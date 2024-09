Προβάλλεται αύριο η ταινία «FARHA» στο Δημοτικό Θέατρο «Γ. Ληκούργος»

Η πολυβραβευμένη ταινία θα παρουσιαστεί η ώρα 20.30, στην παρουσία της σεναριογράφου και σκηνοθέτιδας Darin J. Sallam.

Η πρεσβεία του κράτους της Παλαιστίνης στην Κυπριακή Δημοκρατία και ο Πρέσβης Abdallah Attari, προσκαλούν το κοινό στην προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας «FARHA», στην παρουσία της σκηνοθέτιδας Darin J. Sallam.

Η ταινία η οποία είναι προτεινόμενη για Oscar, και αναφέρεται πως βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, θα παρουσιαστεί το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024, η ώρα 20.30, στο Δημοτικό Θέατρο «Γ. Ληκούργος», στην Λάρνακα.

Λίγα λόγια για την Darin Sallam

Η σκηνοθέτιδα της ταινίας «FARHA», Darin Sallam, θα παρευρίσκεται στην προβολή της ταινίας. Η Ιορδανό-Παλαιστίνια σεναριογράφος/σκηνοθέτης Darin J. Sallam είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Red Sea Institute for Cinematic Arts (RSICA), που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Στο ενεργητικό της έχει 5 βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες, μεταξύ των οποίων το THE DARK OUTSIDE (2012) και το THE PARROT (2016). Ένα ταλέντο της Berlinale 2021, αποδέκτης του βραβείου Robert Bosch 2015 και πρόσφατα ενταγμένη στη διάσημη Ακαδημία Οθόνης Ασίας-Ειρηνικού, η Sallam επιλέχθηκε για το 2017 στο La Cité Internationale des Arts residency και για την υποτροφία Global Media Makers 2018 από την Film Independent. Υπήρξε μέλος κριτικής επιτροπής σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ και είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία παραγωγής TaleBox με έδρα το Αμμάν.

Η βραβευμένη πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της FARHA (2021) έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και συνεχίζει να επιλέγεται σε φημισμένα κινηματογραφικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Η ταινία FARHA έχει επίσης επιλεγεί ως η συμμετοχή της Ιορδανίας στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μείζονος Μήκους στα 95α Βραβεία Όσκαρ το 2023 και πέτυχε μια ιστορική πρώτη νίκη για την Ιορδανία, λαμβάνοντας το βραβείο Καλύτερης Νεανικής Ταινίας στα 15α Βραβεία Οθόνης Ασίας-Ειρηνικού (APSA), καθιστώντας τη Sallam την πρώτη Ιορδανή σκηνοθέτιδα που βραβεύεται με APSA.

Πληροφορίες

Προβολή ταινίας «FARHA»

Ημερομηνία: Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2024

Ώρα: 20.30

Χώρος προβολής: Δημοτικό Θέατρο «Γ. Ληκούργος» [Λεωφόρος Γρηγορίου Αυξεντίου 47, Λάρνακα]

Είσοδος ελεύθερη | Με ελληνικούς υπότιτλους