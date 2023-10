Το Φεστιβάλ Ξαρκής γιορτάζει τη 10η έκδοσή του στον Κόρνο

Ένα ζιαφέττι καλλιτεχνικής δημιουργίας, το οποίο αναζητά απαντήσεις στον κορμό και στα φύλλα της παράδοσης

Το Φεστιβάλ Ξαρκής (ΦΞ2023), πιστό στον νομαδικό του χαρακτήρα, γιορτάζει φέτος τη 10η έκδοσή του και μεταφέρεται από τις 13 μέχρι τις 15 Οκτωβρίου στον πανέμορφο Κόρνο, ένα ορεινό χωριό το οποίο είναι συνυφασμένο με τη μεγάλη παράδοση της κυπριακής αγγειοπλαστικής.

Aν έχετε πάει ξανά σε Φεστιβάλ Ξαρκής, ξέρετε τι να περιμένετε. Αν όμως είναι η πρώτη σας φορά, τότε θα πρέπει να προετοιμαστείτε για ένα γεμάτο πρόγραμμα με εργαστήρια, περφόρμανς, μουσική και πολλές άλλες δράσεις όπου η παράδοση και οι κοινοτικές αξίες συμπλέκονται και αλληλεπιδρούν με τη σύγχρονη τέχνη, όπου μικρές, καθημερινές χειρονομίες μεταβάλλονται σε αντίδωρα καλοσύνης. Σεβασμός, πειραματισμός, αποδόμηση, σύνθεση. Γιατί οτιδήποτε λαϊκό εμπεριέχει κάτι βαθιά τολμηρό και ριζοσπαστικό και είναι το αποτέλεσμα ενός γόνιμου διαλόγου εν εξελίξει. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε σε κάθε Φεστιβάλ Ξαρκής: να ανοίγουμε με θάρρος, καθαρότητα και φαντασία έναν δημιουργικό διάλογο με το παρελθόν, να αναζητάμε απαντήσεις στο ριζικό σύστημα, στον κορμό και στα φύλλα της παράδοσης, να ρίχνουμε κλεφτές ματιές στο μέλλον.

Παράδοση: Συμπαγής όσο και ρευστή. Ερμητική όσο και συμπεριληπτική. Διατρέχει τον χρόνο. Πώς φτάνει ως εμάς; Πώς φιλτράρεται; Πώς μας ορίζει; Σε τελική ανάλυση, ποιο είναι το δικό μας αποτύπωμα; Και τι σημαίνει άραγε «δικό μας»;

Για αυτή τη χρονιά, λοιπόν, η διεπιστημονική ομάδα του φεστιβάλ έχει επιλέξει να εστιάσει στην έννοια της σύμπραξης μέσα από αξίες φροντίδας, όπως αυτές διαμορφώνονται από τη σχέση μεταξύ κληρονομιάς, καθημερινών και σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών. Αυτή την κομβική έννοια θα κληθούν να διερευνήσουν επιλεγμένοι καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό (Αίγυπτος, Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Εκουαδόρ, Λιθουανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Συρία), που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών (1-12 Οκτωβρίου). Τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους με την τοπική κοινωνία, φορτισμένα με συναισθήματα και μνήμες, θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του φεστιβαλικού τριημέρου και αναμένεται να διεγείρουν το θυμικό με την πρωτοτυπία, την ευρηματικότητα και την αλήθεια τους.

Το φετινό Φεστιβάλ Ξαρκής φιλοδοξεί να αναδείξει αξίες φροντίδας μέσα από σύγχρονες μορφές τέχνης, αξίες που συνδέονται με την άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά, με παραδοσιακές πρακτικές χειροτεχνίας, κοινά τελετουργικά στοιχεία και πρακτικές.

Στο δελτίο τύπου του φεστιβάλ, συγκεκριμένα αναφέρεται: «Θα 'αγκαλιάσουμε' ξανά τον κόκκινο πηλό του Κόρνου σε εργαστήρια αγγειοπλαστικής από τις μαστόρισσες του χωριού, καθώς και σε ερευνητικά εργαστήρια από διεπιστημονικούς καλλιτέχνες, και θα ανακαλύψουμε τις δυνατότητές του. Θα παίξουμε με όρους βιωσιμότητας, 'μαγειρεύοντας' βιοπλαστικά μαζί με κοινά σκουπίδια, για να διαμορφώσουμε νέες πρακτικές χειροτεχνίας. Θα κάνουμε 'βουτιά' στο αρχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς για να αναδυθούμε στην επιφάνεια σοφότερ@».

Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου το φεστιβάλ θα αρχίσει με εργαστήρια και οικοπαιδαγωγικές διαδραστικές εμπειρίες, το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης στον Συνεταιρισμό Αγγειοπλαστών του χωριού, ενώ το βράδυ θα πειραματιστούμε με ένα εναλλακτικό κυπριακό ζιαφέττι, προσκαλώντας όλο το χωριό σε ένα μεγάλο γλέντι.

Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου θα συνεχίσουμε με ένα πολυσύνθετο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει εργαστήρια αλλά και παιχνίδια, όπως ένα εναλλακτικό κυπριακό τάβλι, φουτουριστικούς περιπάτους και συζητήσεις με την τοπική κοινότητα. Το βράδυ είναι προγραμματισμένη συναυλία με καλλιτέχνες όπως η Melentini & The Running Blue Orchestra, οι BuzZ’ Ayaz, οι Cherry Bandora και οι Stranger in the Body, καθώς και δυνατά DJ sets.

Το πρόγραμμα της τελευταίας μέρας, Κυριακή 15 Οκτωβρίου, θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μία περφόρμανς για το καθάρισμα του λουβιού, την παρουσίαση ενός πρότζεκτ γύρω από την παράδοση των ταμάτων, χορωδιακά σχήματα και πολλά άλλα που μπορείτε να διαβάσετε στο πρόγραμμα του φεστιβάλ:

Η 10η έκδοση του Φεστιβάλ Ξαρκής είναι μια εμπειρία που αξίζει να ζήσετε από κοντά. Μια κοινοτική πολυφωνική γιορτή που αποθεώνει ό,τι μας ενώνει και μας υπενθυμίζει την αξία του μοιράσματος.

Λίγα λόγια για το φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ Ξαρκής, το οποίο ιδρύθηκε το 2013, ξεκίνησε ως ένα κοινωνικό πείραμα για να δοκιμάσει ιδέες ανθεκτικότητας, αυτάρκειας, πρακτικών DIY, πολιτιστικής κληρονομιάς και λαϊκής σοφίας, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια κοινοτική ταυτότητα εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που κορυφώθηκε στην Κύπρο το 2013.

Δέκα χρόνια αργότερα, σε μια μετα-πανδημική εποχή όπου εξακολουθούμε να βιώνουμε διάφορες κρίσεις, επανεξετάζουμε τη συνάφεια τέτοιων αρχών.

