαστε μια κοινή γλώσσα;» ήταν το μότο του τοπικού Φεστιβάλ Open Up στη Βαρκελώνη, απ’ όπου προκύπτουν και τα έργα που παρουσιάζονται στο Nicosia Open Up Festival. Πρόσκλησή μας προς το κοινό της Κύπρου που θα παρακολουθήσουν τις δράσεις μας, είναι να συναντηθούμε για να χτίσουμε άλλες κοινές γλώσσες μέσα από το ντύσιμο, το ράψιμο, το σώμα, τον χορό και την κίνηση, προτείνοντας πιθανούς τρόπους κατοίκησης ως μεταναστευτικά όντα, σε διαρκή αλλαγή, κίνηση και κατασκευή.

Συμμετέχοντες

· Laura Vilar, «Nomadic parcours», συμμετοχικό εργαστήριο και περφόρμανς, δρόμοι γύρω από το NiMAC (θα ανακοινωθεί Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή συμμετοχών)

· Meritxell de Soto, «432hz», συμμετοχικό εργαστήριο μουσικής και κίνησης, Εστιατόριο «Παλιά Ηλεκτρική» (θα ανακοινωθεί Ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή συμμετοχών)

· Fiona Capdevila, Throw, εγκατάσταση χώρου, NiMAC

· Fiona Capdevila, Transitional Dress, εγκατάσταση χώρου, NiMAC

· Fiona Capdevila, «Calicoe meadows as interfaces», συμμετοχικό εργαστήριο, Gardens of the Future (θα ανακοινωθείΑνοικτή Πρόσκληση για υποβολή συμμετοχών)

· Bárbara Bayarri και Daniela Callejas, «Fabrics to weave care», περφόρμανς, NiMAC και Gardens of the Future

Université de Picardie Jules Verne, Αμιένη, Γαλλία

Το Πανεπιστήμιο Τεχνών στην Αμιένη (UFR des arts – UPJV), στο πλαίσιο μιας γενικότερης θεώρησης της έννοιας του υλικού πολιτισμού εστίασε την προσοχή του σε θέματα όπως η μετανάστευση των ανθρώπων, των γλωσσών και της μεταναστευτικής αισθητικής. Εξετάζοντας τους δεσμούς μεταξύ τέχνης και χειροτεχνίας, συνδύασε παραδοσιακές τεχνικές και υλικά –φίλντισι ή πηλό– με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία (τρισδιάστατη εκτύπωση). Τα θεωρητικά και πρακτικά εργαστήρια για άτομα από ευάλωτες, μειονεκτούσες και μη εκπροσωπούμενες ομάδες πληθυσμού έδωσαν την ευκαιρία σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών και περιοχών να συναναστραφούν και επέτρεψαν την κυκλοφορία πολύ γόνιμων ιδεών ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και μια περισσότερο συμπεριληπτική κοινωνία.

Στο Nicosia Open Up Festival οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν έργα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του τετραετούς προγράμματος Open Up:

· Eκθέματα κεραμικής «Η γη ως δέρμα» από τις Jessica Lajard, Elisabeth Piot, και Caroline Sobczak.

· Εργαστήριο τρισδιάστατης εκτύπωσης «Κοσμήματα και μικρογλυπτική σε προοπτική» από τον Θεόδουλο Γρηγορίου.

· Περφόρμανς με τίτλο «Όταν τα αντικείμενα διηγούνται μια ιστορία» από την Lise Lerichomme.

· Περφόρμανς με τίτλο «No Borders» από τον Barthélémy Toguo. Ο καλλιτέχνης θα ξετυλίξει ένα χαρτί μεγάλων διαστάσεων (μήκους 30 μέτρων και πλάτους 2,50 μέτρων), πάνω στο οποίο θα γράψει τις λέξεις «No borders» (Όχι σύνορα). Η περφόρμανς θα πραγματοποιηθεί σε ένα δρόμο κοντά στο NiMAC και την Πράσινη Γραμμή που χωρίζει το νησί στα δύο.

· Περφόρμανς «OPENWORK AJOURS ΟΠΕΣ» από την Madeleine Aktypi.

· Περφόρμανς «La poterie est politique» από τη Lise Lerichomme.

· Προβολή βίντεο της περφόρμανς «Burying the Dress» της Nilüfer Ovalıoğlu Gros και συζήτηση με την καλλιτέχνιδα.

· Περφόρμανς με τίτλο «Α 16» από τον Fabien Lerat.

· Προβολή ντοκιμαντέρ που αφορά όλο το πρόγραμμα Open Up, σε σκηνοθεσία του Sébastien Denis.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του φεστιβάλ εδώ

To Open Up συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης