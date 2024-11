Styx Film Encounters | Μια φωλιά για τους φίλους του κινηματογράφου 

Το «Π» συνομιλεί με τους δημιουργούς για το σκεπτικό και την αναβίωση της κινηματογραφικής εμπειρίας μέσα από τη σειρά προβολών «Εμβληματικός Κινηματογράφος».

H αυθεντική κινηματογραφική εμπειρία αναβιώνει με προβολές κλασικών ταινιών στην οθόνη του σινεμά Πάνθεον. Μέσα από την εναρκτήρια σειρά προβολών με τίτλο «Εμβληματικός Κινηματογράφος» η πρωτοβουλία Styx Film Encounters καλεί το κοινό να βιώσει την εμπειρία της θέασης συλλογικά όπως την οραματίστηκαν οι δημιουργοί τους.

Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από το Styx;

Το Styx δημιουργήθηκε από την ανάγκη να επανασυνδεθούμε με σημαντικές ταινίες από τον διεθνή κινηματογράφο, αλλά και να αναβιώσουμε την εμπειρία του σινεμά. Πιστεύουμε πως ο κινηματογράφος δεν είναι απλό μέσο ψυχαγωγίας, αλλά δίοδος για την κατανόηση του εαυτού μας, καθώς και συλλογικό μέσο αντικατοπτρισμού. Μέσα από τις επιμελημένες προβολές μας, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τις θεματικές και τα νοήματα των ταινιών που παραμένουν διαχρονικά και επίκαιρα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε και το όνομα: θέλουμε, όπως τα ομώνυμα μυθικά νερά της Στύγας, να προσφέρουμε ένα πέρασμα στον κόσμο του παρελθόντος, όπου πολλές κλασικές ταινίες εξακολουθούν να ζουν και να έχουν κάτι σημαντικό να πουν. Το Styx γεννήθηκε για να αναβιώσει την παραδοσιακή κινηματογραφική εμπειρία που έχει αρχίσει να φθίνει. Τι ήταν το σινεμά και γιατί αξίζει να είναι ακόμη. Θεωρούμε πως για να κατανοήσει κανείς πραγματικά ό,τι έχει να προσφέρει μια ταινία, πρέπει να τη δει όπως την είχε οραματιστεί ο δημιουργός της: στη μεγάλη οθόνη με καθηλωτική ευκρίνεια και εμβυθιστικό ήχο. Γι' αυτό προσφέρουμε την αυθεντική κινηματογραφική εμπειρία σε έναν χώρο όπου οι θεατές μπορούν να απολαύσουν αυτές τις ταινίες όπως τους αξίζει.

Ποιοι είναι οι Styx;

Δημιουργός και επιμελήτρια του Styx είναι η Χριστίνα Πάρη. Είναι υπεύθυνη για την επιλογή των ταινιών, την οργάνωση, την προώθηση των προβολών και τη συνολική κατεύθυνση του project. Έχει σπουδάσει Νευροεπιστήμες και εργάζεται ως ερευνήτρια για μυοσκελετικές παθήσεις, όμως ο κινηματογράφος ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της, με εκατοντάδες προβολές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, όπως στο BFI στο Λονδίνο. Επίσης, συμμετείχε σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ όπως το Il Cinema Ritrovato και γράφει κριτικές ταινιών. Η Θεοφανώ Κατωμονιάτη είναι επιμελήτρια της οπτικής ταυτότητας του Styx καθώς και η σχεδιάστρια του λογότυπου και του προωθητικού υλικού των προβολών. Έχει σπουδάσει γραφιστικές τέχνες στην Αθήνα, όπου και δουλεύει ως γραφίστρια. Έχει συμβάλει σε μεγάλες καμπάνιες διεθνούς εμβέλειας, καθώς αναλαμβάνει και ιδιωτικές δουλειές ως αυτοεργοδοτούμενη. Οραματίστηκε το λογότυπο του Styx σαν μια πύλη σχηματισμένη από τα τέσσερα γράμματα του ονόματος στις διαστάσεις κινηματογραφικών κάδρων, προσκαλώντας το κοινό να αφεθεί μέσα του.

Πώς επιλέξατε τις ταινίες; Γιατί τις συγκεκριμένες;

Η επιλογή ταινιών βασίστηκε σε τρεις άξονες.

1.Την εκπαίδευση και την εισαγωγή του κοινού στον διεθνή κινηματογράφο. Έτσι, θέλαμε να παρουσιάσουμε ταινίες-σταθμούς, οι οποίες αντιπροσωπεύουν στιγμές-ορόσημα για την εξέλιξή του κινηματογράφου.

