The Piano Tour υπό το σεληνόφως με φόντο το ναυάγιο!

Όταν το 2019 ο Πολιτιστικός Οργανισμός Avantgarde διοργάνωνε το πρώτο ρεσιτάλ του θεσμού The Piano Tour, εξηγούσε ότι αφορούσε σε μία προσπάθεια διάδρασης με το μεγαλύτερο δυνατό κοινό, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ακροατηρίου. Ο Οργανισμός, που εργάζεται συστηματικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της μουσικής παιδείας στον τόπο μας και την προβολή του πολιτιστικού μας προϊόντος, διοργανώνει έκτοτε τη σειρά αυτή με ρεσιτάλ σε πολύ ενδιαφέρουσες, αντισυμβατικές και ενίοτε απροσπέλαστες τοποθεσίες, τα οποία μεταδίδονται ζωντανά μέσω Facebook (www.facebook.com/AvantgardeCulturalFoundation) και αναρτώνται στο YouTube. Έχουμε ήδη παρακολουθήσει 13 συναυλίες από 14 διαφορετικούςκαλλιτέχνες (πιάνο, κλαρινέτο, φωνή, σαξόφωνο) ενώ ο θεσμός έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό αφού κάθε ένα από τα ρεσιτάλ του τυγχάνει μεγάλης ανταπόκρισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου προβάλλεται. Ο Οργανισμός Avantgarde έχει πετύχει ακριβώς αυτό που επεδίωκε μέσα από το ταξίδι του πιάνου, αφού ο συνδυασμός της εικόνας ενός επιβλητικού πιάνου με ουρά σε διάφορα σημεία της Κύπρου και του ήχου μοναδικών ερμηνειών από διακεκριμένους Κύπριους καλλιτέχνες, έχουν κερδίσει τον κόσμο και έχουν μεταφέρει την κλασική μουσική σε χιλιάδες σπίτια μέσω των σύγχρονων εφαρμογών.

Το Σάββατο 24 Ιουνίου, το The Piano Tour θα μας ταξιδεύσει σε μία ειδυλλιακή τοποθεσία του νησιού μας. Συγκεκριμένα, δύο πιάνα αυτή τη φορά θα βρεθούν στις θαλασσινές σπηλιές της Πέγειας, μπροστά από το ναυάγιο του Edro III που δεσπόζει επιβλητικά της περιοχής. Κατά τις 18:45, οι Natalia Lezedova, Νίνα Ιωαννίδου, Ivelina Ruseva και Galina Dimova – που συνθέτουν το Piano Quartet – θα ερμηνεύσουν έργα για ένα πιάνο, δύο πιάνα, τέσσερα χέρια και οκτώ χέρια με ένα μοναδικό ρεπερτόριο που περιλαμβάνει από χορούς και βαλς του Tchaikovsky έως έργα των Piazzolla και Χατζιδάκι. Κι όλα αυτά, μπροστά από το ναυάγιο την ώρα που ο ήλιος βυθίζεται για να προσφέρει τη μαγεία του καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος.

Aerial bird’s eye view of the abandoned ship wreck EDRO III in Pegeia, Paphos, Cyprus from above at sunset. The rusty shipwreck stranded on Peyia rocks at sea caves near Coral Bay in Pafos, standing on coast.