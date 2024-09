Συναυλία Ed Sheeran στη Σόφια: 60.000 άνθρωποι αποθέωσαν τον Βρετανό σταρ

Ο Sheeran είναι ο τελευταίος σε μια σειρά από μουσικούς θρύλους που έχουν εμφανιστεί στο Στάδιο Βασίλ Λέβσκ

Οι κακές καιρικές συνθήκες στη Σόφια το βράδυ του Σαββάτου δεν εμπόδισαν περίπου 60.000 άτομα να γεμίσουν το Εθνικό Στάδιο Βασίλ Λέβσκι για τη συναυλία του Ed Sheeran στο πλαίσιο της περιοδείας "Mathematics". Για δυόμισι ώρες, η μεγαλύτερη αθλητική εγκατάσταση της χώρας έμοιαζε με πολύχρωμο τρενάκι της Disneyland, συνοδευόμενο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Βρετανού σταρ.

Η συναυλία ξεκίνησε με τη συμμετοχή της φιναλίστ του 2011 στο «X Factor Bulgaria», Mihaela Fileva, και του Βρετανού pop τραγουδιστή Calum Scott. Ο Scott επέστρεψε στη σκηνή αργότερα για να τραγουδήσει το "You Are the Reason" μαζί με τον Sheeran.

Οι θαυμαστές του Sheeran απόλαυσαν σχεδόν 30 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα "Castle on the Hill", "Shivers", "The A Team", "Dive", "Eyes Closed", "Boat", "Give Me Love", "Photograph", "Perfect", "Don’t" και "I See Fire". Η βραδιά έκλεισε με το "The Shape of You".

Ο Sheeran είναι ο τελευταίος σε μια σειρά από μουσικούς θρύλους που έχουν εμφανιστεί στο Στάδιο Βασίλ Λέβσκι. Κάποιοι από αυτούς περιλαμβάνουν τη Madonna, τους AC/DC, τους Metallica, τη Lepa Brena, τους Bon Jovi, τους Imagine Dragons και τον Roger Waters. Ένας ακόμα θρύλος, ο Andrea Bocelli, αναμένεται να τραγουδήσει εκεί στις 14 Σεπτεμβρίου.