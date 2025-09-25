Έναρξη του προγράμματος Young Europe V στο Deutsches Theater, Βερολίνο

Δημοσιεύθηκε 25.09.2025 14:55

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου συμμετέχει στην πέμπτη έκδοση του εμβληματικού και βραβευμένου προγράμματος Young Europe του European Theatre Convention (ETC), που προάγει τη σύγχρονη θεατρική γραφή για εφήβους και νέες γενιές θεατών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου και Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος, στο Deutsches Theater του Βερολίνου, με τη συμμετοχή εννέα θεάτρων από τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία και την Κύπρο. Περίπου 30 άτομα– θεατρικοί συγγραφείς, δραματουργοί, καλλιτέχνες, θεατροπαιδαγωγοί– αντάλλαξαν ιδέες γύρω από τη θεματική CARE, εξερευνώντας τη φροντίδα ως πράξη, στάση ζωής και καλλιτεχνική προοπτική.

Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με καλωσόρισμα και εισαγωγή στο πρόγραμμα Young Europe V, συναντήσεις γνωριμίας (speed meetings) και το εργαστήριο Cosmogram με εμψυχωτή τον Sébastien Hendrickx, που ολοκληρώθηκε το απόγευμα με το “Vernissage” και μια ανασκόπηση της ημέρας.

Η δεύτερη μέρα περιλάμβανε παρουσιάσεις ερευνητικών και καλλιτεχνικών προτάσεων με επίκεντρο τη θεματική CARE (με παραδείγματα έργων όπως το Moddertong, Riesen Probleme, The Badger κ.ά.), καθώς και συνεδρίες ανταλλαγής εμπειριών από τους συγγραφείς. Έγινε επίσης παρουσίαση της έρευνας που προηγήθηκε από πλευράς των θεάτρων που συμμετέχουν: από την Ολλανδία και το Toneelmakerij για την εκτενή έρευνα που έκαναν η Paulien Geerings και η Nina Tongeren σχετικά με τις διαφορετικές προσεγγίσεις του θέματος CARE στις τέχνες, και από την Κύπρο και τον ΘΟΚ, για τις πρακτικές εφαρμογές που μπορεί να έχει η έννοια της φροντίδας στις τεχνικές των μεγάλων δασκάλων του θεάτρου (από τον Στανισλάφσκι μέχρι τη Στέλα Άντλερ), αλλά και πώς μπορεί να φωτίσει τα στάδια της συγγραφής και του ανεβάσματος ενός έργου για εφήβους, από τη Μαρίνα Μαλένη.

Η συνάντηση έκλεισε με συζήτηση για τα επόμενα βήματα του προγράμματος.

Σημαντικό κομμάτι του προγράμματος αποτέλεσε η παρακολούθηση δύο θεατρικών παραστάσεων:

· Sonne & Beton (βασισμένο στο μυθιστόρημα του Felix Lobrecht, σε σκηνοθεσία Karsten Dahlem). Μια ζωντανή, επίκαιρη και δυνατή ιστορία για την εφηβική ζωή, τις κοινωνικές ανισότητες και τις μικρές καθημερινές μάχες στο Βερολίνο του σήμερα. Η παράσταση παρουσιάστηκε ως classroom play, φτιαγμένη για να περιοδεύει σε σχολεία και νεανικούς χώρους. Μετά την παράσταση ακολούθησε συζήτηση με τους συντελεστές της.

· Leichter Gesang (της Nele Stuhler, σε σκηνοθεσία FX Mayr). Ένα ποιητικό ταξίδι πάνω στη γλώσσα, την κατανόηση και την παρεξήγηση, που συνδύασε ηθοποιούς του

Deutsches Theater με το RambaZamba Theater, έναν από τους σημαντικότερους θιάσους συμπερίληψης στη Γερμανία, που δίνει βήμα στη σκηνική παρουσία ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία.

Για τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, ο Κώστας Μαννούρης θα συγγράψει ένα νέο έργο για εφήβους, με δραματουργικό άξονα την έννοια CARE, το οποίο θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το Young Europe V είναι ένα τριετές πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνεργασίες συγγραφέων και θεάτρων, εργαστήρια, αναγνώσεις και παραστάσεις, με σκοπό να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό ρεπερτόριο σύγχρονων έργων για εφήβους. Τα κείμενα θα εκδοθούν σε δίγλωσση μορφή (στη μητρική γλώσσα του συγγραφέα και στα αγγλικά), ενισχύοντας τη διάδοσή τους σε ένα ευρύτερο δίκτυο θεάτρων και εκπαιδευτικών φορέων.

Η πρώτη αυτή συνάντηση αποτέλεσε μια εμπνευσμένη εμπειρία συνεργασίας και δημιουργίας, που άφησε τον ΘΟΚ έτοιμο να συνεχίσει με ενθουσιασμό και έμπνευση την μακρά πορεία του στο πρόγραμμα.

Με την πέμπτη του έκδοση, το Young Europe συνεχίζει να χτίζει γέφυρες ανάμεσα σε χώρες και δημιουργούς, θέτοντας στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής πράξης τις ανάγκες, τις αγωνίες και τα όνειρα των νέων ανθρώπων της Ευρώπης.