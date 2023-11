Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Μερικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για να περάσεις δημιουργικά το Σαββατοκύριακό σου

«Larnaka BioDesign Festival» στην Πλατεία Ζουχουρί

Ο οργανισμός «Λάρνακα 2030» εγκαινιάζει έναν νέο θεσμό, το «Larnaka BioDesign Festival», το οποίο εξερευνά τα ζητήματα της βιωσιμότητας και της οικολογικής ευθύνης. Το φεστιβάλ, συνδυάζοντας τις πιο σύγχρονες τάσεις στον βιοσχεδιασμό, την τέχνη και την ακαδημαϊκή έρευνα, τροφοδοτεί τη σκέψη και τον δημόσιο διάλογο σε σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιούμε στα σπίτια και τις πόλεις μας. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της πρώτης έκδοσής του, είναι να συστήσει την έννοια και την πρακτική του βιοσχεδιασμού σε δημιουργούς και καλλιτέχνες, προωθώντας τον διάλογο και την ανταλλαγή γύρω από καινοτόμες ιδέες και βιώσιμες πρακτικές. Ο βιοσχεδιασμός, σ' ένα γενικότερο πλαίσιο, αφορά τη χρήση βιολογικών συστημάτων ή και ζώντων οργανισμών προκειμένου να δημιουργηθούν νέα προϊόντα, ιατρικές θεραπείες ακόμα και βιοκαύσιμα. Το «biodesign» εκπροσωπεί ένα κίνημα σχεδιασμού που χρησιμοποιεί ζωντανά υλικά, όπως μύκητες, φύκια, μαγιά, βακτήρια και καλλιεργημένους ιστούς, για να δημιουργήσει πλήρως βιώσιμα και οικολογικά προϊόντα. Σε μια εποχή που αντιμετωπίζει τη σφοδρότητα της οικολογικής διασάλευσης, αυτή η συζήτηση παύει να είναι μια ακαδημαϊκή εξίσωση και αποκτά τη διάσταση μιας επείγουσας ανάγκης. Η έκθεση του φεστιβάλ λαμβάνει χώρα στην Πλατεία Ζουχουρί.

Σάββατο & Κυριακή 11-12/11, 10.00-20.00 | Πλατεία Ζουχουρί

«Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του» στον ΘΟΚ

Το πρώτο θεατρικό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη ανεβαίνει στον ΘΟΚ σε σκηνοθεσία Γιάννη Παρασκευόπουλου. Μια κωμωδία που σκιαγραφεί αριστοτεχνικά το σύγχρονο παρόν μας μέσα από καθημερινές στιγμές, με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους που πασχίζουν να βρουν τα πατήματά τους σε έναν κόσμο ρευστό, γεμάτο διαψεύσεις και ματαιώσεις. Το έργο λαμβάνει χώρα σε ένα διαμέρισμα κάπου στην Αθήνα, μια παρέα τριαντάρηδων ξεδιπλώνει το κουβάρι των μεταξύ τους σχέσεων. Μία απιστία και η επικείμενη διάλυση ενός γάμου, αλλά και η αναβολή ενός άλλου, γίνονται η αφορμή για να εκδηλωθούν για πρώτη φορά συναισθήματα και να βγουν στην επιφάνεια προβλήματα, φόβοι και αγωνίες. Η κατάσταση εκτροχιάζεται. Επιθυμίες ανομολόγητες αποκαλύπτονται και αλήθειες έρχονται στο φως. Ένα έργο που μιλάει για την αγάπη που πλημμυρίζει μόλις σπάσουν οι οθόνες των κινητών. Προικισμένο με άφθονο χιούμορ αλλά και ευθύτητα, τόλμη και ρεαλισμό, το έργο θίγει ζητήματα όπως η δέσμευση, η σεξουαλικότητα, η μοναξιά, η πίστη και η ελευθερία της επιλογής.

Σάββατο 11/11, 20.30 & Κυριακή 12/11, 19.00 | ΘΟΚ, Λευκωσία

«Η μάνα του» στο Θέατρο Μασκαρίνι

Ένα έργο-ντοκουμέντο, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, αποτελεί το νέο έργο του Μιχάλη Παπαδόπουλου σε σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου. Η σκηνοθέτιδα, ανεβαίνει στη σκηνή, και ξετυλίγει την ιστορία της μάνας της, της οικογένειάς της, την ιστορία του αδερφού της Κυριάκου και Σωτήρη, την απώλειά τους, τη δολοφονία του αδερφού της, και το πώς ένας τέτοιου είδους θάνατος μπορεί να επηρεάσει τη ζωή αυτών που μένουν πίσω. «Δίπλα» της η Αγαθονίκη, η μητέρα της, που ως βασική ηρωίδα του έργου, περιγράφει μέσα από το πένθος της, την Κύπρο έτσι όπως την έζησε από την εποχή της Αγγλοκρατίας μέχρι και τις τραγικές μέρες της τουρκικής εισβολής.

