Η 2η εκδοχή του φεστιβάλ «Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος» από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει τη δεύτερη εκδοχή του φεστιβάλ Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος, μια κοινωνικά ευαίσθητη πρωτοβουλία που επιδιώκει τη δημιουργία ενός μοντέλου συμμετοχικής πρακτικής και κοινωνικής συνοχής.

Κεντρική θεματική είναι «Η γειτονιά ως ένα ζωντανό αρχείο», η οποία εξετάζεται υπό το πρίσμα της διαγενεακότητας, της πολυπολιτισμικότητας, της έμφυλης ταυτότητας και της απουσίας της φωνής των Τουρκοκυπρίων. Ενεργοποιώντας συνεργασίες με κατοίκους και φορείς της περιοχής, το ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει ένα διαθεματικό πρόγραμμα δράσεων που αναδεικνύει τη συλλογική μνήμη και τη ζωντανή πολιτιστική δυναμική της γειτονιάς του Σίνε Βόλος. Μέσα από εργαστήρια, υβριδικές δράσεις και συνεργασίες με τοπικούς φορείς, σχολεία και καλλιτέχνες, το φεστιβάλ Η Γειτονιά του Σίνε Βόλος καλλιεργεί την αίσθηση του «ανήκειν», της φροντίδας και της συλλογικής δημιουργίας, μεταμορφώνοντας καθημερινούς χώρους της γειτονιάς σε τόπους καλλιτεχνικής ανταλλαγής και κοινής εμπειρίας.

Επιμελήτρια του φεστιβάλ είναι η Έλενα Αγαθοκλέους (καλλιτεχνική διευθύντρια του ΜΙΤΟΣ) σε συν-σχεδιασμό με την Κωνσταντίνα Peter (creative director του ΜΙΤΟΣ), τον Θοδωρή Κούρο (κοινωνικό ανθρωπολόγο) και την Ελένη Πασιά (αρχιτεκτόνισσα). Υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ:

ΤΡΙΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

• Εργαστήρι: Μικροί Κηπουροί

Με τους Φίλους της Γης στον Παιδικό Σταθμό Αντώνη & Ινώς Χατζηπαύλου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

• 09:30–11:30 | Κουβέντες στον καφενέ 1: Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα

Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων

Σε συνεργασία με το Τμ. Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου, ΤΕΠΑΚ

• Εργαστήρι: Διαγενεακοί χώροι συνάντησης 1

Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων

Με την Ελένη Πασιά και το ΙΗ’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου (Mαρία Ιζαμπέλλα Αχιλλέως, Deha Özkemal, Γιάννα Ροδίκη).

• 18:30–20:00 | Προβολή ντοκιμαντέρ «Αναμονές»

των Μιχάλη Χαραλάμπους, Άντρης Τσιουτή, Γιώργου Στυλιανού, Στέφανου Παπαδά.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους Θεόδωρο Κούρο, Γιώργο Σερβετά και Γιώργο Στυλιανού στην αυλή του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

• 10:00–11:30 | Στρογγυλή Τράπεζα: Εμπειρίες από κοινοτικά έργα: καλές πρακτικές και προκλήσεις

Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων

Μια συνεργασία των Association of the Earth, Famagusta Walled City Association MASDER, ΜΙΤΟΣ

• 11:30–13:00 | Εργαστήρι Μαγειρικής «Leymosun Dadlısı (Καραόλοι)» με την Kiymet Alibey

Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων

Δήλωση συμμετοχής: 97648394.

• 19:00–21:00 | Προβολή ντοκιμαντέρ «Εν ονόματι της πατρίδος» της Σούλας Χατζηκυριάκου

Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων

Συντονισμός: Θεόδωρος Κούρος.

