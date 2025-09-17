Παράθυρο logo
Ατζέντα
Πόλη - Εξοχή
Yφάντρες της Φύτης θα υφαίνουν στην παραδοσιακή βούφα - Εκδήλωση για το παραδοσιακό υφαντό
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 17.09.2025 13:15
Yφάντρες της Φύτης θα υφαίνουν στην παραδοσιακή βούφα - Εκδήλωση για το παραδοσιακό υφαντό

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή από τις 16:00, καθώς η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσά ανοίγει τις πόρτες του και διοργανώνει μία εκδήλωση η οποία φέρνει το κοινό σε επαφή με το παραδοσιακό Φυτιώτικο υφαντό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 17.00, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου θα παρουσιαστεί έκθεση Φυτιώτικου παραδοσιακού υφαντού, όπου υφάντρες της Φύτης θα υφαίνουν στην παραδοσιακή βούφα. Η έκθεση, σημειώνεται, θα είναι ανοιχτή από τις 16:00

Τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης θα έχει ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ με το μουσικό του σχήμα, παρουσιάζοντας τη μοναδικότητα της κυπριακής φωνής, από την Καρπασία έως την Πάφο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πρόγραμμα

Η εκδήλωση αρχίζει με χαιρετισμό της Δρ. Φρόσως Χατζηλουκά, διευθύντριας του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσά, και θα συνεχιστεί με παρουσίαση του Φυτιώτικου υφαντού κεντήματος από την Εύα Νεοφύτου, πρώην επιθεωρήτρια Οικιακής Οικονομίας του Υπουργείου Παιδείας.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με χαιρετισμό και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με κέρασμα, προσφορά των Καταστημάτων Σκλαβενίτης, σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που παντρεύει την παράδοση με τη σύγχρονη κοινότητα.

  • 17:00 – 17:05 Χαιρετισμός Δρ. Φρόσως Χατζηλουκά, Διευθύντριας Εκπαιδευτικού Κέντρου Ατσά

  • 17:05 – 17:15 Παρουσίαση του Φυτιώτικου υφαντού κεντήματος από την κα. Εύα Νεοφύτου, πρώην Επιθεωρήτρια Οικιακής Οικονομίας, Υπουργείου Παιδείας

  • 17:15 – 17:30 Χαιρετισμός της Α.Ε. Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη

Πληροφορίες 

Εκδήλωση για τα φυτιώτικα κεντήματα

Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 17.00

Τοποθεσία: Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσά, Σκουριώτισσα – Κατύδατα, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες: atsastraining.com.cy

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΧΩΡΙΟ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Yφάντρες της Φύτης θα υφαίνουν στην παραδοσιακή βούφα - Εκδήλωση για το παραδοσιακό υφαντό

17.09.2025 13:15

Post thumbnail or placeholder

GOETHEKINO: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | Μια σειρά προβολών και συζητήσεων γύρω από τις σχέσεις στην οικογένεια

17.09.2025 12:32

Post thumbnail or placeholder

Νέα ευρήματα από την σκαπάνη στην Ερήμη: Τι αποκαλύπτει η Ιταλική αποστολή για τον οικισμό και τη Μέση Εποχή του Χαλκού

17.09.2025 12:20

Post thumbnail or placeholder

Οι Κυπριακές Συμμετοχές στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του φετινού ISFFC

17.09.2025 11:07

Post thumbnail or placeholder

Το Art Explora Festival πλέει για πρώτη φορά στην Κύπρο

17.09.2025 09:10

Post thumbnail or placeholder

Ο τελευταίος σταθμός για δύο ιστορικά βαγόνια (φώτος)

17.09.2025 07:23

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