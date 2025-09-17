Yφάντρες της Φύτης θα υφαίνουν στην παραδοσιακή βούφα - Εκδήλωση για το παραδοσιακό υφαντό

Δημοσιεύθηκε 17.09.2025 13:15

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή από τις 16:00, καθώς η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσά ανοίγει τις πόρτες του και διοργανώνει μία εκδήλωση η οποία φέρνει το κοινό σε επαφή με το παραδοσιακό Φυτιώτικο υφαντό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 17.00, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου θα παρουσιαστεί έκθεση Φυτιώτικου παραδοσιακού υφαντού, όπου υφάντρες της Φύτης θα υφαίνουν στην παραδοσιακή βούφα. Η έκθεση, σημειώνεται, θα είναι ανοιχτή από τις 16:00

Τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης θα έχει ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ με το μουσικό του σχήμα, παρουσιάζοντας τη μοναδικότητα της κυπριακής φωνής, από την Καρπασία έως την Πάφο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πρόγραμμα

Η εκδήλωση αρχίζει με χαιρετισμό της Δρ. Φρόσως Χατζηλουκά, διευθύντριας του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσά, και θα συνεχιστεί με παρουσίαση του Φυτιώτικου υφαντού κεντήματος από την Εύα Νεοφύτου, πρώην επιθεωρήτρια Οικιακής Οικονομίας του Υπουργείου Παιδείας.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με χαιρετισμό και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με κέρασμα, προσφορά των Καταστημάτων Σκλαβενίτης, σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που παντρεύει την παράδοση με τη σύγχρονη κοινότητα.

17:00 – 17:05 Χαιρετισμός Δρ. Φρόσως Χατζηλουκά, Διευθύντριας Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσά

17:05 – 17:15 Παρουσίαση του Φυτιώτικου υφαντού κεντήματος από την κα. Εύα Νεοφύτου, πρώην Επιθεωρήτρια Οικιακής Οικονομίας, Υπουργείου Παιδείας

17:15 – 17:30 Χαιρετισμός της Α.Ε. Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη

Πληροφορίες

Εκδήλωση για τα φυτιώτικα κεντήματα

Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 17.00

Τοποθεσία: Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσά, Σκουριώτισσα – Κατύδατα, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες: atsastraining.com.cy