Τοποθετήσεις: Λουκία Δημητρίου και Ιουλίτα Τουμαζή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

• Εργαστήρι: Διαγενεακοί χώροι συνάντησης 2

Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων

Με την Ελένη Πασιά και το ΙΗ’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου (Mαρία Ιζαμπέλλα Αχιλλέως, Deha Özkemal, Γιάννα Ροδίκη)

• 19:00–20:00 | Προβολές

Το Πάμε Καϊμακλί @ Σίνε Βόλος

Από τους Urban Gorillas σε συνεργασία με τους People of Cyprus

Μαγειρική και προσωπικές ιστορίες

Πάρκο Σίνε Βόλος (Πλατεία Φιλελλήνων)

από το Interwoven Narratives σε σκηνοθεσία Joy of Origins, στο πλαίσιο του Shifting Shores

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

• 11:00–12:30 | Κουβέντες στον καφενέ 2: Αρκοντής τζαι Κιαζίμης

Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων

Με τον Αδάμο Κόμπο και τον Γιάννη Πεγειώτη, σε επιμέλεια Ιάνθης Παπαδήμα και

σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείου Λεμεσού

• 16:00–17:30 | Περίπατος «Τοπογραφίες: Τα καφενεία»

Εκκίνηση από το Πάρκο Σίνε Βόλος (Πλατεία Φιλελλήνων)

Με τους συγγραφείς Ελένη Ξένου, Κωνσταντίνο Μακρή, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Μπάμπη Αναγιωτό και τον αρχιτέκτονα Φειδία Παυλίδη.

Μια συνεργασία του ΜΙΤΟΣ με το Βιβλιοτρόπιο

Δήλωση συμμετοχής: 97648394

• 18:00–19:00 | Open Mic – Αφηγήσεις κατοίκων της γειτονιάς

Αυλή Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

• 10:30–12:30 | Ηχητικό ντοκιμαντέρ & κεραμική «Ο Σινεμάς»

Σωματείο Προσφύγων Αναγέννηση

Μια συνεργασία του ΜΙΤΟΣ με το Φωσάκι

Δήλωση συμμετοχής: 97648394.

Δράσεις στο Πάρκο Σίνε Βόλος (Πλατεία Φιλελλήνων)

15:00 - 16:00

Παιδική παράσταση «Λατρεύω τα Σύννεφα», από την ομάδα κουκλοΙστορίες

16:00 - 18:00

Εργαστήρι κεραμικής για παιδιά από το Φωσάκι

Εργαστήρι texture hunting για παιδιά με τον Χρίστο Λοΐζου

18:00 - 19:30

Τραγούδια του Σινεμά από τα παιδιά της γειτονιάς

ΙΗ’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού

Κοινοτική Μουσική σε δράση

από τη Μουσική Πολυχρωμία Δήμου Λεμεσού

Παραδοσιακοί χοροί

από το Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων

Η καρδιά της γειτονιάς χτυπά στους ρυθμούς των Ρομά

Σωματείο Ρομά και Φίλων

20:00-21:00

Τόμπολα για τη γειτονιά

με τη Γιολάντα Χριστοδούλου

15:00 – 21:00 | σταθμοί στο Πάρκο Σίνε Βόλος

ανοιχτή ψηφοφορία στο πάρκο: οι γενιές μιλούν – μοιράστου τζιαι ‘συ τη φωνή σου!

σε συντονισμό Ελένης Πασιάς

εικαστική παρέμβαση: bad things come in threes

το φεστιβάλ φιλοξενεί την εικαστικό Δανάη Λαού

παζαράκι της γειτονιάς

κάτοικοι πωλούν τα δικά τους προϊόντα

προβολή ντοκιμαντέρ: H γετονιά του Σίνε Βόλος

από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

προβολή: Η ιστορία της χωράφας - και όχι μόνο - από έναν ποιητή στα παιδιά

σε μοντάζ Αντρέα Ζεμενίδη και επιμέλεια Μαρίας Ιζαμπέλλας Αχιλλέως

προβολή: Γειτονιά Ειρήνης: Μια φωτογραφική αποστολή

ΙΗ’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού

σε μοντάζ Μαρία Κυριάκου

μπουγάδες στο Πάρκο: εκθέσεις αποτύπωμα

Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου ΤΕΠΑΚ

ΙΗ’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού

Παιδικός Σταθμός Αντώνη και Ινώς Χατζηπαύλου

