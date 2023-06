Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη επιστημονική συναυλία, η οποία προσέφερε μία διεπιστημονική εμπειρία μέσα από την οποία προάχθηκε η βαθύτερη κατανόηση και εκτίμηση της επιστήμης, αλλά και της μουσικής.

Στις 7 Ιουνίου 2023, διεξήχθη με επιτυχία η επιστημονική συναυλία «Πίσω από τις Μελωδίες: Οι Διαδραστικές Τεχνολογίες στη προώθηση της υγείας των μουσικών» (Beyond the Melodies: Interactive Technologies for the Promotion of Musician’s Health), από το Κέντρο Αριστείας CYENS στη Λευκωσία. Το κονσέρτο φιλοξενήθηκε στην αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου όπου η προσέλευση του κοινού ήταν αθρόα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη επιστημονική συναυλία, η οποία προσέφερε μία διεπιστημονική εμπειρία μέσα από την οποία προάχθηκε η βαθύτερη κατανόηση και εκτίμηση της επιστήμης, αλλά και της μουσικής. Πρόκειται για έργο που συνδύαζε ζωντανή μουσική παράσταση από τους Νίκο Πίττα στο βιολί και Νικόλα Μελή στο πιάνο, προφορικές επεξηγήσεις από το Δρ. Χρίστο Ιωάννου (επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Νeo-Move στο Κέντρο Αριστείας CYENS) και την επίδειξη διαδραστικής τεχνολογίας με αισθητήρες και ηλεκτρόδια τοποθετημένα στο σώμα του βιολιστή.

Κατά τη διάρκεια του κονσέρτου το κοινό μπορούσε να δει σε μεγάλη οθόνη την απεικόνιση του «ζωντανού» ψηφιακού διδύμου του ίδιου του μουσικού, αλλά και πληθώρα μυοσκελετικών παραμέτρων που βίωνε ο μουσικός κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Στόχοι της εκδήλωσης ήταν:

- η προαγωγή της Υγείας των Μουσικών και των προκλήσεων του επαγγέλματος,

- η συμβολή του Κέντρου Αριστείας CYENS στην ανάπτυξη διαδραστικών τεχνολογιών στον τομέα της υγείας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, και

- η επίδειξη του διαδραστικού καθρέφτη βιοανάδρασης που αναπτύχθηκε για την προώθηση της πρόληψης, της διάγνωσης και της αποκατάστασης υγιών και προσβεβλημένων μουσικών

Το κοινό απόλαυσε μια ζωντανή μουσική παράσταση με συνθέσεις των Camille Saint-Saëns, Costas Cacoyannis, Marios Takoushis, Manuel de Falla, Stavros Lantsias, George Karvellos, Niccolò Paganini, και Isaac Albéniz. Παράλληλα μέσω των καινοτόμων διαδραστικών τεχνολογιών που αναπτύσσονται στο Κέντρο Αριστείας CYENS, είχε την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει τις σωματικές προκλήσεις που υφίστανται οι επαγγελματίες μουσικοί, ψηλαφίζοντας με αυτό το τρόπο τις ατελείωτες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και η τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο τομέα.

Η παράσταση ολοκληρώθηκε στη κατάμεστη αίθουσα του Ιδρύματος, με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν ευγνώμονες ευχαριστίες στο Κέντρο Αριστείας CYENS και συγκεκριμένα στην ερευνητική ομάδα «Νευρογνωστική Διαχείριση Εργασιακών Κινητικών Διαταραχών» (Neurocognitive Management of Occupational Movement Disorders, Neo- Move), η οποία σε συνεργασία με τις ερευνητικές ομάδες «Γνωστικές και Κλινικές Εφαρμογές (Cognitive and Clinical Applications» CCAPS), και «Εμβυθιστικές Τεχνολογίες για Έξυπνες και Δημιουργικές Εφαρμογές» (Immersive Technologies for Intelligent and Creative Applications, ITICA), έφεραν εις πέρας το συγκεκριμένο γεγονός με μεγάλη επιτυχία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες έχουν επίσης δοθεί στους, Φώτος Φραγκούδης, Δρ Tania Karina Garcia Vite, Ευαγγελία Αθανασίου, και Χριστίνα Πάρη οι οποίοι πέραν των ερευνητικών τους καθηκόντων συνέβαλαν έμπρακτα στη διοργάνωση και τεχνική υποστήριξη της συγκεκριμένης επιστημονικής συναυλίας.

Επιπλέον, η ομάδα εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου και τη Δρ. Ιωάννα Χατζηκωστή για τη φιλοξενία στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος καθώς και την συμβολή του στη διοργάνωση και προβολή του κονσέρτου. Το συγκεκριμένο έργο επιχορηγήθηκε αρχικά από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στη συνέχεια από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσφατα από τον Οργανισμό Cyprus Seeds, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα στήριξης και εδραίωσης κουλτούρας καινοτομίας στη Κύπρο και όχι μόνο.

Τέλος, η επιστημονική συναυλία «Πίσω από τις Μελωδίες» διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου ΤΟΝΕ, (Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και Καινοτομία, Δράση Marie Skłodowska-Curie, αριθμός έργου 101028715).

Το Κέντρο Αριστείας CYENS. Ιδρύθηκε το 2018 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, μέσα από εξασφάλιση ανταγωνιστικής πρότασης του χρηματοδοτικού προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας. Συντονιστής του έργου είναι ο Δήμος Λευκωσίας, με εταίρους τα 3 δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, και τα ευρωπαϊκά επιστημονικά ιδρύματα University Cοllege London (UCL) και Max Planck Institute for Informatics (MPI), ενώ στηρίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. To Κέντρο δραστηριοποιείται στους τομείς των Διαδραστικών Μέσων, Έξυπνων Συστημάτων και Αναδυόμενων Τεχνολογιών και διεξάγει διεπιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων.