Τα πιο εμβληματικά δημόσια ρολόγια του κόσμου - Όταν η ώρα γίνεται παγκόσμιο τοπόσημο (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 03.11.2025 21:58

Από το Big Ben στο Λονδίνο μέχρι τον αστρονομικό πύργο της Πράγας, αυτά τα ρολόγια δεν δείχνουν απλώς την ώρα, είναι τοπόσημα.

Στους δρόμους των πόλεων, σε πλατείες και πύργους, σε σταθμούς και σε τοιχογραφίες, τα δημόσια ρολόγια δεν είναι απλώς σημεία αναφοράς. Είναι αρχιτεκτονικά τοπόσημα, τεχνολογικά επιτεύγματα, αλλά και σύμβολα της σχέσης μας με τον χρόνο. Άλλοτε παραδοσιακά και ιστορικά, άλλοτε φουτουριστικά ή καλλιτεχνικά, τα ρολόγια αυτά δεν ενημερώνουν απλώς για την ώρα, αναδεικνύουν την αισθητική, τη φαντασία και την ταυτότητα κάθε τόπου. Από τα vintage της Ευρώπης μέχρι τα τεραστίων διαστάσεων ρολόγια της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, ακολουθεί μια περιήγηση στα πιο εντυπωσιακά και φωτογενή δημόσια ρολόγια του κόσμου.

Big Ben - Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Το Big Ben δεν είναι απλώς ένα ρολόι, είναι το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο του Λονδίνου και ένα από τα πιο φωτογραφημένα ρολόγια στον κόσμο. Ενσωματωμένο στον Πύργο Ελισάβετ του βρετανικού Κοινοβουλίου, το γιγαντιαίο ρολόι λειτουργεί αδιάκοπα από το 1859. Αντιπροσωπεύει την ακρίβεια, την παράδοση και την επιβλητική αισθητική της βικτωριανής εποχής, ενώ συνεχίζει να λειτουργεί ως σύμβολο σταθερότητας και εθνικής ταυτότητας.

Big Ben © Heidi Fin

Zytglogge - Βέρνη, Ελβετία

Το Zytglogge, ή «Πύργος του Ρολογιού», είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Βέρνης και ένα από τα παλαιότερα αστρονομικά ρολόγια της Ευρώπης. Χτισμένος τον 13ο αιώνα ως μεσαιωνική πύλη της πόλης, ο Πύργος φιλοξενεί από το 1530 έναν εξαιρετικό μηχανισμό που δείχνει την ώρα, τις φάσεις της σελήνης και την αστρολογική θέση των πλανητών. Κάθε ώρα, οι φιγούρες –συμπεριλαμβανομένου ενός κόκορα, αρκούδων και ενός γελωτοποιού– κινούνται σε μια σύντομη, σχεδόν θεατρική παράσταση, που προσελκύει πλήθος επισκεπτών. Το Zytglogge συνδυάζει την ελβετική ακρίβεια με το μαγικό στοιχείο της αφήγησης και αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο της σχέσης της Ελβετίας με τον χρόνο και τη μηχανική.

Zytglogge © Rich Martello / Unsplash

Abraj Al Bait Clock Tower - Μέκκα, Σαουδική Αραβία

Το Abraj Al Bait είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό ρολόι. Πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικό και τεχνολογικό επίτευγμα, που δεσπόζει στον ουρανό της Μέκκας. Με ύψος που ξεπερνά τα 600 μέτρα και με τέσσερα καντράν διαμέτρου 43 μέτρων, αποτελεί τον μεγαλύτερο και ψηλότερο πύργο ρολογιού στον κόσμο. Τοποθετημένο δίπλα στο Μεγάλη Τζαμί, το ρολόι φωτίζεται τη νύχτα με πράσινα LED και είναι ορατό σε ακτίνα 25 χιλιομέτρων. Εκτός από τη λειτουργική του αξία, έχει και συμβολικό ρόλο, καθώς σηματοδοτεί τις ώρες προσευχής και αποτελεί πνευματικό φάρο για εκατομμύρια πιστούς.

Abraj Al Bait Clock Tower © Haidan / Unsplash

Αστρονομικό Ρολόι της Παλιάς Πόλης - Πράγα, Τσεχία

Το Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας, γνωστό και ως Orloj, είναι ένα μεσαιωνικό θαύμα μηχανικής και αισθητικής, που χρονολογείται από το 1410. Τοποθετημένο στον νότιο τοίχο του Παλαιού Δημαρχείου, το ρολόι συνδυάζει ένδειξη ώρας, θέσεις ηλίου και σελήνης, ζωδιακό κύκλο και κινούμενες φιγούρες αγίων και συμβόλων. Κάθε ώρα, τα παράθυρά του ανοίγουν για ένα σύντομο μικρό show, που προσελκύει πλήθη επισκεπτών. Περισσότερο έργο τέχνης παρά εργαλείο μέτρησης, το συγκεκριμένο ρολόι αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της πόλης και έναν από τους σημαντικότερους ζωντανούς μηχανισμούς του ευρωπαϊκού Μεσαίωνα.

