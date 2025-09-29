Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του 15ου ISFFC

Δημοσιεύθηκε 29.09.2025 16:27

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου γιορτάζει φέτος 15 χρόνια ζωής. Από τις 11 έως τις 17 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, μας καλεί να γιορτάσουμε μαζί, τη δύναμη του κινηματογράφου μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα προβολών και δράσεων.

Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα αποτελεί την καρδιά του φεστιβάλ. Μέσα από την προσεκτική επιλογή των Καλλιτεχνικών Διευθυντών Καίτης Παπαδήμα και Διομήδη Κουφτερού, παρουσιάζονται ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο. Δημιουργοί από την Κύπρο, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική και την Αμερική συναντώνται στη Λεμεσό, φέρνοντας μαζί τους ιστορίες που αντανακλούν διαφορετικές κουλτούρες, σύγχρονες ανησυχίες και νέες καλλιτεχνικές ματιές.

Από τις τελετές έναρξης και λήξης, μέχρι τις καθημερινές προβολές, το πρόγραμμα φιλοξενεί ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, που τολμούν να πειραματιστούν με τη φόρμα, να αφηγηθούν νέες ιστορίες και να αγγίξουν καίρια ζητήματα της εποχής μας.

Η φετινή επετειακή διοργάνωση αναδεικνύει τον παγκόσμιο χαρακτήρα του φεστιβάλ, αλλά και τον ρόλο του ως σημείο συνάντησης κινηματογραφιστών και κοινού: ένας τόπος όπου οι ταινίες μικρού μήκους αποκτούν ζωή μέσα από τη συλλογική εμπειρία, και μια κοινότητα οικοδομείται με όπλα την ανθεκτικότητα και την ελπίδα.

Man Number 4, σκηνοθεσία: Miranda Pennell, Ηνωμένο Βασίλειο

Pigeons on the Rooftop, σκηνοθεσία: Miruna Ursache, Ρουμανία

Fish River Anthology, σκηνοθεσία: Veera Lamminpää, Φινλανδία

Grandma Nai Who Played Favorites, σκηνοθεσία: Chheangkea, Καμπότζη, Γαλλία, ΗΠΑ

Vultures, σκηνοθεσία: Dian Weys, Γαλλία, Νότια Αφρική

Notes From Planet Three, σκηνοθεσία: Simon Ellis, Ηνωμένο Βασίλειο

The Crumbs, Michael Mellemløkken Renjo, Νορβηγία

All That Remains, σκηνοθεσία: Andrei Redinciuc, Ρουμανία

Because Today is Saturday, σκηνοθεσία: Alice Eça Guimarães, Πορτογαλία, Γαλλία, Ισπανία

Dear Mother, σκηνοθεσία: Theodor Solin, Σουηδία

Almost Certainly False, σκηνοθεσία: Cansu Baydar, Τουρκία

Shadows, σκηνοθεσία: Rand Beiruty, Γαλλία, Ιορδανία

The Devil and the Bicycle, σκηνοθεσία: Sharon Hakim, Γαλλία

Challenges of a Solitary Mind, σκηνοθεσία: Astrid Rothaug, Αυστρία

Blue Heart, σκηνοθεσία: Samuel Suffren, Αϊτή, Γαλλία

Little Monsters, σκηνοθεσία: Pablo Léridon, Γαλλία

A South Facing Window, σκηνοθεσία: Lkhagvadulam Purev-Ochir, Γαλλία, Μογγολία

Unreal Estate Agent, σκηνοθεσία: Bodhi Le Belle, Ολλανδία

The Motherfucker's Birthday, σκηνοθεσία: Saif Alsaegh, ΗΠΑ

Their Eyes, σκηνοθεσία: Nicolas Gourault, Γαλλία

I Died in Irpin, σκηνοθεσία: Anastasiia Falileieva, Τσεχία, Σλοβακία, Ουκρανία

God is Shy, σκηνοθεσία: Jocelyn Charles, Γαλλία

Vox Humana, σκηνοθεσία: Don Josephus Raphael Eblahan, Φιλιππίνες, ΗΠΑ, Σιγκαπούρη

Apocalypse, σκηνοθεσία: Benoit Méry, Γαλλία

Fetish Eurovision-Greece 1991, σκηνοθεσία: Menelas, Ελλάδα

Sammi, Who Can Detach His Body Parts, σκηνοθεσία: Rein Maychaelson, Ινδονησία

Μελανόχαιτος / Melanochaita, σκηνοθεσία: Νίκος Αυγουστίδης, Ελλάδα

Quota, σκηνοθεσία: Studio Job, Joris & Marieke, Ολλανδία

Rhubarb Rhubarb, σκηνοθεσία: Kate McMullen, Ηνωμένο Βασίλειο

Through the Window, σκηνοθεσία: Daniel Stopa, Πολωνία

The Canon, σκηνοθεσία: Martín Seeger, Χιλή

Hush Now, σκηνοθεσία: Laen Sanches, Γαλλία

No Mean City, σκηνοθεσία: Ross McClean, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ

Skin on Skin, σκηνοθεσία: Simon Schneckenburger, Γερμανία

Being John Smith, σκηνοθεσία: John Smith, Ηνωμένο Βασίλειο

Along the Beautiful Danube, σκηνοθεσία: Jan Soldat, Αυστρία, Γερμανία

Noi, σκηνοθεσία: Νεριτάν Ζιντζιρία, Ελλάδα

Birds of Paradise, σκηνοθεσία: Tomek Ducki, Πολωνία, Γαλλία

What If They Bomb Here Tonight?, σκηνοθεσία: Samir Syriani, Λίβανος

I'm Glad You're Dead Now, σκηνοθεσία: Tawfeek Barhom, Ελλάδα, Γαλλία, Παλαιστίνη

*Οι προβολές είναι για άτομα άνω των 18 ετών. Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους.

Πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο 77 77 77 45 Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus Instagram: isffc_filmfestival www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy

Eισιτήρια: €5 ημερήσιο €25 κάρτα διαρκείας

Δωρεάν είσοδος για φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής κάρτας, καθώς και για κατόχους κάρτας ΑμεΑ.