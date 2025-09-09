Παράθυρο logo
Ατζέντα
Εικαστικά
Ιστορία
Πόλη - Εξοχή
Interwoven Narratives Hub: Συνδέοντας ιστορίες από την Αμμόχωστο έως τη Λεμεσό
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09.09.2025 11:21
Interwoven Narratives Hub: Συνδέοντας ιστορίες από την Αμμόχωστο έως τη Λεμεσό

Το Interwoven Narratives Hub διερευνά την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και αναδεικνύει τρόπους με τους οποίους οι δημόσιοι χώροι και οι προσωπικές αφηγήσεις συνυφαίνονται, αποκαλύπτοντας ένα βαθύτερο αίσθημα του ανήκειν

Τρεις πολιτιστικοί οργανισμοί, το Famagusta New Museum, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ και το Famagusta Walled City Association (MASDER) συνεργάζονται και δημιουργούν το Interwoven Narratives Hub, με την υποστήριξη του προγράμματος VAHA, και παρουσιάζουν σε λίγες βδομάδες τα πρώτα τους αποτελέσματα.

Το Interwoven Narratives Hub διερευνά την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και αναδεικνύει τρόπους με τους οποίους οι δημόσιοι χώροι και οι προσωπικές αφηγήσεις συνυφαίνονται, αποκαλύπτοντας ένα βαθύτερο αίσθημα του ανήκειν. Εξετάζει ζωντανές εκφράσεις της κληρονομιάς, όπως στο φαγητό, τις ιστορίες που μοιραζόμαστε και τις μνήμες που κουβαλάμε από τους τόπους που μας διαμορφώνουν. Υφαίνοντας μαζί αυτές τις κλωστές, προτείνει διαφορετικές προσεγγίσεις για την εμπειρία της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνεργασία με μέλη των δύο κοινοτήτων.

Τα δημιουργικά αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι: ένα νέο εναλλακτικό έντυπο και χάρτη της Αμμοχώστου, από τη Σαλαμίνα έως το Παραλίμνι, αναδεικνύοντας τόπους και αφηγήσεις που συχνά παραμένουν στη σκιά των συμβατικών ιστοριών. Δύο ταινίες μικρού μήκους παρουσιάζοντας δύο μαγείρισσες που μοιράζονται όχι μόνο τις συνταγές τους αλλά και τις προσωπικές τους διαδρομές. Δύο ηχητικούς περιπάτους που περιλαμβάνουν ηχογραφήσεις προφορικών ιστοριών, μνήμες προσφύγων και προσφύγισσων για τη ζωή πριν το 1974 μετατρέπονται σε γεωεντοπισμένους ηχητικούς χάρτες που δίνουν τη δυνατότητα στο κοινό να περιηγείται στις πόλεις, ακούγοντας παράλληλα τις ιστορίες.

Όλα τα πιο πάνω θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ανοικτών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στον μήνα. Συγκεκριμένα, στις 20 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λεμεσό και στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αμμόχωστο. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί υλοποιούν από το 2020 κοινές πολιτιστικές δράσεις, δημιουργώντας χώρους συνάντησης και ανταλλαγής εμπειριών, με εναρκτήριο πρόγραμμα το διετές 95 Stops στο πλαίσιο του Buffer Fringe Festival. Μέσα από το παρόν έργο συνεχίζουν να πορεύονται από κοινού, ενισχύοντας τους δεσμούς ανάμεσα στις κοινότητες και θέτοντας θεμέλια νέα προγράμματα στο μέλλον. Το Interwoven Narratives Hub υλοποιείται από το Famagusta New Museum, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ και το Famagusta Walled City Association στο πλαίσιο του προγράμματος VAHA. Το VAHA είναι μια πρωτοβουλία των Anadolu Kültür και zusa, που χρηματοδοτείται από το Stiftung Mercator και το European Cultural Foundation.

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Ακροάσεις για έκτακτους μουσικούς για όλα τα όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας

09.09.2025 18:02

Post thumbnail or placeholder

Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου η υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο Αρχαιολογικής Κληρονομιάς

09.09.2025 15:20

Post thumbnail or placeholder

Το «Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης» επιστρέφει για 3η χρονιά

09.09.2025 13:18

Post thumbnail or placeholder

Επιστρέφει το MITSIKOURI: 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά άτομα

09.09.2025 12:35

Post thumbnail or placeholder

Στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής η «κατά χάριν» χορηγία στο Ριάλτο - Τι αναφέρει σε ειδική έκθεσή της

09.09.2025 12:02

Post thumbnail or placeholder

«Μουσική στην πόλη»: Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στην πλατεία Ελευθερίας

09.09.2025 11:50

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