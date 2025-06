Κυκλοφόρησε σήμερα το πρώτο EP της Della

Δημοσιεύθηκε 13.06.2025

Κυκλοφόρησε σήμερα, Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025, το πρώτο EP της Della, όπως ανακοινώνει η Louvana Records.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η Louvana Records κυκλοφορεί το πρώτο EP της ανερχόμενης τραγουδοποιού και τραγουδίστριας Della με τίτλο «13». Στα 21 της, η Κύπρια μουσικός με μια εκλεκτή ομάδα συνεργατών παρουσιάζει μια εντυπωσιακή πρώτη δισκογραφική δουλειά - πέντε κομμάτια που κινούνται μέσα σε dark-pop ενορχηστρώσεις και ηλεκτρονικές υφές.

Το EP ανοίγει με το «sick», το πιο δυναμικό κομμάτι της συλλογής, που συνδυάζει post-rock ενέργεια με υπνωτικούς στίχους. Το EP ξετυλίγεται σταδιακά σε πιο απαλά και πειραματικά ηχητικά τοπία: το «sunday» προσφέρει μια συγκινητική, αργά αναπτυσσόμενη ατμόσφαιρα, το «how do i?» ξεχωρίζει για την στοιχειωμένη και κινηματογραφική παραγωγή του και το «impending doom» επιβραδύνει πλήρως τον χρόνο και διαλύεται σε σχεδόν ambient υφές και μελαγχολικές μελωδίες. Το κλείσιμο έρχεται με το ορχηστρικό «outro» το οποίο λειτουργεί ως συναισθηματικό αποτύπωμα όλου του EP, αφήνοντας τον ακροατή να αιωρείται.

«if you love something,

you water and let it grow.

if you can’t set the caged bird free,

just let it go.»

Μετά την υπογραφή της στη Louvana Records, η Della ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με ένα EP που σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον ήχο της – μια αλλαγή που θα παρουσιάσει ζωντανά και στο Fengaros Festival αυτό το καλοκαίρι.

Tracklist:

sick sunday how do i? impending doom outro

Παραγωγή: Αντρέας Τραχωνίτης, Ντέλλα Σαββίδου, Αλεξάνδρα Αστραίου-Καρύδη

Ηχογράφηση & Μίξη: Αντρέας Τραχωνίτης, Studio eleven63

Μάστερινκ: Miguel Pinheiro Marques, Arda Recorders