2.Τις ιδιότητες του Styx σαν μια φωλιά για τους φίλους του κινηματογράφου. Επιθυμούμε να προσφέρουμε την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει κλασικές ταινίες, που όποιος αγαπά το σινεμά θα ήθελε να έχει δει στη μεγάλη οθόνη.

3.Τη δοκιμή ενός ολιστικού προγράμματος ως την πρώτη μας επαφή με το κοινό. Ως εκ τούτου, επιλέξαμε ταινίες που, ακόμη και αν το Styx δεν έκανε άλλες προβολές, θα αντιπροσώπευαν την ουσία του και τη φιλοσοφία μας.

Με αυτούς τους άξονες στον νου, γεννήθηκε το πρόγραμμα προβολών «Εμβληματικός Κινηματογράφος». Γι' αυτό και επιθυμούμε να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα του κινηματογραφικού τοπίου:

«Ο Δεσμώτης του Ιλίγγου (Vertigo, 1958)» του Άλφρεντ Χίτσκοκ αντιπροσωπεύει την επιτομή ενός αναπόφευκτου κεφαλαίου της ιστορίας του κινηματογράφου, της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ. Παρότι προέρχεται από μια βιομηχανία που ταυτίζεται συχνά με συντηρητικές και εμπορικές τάσεις, αυτή η ταινία είναι λαμπρό παράδειγμα της καλλιτεχνικής αρτιότητας και της ψυχολογικής πολυπλοκότητας που πρέσβευε ο αμερικανικός κινηματογράφος στην ακμή του.

«Με Κομμένη την Ανάσα» (Breathless, 1960)» του Ζαν-Λουκ Γκοντάρ αντιπροσωπεύει έναν άλλο μεγάλο πυλώνα του κινηματογράφου, την ανεξάρτητη παραγωγή και το Γαλλικό Νέο Κύμα. Πρόκειται για μια ανατρεπτική ταινία που αποδομεί τον ίδιο τον κινηματογράφο και εξερευνά τα όρια του κινηματογραφικού μέσου.

«Η Περιπέτεια» (L’Avventura, 1960)» του Μικελάντζελο Αντονιόνι αναδεικνύει μια παράλληλη τάση του κινηματογράφου που συνδέεται με την υπαρξιακή και την κοινωνική ανάκριση. Αυτή η ταινία-σταθμός του ιταλικού κινηματογράφου προκάλεσε το κοινό να αντισταθεί στα απλά ερωτήματα που θέτει η πλοκή και να εστιάσει την προσοχή του στα ζητήματα των χαρακτήρων και των σχέσεών τους.

Η «Ερωτική Επιθυμία» (In The Mood For Love, 2000) του Wong Kar wai, αποτελεί κορυφαίο επίτευγμα του σύγχρονου κινηματογράφου, με τη μαεστρική χρήση της εικόνας και του ήχου να εκφράζουν και να εξωτερικεύουν το πάθος και τη λαχτάρα του έρωτα με ασύγκριτη επιδεξιότητα.

Και τέλος, «Ο Μάγος του Οζ» (The Wizard of Oz, 1939), το κλασικό μιούζικαλ με την Τζούντι Γκάρλαντ, αντιπροσωπεύει τη διαχρονική δυνατότητα του κινηματογράφου να μαγέψει και να συνεπάρει άτομα όλων των ηλικιών και οποιασδήποτε γενιάς.

Κάθε μία από αυτές τις προβολές θα προλογίζεται από ντόπιους, ειδικούς και επαγγελματίες του κινηματογράφου.

Γιατί να πάει κανείς σινεμά;

Μια ταινία δεν διαφέρει από (αν δεν είναι) ένα κομμάτι τέχνης· και όπως κάθε έργο τέχνης, για να μπορέσει κανείς να το αφομοιώσει όπως σκόπευε ο δημιουργός του, πρέπει να το βιώσει εντός των προδιαγραφών για τις οποίες δημιουργήθηκε - έτσι μπορεί να αποκαλυφθεί η ολότητά του. Οι συντελεστές, και ιδιαίτερα ο σκηνοθέτης, ειδικά πριν την εμφάνιση των βιντεοκασετών και αργότερα των υπηρεσιών streaming, δημιούργησαν τις ταινίες τους με γνώμονα τη μεγάλη οθόνη, και την παρακολούθηση του σινεμά. Μέσα από αυτό το μέσο μπορεί κανείς να αντιληφθεί πλήρως τις αλήθειες μιας ταινίας.

