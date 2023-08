Νέα έργα ζωγραφικής του Thom Yorke στην γκαλερί Tin Man Art στο Λονδίνο

Νέα έργα ζωγραφικής του Thom Yorke, του τραγουδιστή της αγγλικής ροκ μπάντας Radiohead, θα παρουσιαστούν στην γκαλερί Tin Man Art στο Λονδίνο.

Τα έργα δημιουργήθηκαν από κοινού με τον καλλιτέχνη Stanley Donwood, για χρόνια συνεργάτη του συγκροτήματος από τότε που δημιούργησε έργο τέχνης για το εξώφυλλο του EP των Radiohead My Iron Lung το 1994.

Η εμπειρία της δημιουργίας των έργων θύμισε στον Yorke τη διαδικασία που ακολουθεί ως μουσικός. «Αυτό ήταν που βρήκα τόσο συναρπαστικό. Συνειδητοποίησα σε τέτοιο βαθμό το ότι οι δύο διαδικασίες είναι σχεδόν όμοιες» είπε.

Ο Yorke και ο Donwood άρχισαν να δημιουργούν έργα τέχνης μαζί εδώ και λίγα χρόνια. Κάποιες από τις πρώτες προσπάθειές τους εμφανίστηκαν στην ψηφιακή "KID A MNESIA EXHIBITION", η οποία συνόδευσε το φερώνυμο τριπλό άλμπουμ των Radiohead (συνδυάζεται εδώ το Kid A του 2000 και το Amnesiac του 2001 με ανέκδοτο έως τότε υλικό).

Thom Yorke and Stanley Donwood, Membranes (2021–23). Photo courtesy of Tin Man Art.

Thom Yorke and Stanley Donwood, Unchecked (2021–23). Photo courtesy of Tin Man Art.

Για την τελευταία έκθεση, με τίτλο «The Crow Flies Part One», οι Yorke και Donwood δούλεψαν πλάι πλάι στον ίδιο καμβά, μέσα σε ένα μικρό στούντιο (https://www.instagram.com/p/CwiRt8XI36w/).

Εκτός από το ότι δημιούργησαν το έργο για το εξώφυλλο του A Light for Attracting Attention - του ντεμπούτου, πέρυσι, της The Smile, της νέας μπάντας του Thom Yorke -, δημιούργησαν και πάνω από 20 επιπλέον έργα ζωγραφικής τα οποία τώρα θα τεθούν για πρώτη φορά σε δημόσια θέα.

Thom Yorke and Stanley Donwood, Somewhere You’ll Be There (2021–23). Photo courtesy of Tin Man Art.