Orloj © Sinisa Lekovic/ Unsplash

Glockenspiel - Marienplatz, Μόναχο, Γερμανία

Το Glockenspiel του Μονάχου είναι ένα μοναδικό παράδειγμα, εκεί όπου η ώρα συναντά την παράδοση και το θέαμα. Τοποθετημένο στον νεογοτθικό πύργο του Δημαρχείου (Neues Rathaus) στην καρδιά της Marienplatz, το ρολόι ενεργοποιεί καθημερινά ένα μηχανικό θέαμα με 43 καμπάνες και 32 φιγούρες σε φυσικό μέγεθος, αναπαριστώντας σκηνές από την ιστορία της πόλης – από ιπποτικές μονομαχίες μέχρι παραδοσιακούς χορούς. Η ακριβής χορογραφία του σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική φινέτσα του κτιρίου, μετατρέπουν το Glockenspiel σε καθημερινή παράσταση πολιτιστικής μνήμης.

Glockenspiel © Timur Valiev / Unsplash

Πύργος Σπάσκαγια - Κρεμλίνο, Μόσχα, Ρωσία

Ο Πύργος Σπάσκαγια (Spasskaya) του Κρεμλίνου, με το επιβλητικό του ρολόι, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της Μόσχας. Χτισμένος τον 15ο αιώνα και εξοπλισμένος με ρολόι από τον 17ο, ο πύργος λειτουργεί εδώ και αιώνες ως επίσημος «χρονομέτρης» της ρωσικής πρωτεύουσας. Οι τεράστιοι δείκτες και το σκούρο καντράν με τους χρυσούς αριθμούς δίνουν έναν σχεδόν τελετουργικό χαρακτήρα στην αλλαγή της ώρας, ενώ ο ήχος των καμπανών του ανακοινώνει την έλευση κάθε νέας ώρας στην Κόκκινη Πλατεία. Συνδυάζοντας αυτοκρατορική ιστορία με σύγχρονο συμβολισμό, ο Πύργος Σπάσκαγια παραμένει επίκαιρος, επιβλητικός και χαρακτηριστικά ρωσικός.

Spasskaya ©Yoksel Zok / Unsplash

Old Port Clock Tower - Μόντρεαλ, Καναδάς

Ο Πύργος του Ρολογιού στο Παλιό Λιμάνι του Μόντρεαλ (Tour de l’Horloge) είναι ένα αρχιτεκτονικό στολίδι, με θέα τον ποταμό Σεν Λοράν. Κατασκευασμένος το 1922 προς τιμήν των ναυτικών που χάθηκαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο λευκός πύργος, ύψους 45 μέτρων, θυμίζει έντονα την αισθητική του Big Ben. Το μηχανικό του ρολόι, γαλλικής κατασκευής, εξακολουθεί να λειτουργεί με ακρίβεια μέχρι σήμερα. Από την κορυφή του, προσφέρεται πανοραμική θέα στην πόλη και στο λιμάνι, ενώ ο ίδιος ο πύργος αποτελεί σημείο συνάντησης ντόπιων και επισκεπτών.

© Pascal Bernardon / Unsplash

Παγκόσμιο Ρολόι (Weltzeituhr) - Alexanderplatz, Βερολίνο, Γερμανία

Στην καρδιά της Alexanderplatz, το Παγκόσμιο Ρολόι (Weltzeituhr) είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του Βερολίνου και ένα σύμβολο της ανατολικογερμανικής αισθητικής του Ψυχρού Πολέμου. Εγκαινιάστηκε το 1969 και δείχνει την ώρα σε 24 διαφορετικές ζώνες, περιστρεφόμενο με τρόπο που οραματίστηκε την ενότητα ενός παγκόσμιου πολιτισμού. Ο κυλινδρικός μεταλλικός σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με το γλυπτό ηλιακό σύστημα που περιστρέφεται στην κορυφή του, το καθιστούν ιδιαίτερο δείγμα μινιμαλιστικού σοσιαλιστικού design.

Weltzeituhr © Florian Wehde / Unsplash

Torre del Reloj - Καρταχένα, Κολομβία

Η Torre del Reloj είναι κάτι παραπάνω από μια πύλη με ρολόι, καθώς πρόκειται για την ιστορική είσοδο στην παλιά πόλη της Καρταχένα και το πλέον αναγνωρίσιμο σύμβολο της πόλης. Χτισμένος τον 19ο αιώνα, ο πύργος με το ρολόι δεσπόζει πάνω από την Puerta del Reloj, τη βασική δίοδο προς το αποικιακό κέντρο, με τα πολύχρωμα κτίρια και τα πλακόστρωτα στενά. Ο νεοκλασικός χαρακτήρας του σε συνδυασμό με την ξεχωριστή ενέργεια της περιοχής, το καθιστούν ένα τοπόσημο όπου η αρχιτεκτονική και η ιστορία συναντούν την καθημερινότητα.

Torre del Reloj © Jorge Gardner / Unsplash

Sidewalk Clock at 200 Fifth Avenue - Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Στη γωνία της Fifth Avenue και 23rd Street στο Μανχάταν, το Sidewalk Clock αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά vintage στοιχεία του αστικού τοπίου της Νέας Υόρκης. Κατασκευάστηκε το 1909 και στέκεται πάνω σε μια μαντεμένια βάση, με διακοσμητικά στοιχεία, που παραπέμπουν στην εποχή των αρχών του 20ού αιώνα. Σε αντίθεση με τους πύργους ρολογιών, αυτό το επίγειο ρολόι συνδυάζει την κομψότητα της εποχής με τη λειτουργικότητα της καθημερινής ζωής – ένα σπάνιο παράδειγμα του πώς ο χρόνος ενσωματώνεται διακριτικά στην αρχιτεκτονική της πόλης.

© Kevin Gawlik / Unsplash

Πηγή: athensvoice.gr