Σήμερα, βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ταινιών οπουδήποτε. Ωστόσο, τα εναλλακτικά μέσα θέασης που έχουμε στη διάθεσή μας απέχουν αρκετά από αυτό για το οποίο προοριζόταν η ταινία. Έτσι συμβιβάζονται διάφορες πτυχές της, όπως σημαντικές οπτικές και ηχητικές λεπτομέρειες, τις οποίες ο σκηνοθέτης επιμελήθηκε προσεκτικά και με σκοπιμότητα. Επιπλέον, στο σπίτι υπάρχουν πολλοί περισπασμοί που μπορούν να αλλοιώσουν περαιτέρω τη συνολική εμπειρία της θέασης.

Ένας ακόμα σημαντικός λόγος να επιλέξει κάποιος το σινεμά είναι ότι πολλές από τις ταινίες που θα προβάλλονται είναι δυσεύρετες, ακόμη και στις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες streaming. Το Styx επικεντρώνεται στην προβολή ταινιών από τον διεθνή κινηματογράφο και αποσκοπεί στην προβολή και πιο ανεξάρτητων παραγωγών. Μιλώντας για τον διεθνή ανεξάρτητο κινηματογράφο, η αναζήτηση μιας τέτοιας ταινίας μπορεί να διαρκέσει όσο και η ίδια η ταινία - αν την βρεις!

Η συλλογική εμπειρία της θέασης είναι ένας άλλος σημαντικός λόγος για να πάει κανείς σινεμά. Η αλληλεπίδραση με το κοινό, τόσο κατά τη διάρκεια της ταινίας όσο και μετά, είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας. Οι αντιδράσεις του κόσμου δίνουν νέα διάσταση στην κινηματογραφική εμπειρία, καθιστώντας την ζωντανή. Οι αντιδράσεις του κοινού προσθέτουν νέες διαστάσεις στην αντίληψη ενός κινηματογραφικού έργου. Τέλος, το σινεμά είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος χαλάρωσης και εξόδου με φίλους ή και ατομική έξοδο, με ένα κόστος που συγκρίνεται με την αξία ενός ποτού.

Θα ακολουθήσουν και άλλες σειρές προβολών;

Απώτερος στόχος μας είναι να καθιερώσουμε τακτικά προγράμματα προβολών από το 2025, καθώς επιθυμούμε το κλασικό σινεμά να εδραιωθεί σαν συνήθεις πολιτιστική δραστηριότητα.

Θα θέλατε να είχατε τον δικό σας χώρο;

Φυσικά, στο μέλλον θα μας ενδιέφερε να σχεδιάσουμε έναν δικό μας χώρο, εξοπλισμένο και διακοσμημένο με βάση τις βλέψεις και τα γούστα μας. Τώρα όμως επικεντρωνόμαστε στη συνεργασία μας με το Πάνθεον, τη μοναδική ανεξάρτητη κινηματογραφική αίθουσα στην Κύπρο, που αγκάλιασε θερμά την προσπάθειά μας και το οποίο όλοι όσοι νοιαζόμαστε για το σινεμά οφείλουμε να στηρίξουμε και να προστατέψουμε.

Το πρόγραμμα:

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ.: «Δεσμώτης του Ιλίγγου» (1958) του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Προλογίζει ο σκηνοθέτης Μαρίνος Καρτίκκης.

Σάββατο 16 Νοεμβρίου, 5.30μ.μ.: «Με Κομμένη την Ανάσα» (1960) του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ. Προλογίζει ο ιστορικός κινηματογράφου και επιμελητής προβολών Δώρος Δημητρίου.

Σάββατο 23 Νοεμβρίου, 5.30μ.μ.: «Η Περιπέτεια» (1960) του Μικελάντζελο Αντονιόνι. Προλογίζει ο κριτικός κινηματογράφου Φειδίας Χριστοδουλίδης.

Σάββατο 30 Νοεμβρίου, 5.30μ.μ.: «Ερωτική Επιθυμία» (2000) του Γουόνγκ Καρ-Γουάι. Προλογίζει ο ανεξάρτητος μελετητής του κινηματογράφου και σκηνοθέτης Μάριος Ψαράς.

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, 5.30μ.μ.: «Ο Μάγος του Οζ» (1939) του Βίκτορ Φλέμινγκ. Προλογίζει η ιδιοκτήτρια του Ant Comics και οικοδέσποινα του podcast «Geek Out» Ήβη Βιγιαλβάθο.

*Όλες οι ταινίες θα μεταδίδονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος εγκαινίων.