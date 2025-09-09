Interwoven Narratives Hub: Συνδέοντας ιστορίες από την Αμμόχωστο έως τη Λεμεσό

Δημοσιεύθηκε 09.09.2025 11:21

Το Interwoven Narratives Hub διερευνά την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και αναδεικνύει τρόπους με τους οποίους οι δημόσιοι χώροι και οι προσωπικές αφηγήσεις συνυφαίνονται, αποκαλύπτοντας ένα βαθύτερο αίσθημα του ανήκειν

Τρεις πολιτιστικοί οργανισμοί, το Famagusta New Museum, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ και το Famagusta Walled City Association (MASDER) συνεργάζονται και δημιουργούν το Interwoven Narratives Hub, με την υποστήριξη του προγράμματος VAHA, και παρουσιάζουν σε λίγες βδομάδες τα πρώτα τους αποτελέσματα.

Το Interwoven Narratives Hub διερευνά την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και αναδεικνύει τρόπους με τους οποίους οι δημόσιοι χώροι και οι προσωπικές αφηγήσεις συνυφαίνονται, αποκαλύπτοντας ένα βαθύτερο αίσθημα του ανήκειν. Εξετάζει ζωντανές εκφράσεις της κληρονομιάς, όπως στο φαγητό, τις ιστορίες που μοιραζόμαστε και τις μνήμες που κουβαλάμε από τους τόπους που μας διαμορφώνουν. Υφαίνοντας μαζί αυτές τις κλωστές, προτείνει διαφορετικές προσεγγίσεις για την εμπειρία της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνεργασία με μέλη των δύο κοινοτήτων.

Τα δημιουργικά αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι: ένα νέο εναλλακτικό έντυπο και χάρτη της Αμμοχώστου, από τη Σαλαμίνα έως το Παραλίμνι, αναδεικνύοντας τόπους και αφηγήσεις που συχνά παραμένουν στη σκιά των συμβατικών ιστοριών. Δύο ταινίες μικρού μήκους παρουσιάζοντας δύο μαγείρισσες που μοιράζονται όχι μόνο τις συνταγές τους αλλά και τις προσωπικές τους διαδρομές. Δύο ηχητικούς περιπάτους που περιλαμβάνουν ηχογραφήσεις προφορικών ιστοριών, μνήμες προσφύγων και προσφύγισσων για τη ζωή πριν το 1974 μετατρέπονται σε γεωεντοπισμένους ηχητικούς χάρτες που δίνουν τη δυνατότητα στο κοινό να περιηγείται στις πόλεις, ακούγοντας παράλληλα τις ιστορίες.

Όλα τα πιο πάνω θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ανοικτών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στον μήνα. Συγκεκριμένα, στις 20 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λεμεσό και στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αμμόχωστο. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί υλοποιούν από το 2020 κοινές πολιτιστικές δράσεις, δημιουργώντας χώρους συνάντησης και ανταλλαγής εμπειριών, με εναρκτήριο πρόγραμμα το διετές 95 Stops στο πλαίσιο του Buffer Fringe Festival. Μέσα από το παρόν έργο συνεχίζουν να πορεύονται από κοινού, ενισχύοντας τους δεσμούς ανάμεσα στις κοινότητες και θέτοντας θεμέλια νέα προγράμματα στο μέλλον. Το Interwoven Narratives Hub υλοποιείται από το Famagusta New Museum, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ και το Famagusta Walled City Association στο πλαίσιο του προγράμματος VAHA. Το VAHA είναι μια πρωτοβουλία των Anadolu Kültür και zusa, που χρηματοδοτείται από το Stiftung Mercator και το European Cultural Foundation.