Σάββατο & Κυριακή 11-12/11, 20.00 | Θέατρο Μασκαρίνι, Λευκωσία

«Evrovizion. Crossing Stories and Spaces» στο NiMaC

​Μετά τις παρουσιάσεις στο Ιστορικό Μουσείο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Βοϊβοδίνας στη Σερβία και στο Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών στην Ελλάδα, η έκθεση «Evrovizion. Crossing Stories and Spaces» έρχεται στον τέταρτο σταθμό της, το NiMAC (Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη). Μία συνδημιουργική έκθεση η οποία εξερευνά την τρέχουσα κοινωνική και πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη και την ιδέα μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και εστιάζει σε λιγότερο ορατούς και περιθωριοποιημένους γεωπολιτικούς και πολιτιστικούς χώρους, ιδιαίτερα στη νοτιοανατολική και ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για τις λεγόμενες «ημι-περιφέρειες» και «τόπους διαφορετικότητας» που συχνά διαδραματίζουν μικρό μόνο ρόλο σε πολλές διεθνείς θεωρητικές συζητήσεις και εκθεσιακές πρακτικές. Σε στενή συνεργασία με τους περιφερειακούς πρωταγωνιστές και την εκάστοτε τοπική καλλιτεχνική σκηνή, προστίθενται νέα καλλιτεχνικά πρότζεκτ κατά τη διάρκεια της περιοδείας της έκθεσης. Για παράδειγμα, το πρότζεκτ που παρουσιάζεται στην Κύπρο έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει ένα νέο έργο του Ελληνοκύπριου καλλιτέχνη Κυριάκου Θεοχάρους και της Τουρκοκύπριας καλλιτέχνιδας Nurtane Karagi, σε επιμέλεια της Μαρίας Ευσταθίου, καθώς, ο Adnan Softić δημιούργησε νέα έργα σε στενή συνεργασία με τοπικούς παράγοντες.​ Σήμερα, Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023, είναι η πρώτη μέρα που ανοίγει τις πόρτες της προς το κοινό με την πρώτη ξενάγηση παρέα με τους καλλιτέχνες, στις 18.00, και τα εγκαίνια τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 19.00.

Σάββατο 11/11, 19.00-21.00 | NiMAC, Λευκωσία

«Ο Ξεπεσμένος Δερβίσης» στη Λεμεσό

Το Σωματείο Υπόγεια Σκηνή και ο Πολυχώρος Συνεργείο φιλοξενούν την ελληνική ομάδα θεάτρου «Πείρα(γ)μα» με την παράσταση «Ο Ξεπεσμένος Δερβίσης», βασισμένη στο ομότιτλο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η οποία ήρθε στην Κύπρο για τρεις μόνο παραστάσεις. Το συγκεκριμένο διήγημα δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 1896, περίπου τρεις μήνες πριν την πρώτη σύγχρονη αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Ο Παπαδιαμάντης, λοιπόν, αφουγκραζόμενος τη μεταβατική περίοδο στην οποία βρισκόταν η Ελλάδα εκείνη την εποχή και προσπαθώντας ανάμεσα σε ετερογενείς δυνάμεις να συγκροτήσει μια πολιτισμική ταυτότητα από τα συντρίμμια του αρχαίου παρελθόντος της, την οθωμανική επίδραση και το βλέμμα της Δύσης, τοποθετεί στο διήγημά του έναν περιπλανώμενο δερβίση. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά διηγήματα του σπουδαίου λογοτέχνη, αφού συνδυάζει την καθαρεύουσα με τη δημοτική γλώσσα, με τρόπους που κανένας άλλος Έλληνας διηγηματογράφος δεν μπόρεσε να αγγίξει. Συγκεκριμένα, στον «Ξεπεσμένο Δερβίση» το κυρίως σώμα του κειμένου είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα, ενώ η δημοτική γλώσσα χρησιμοποιείται σε όλους τους διαλόγους, καθώς και σε ορισμένα σημεία μέσα στην ίδια την αφήγηση.

Σάββατο 11/11, 20.00 & Κυριακή 12/11, 19.00 | Πολυχώρος «Συνεργείο», Λεμεσός

Η 23η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου στο Θέατρο Ριάλτο

Η φετινή έκδοση της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου παρουσιάζει 12 νέα έργα καθιερωμένων και νεότερων χορογράφων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στη σκηνή του θεάτρου Ριάλτο. Στόχος των συντελεστών να αναδείξουν τον πλούτο της δημιουργίας και της έμπνευσης των Κυπρίων καλλιτεχνών με έργα που εμπνέονται από υπαρξιακά αλλά και κοινωνικά θέματα. Σήμερα, Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023, ανεβαίνει ο «ένας τέλειος κόσμος» της Όλγας Μάρκαρη, το «a dance for the end of the world» της Διαμάντως Χατζηζαχαρία, η «φούσκα κατανάλωσης» του Ιωάννη Οικονομίδη και το «mon otage» του Παναγιώτη Τοφή. Αύριο, Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023, τη σκηνή του Ριάλτο, θα «καταλάβει» το «Embodied Practice by Twelve» της Alexandra Waierstall, το «Το Βάρος» του Σωτήριου Παναγούλια, το «We All Need Therapy» του Πάνου Μαλακτού, το «Dead Mouse» της Μιλένα Ugren Κούλας και το «οδηγίες σε πλάγια γράμματα» του Χάρη Κούσιου.

Σάββατο και Κυριακή 11-12/11, 20.30 | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός