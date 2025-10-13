Επεκτείνεται παγκύπρια το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών «MITSIKOURI», λέει η Κασσιανίδου

Δημοσιεύθηκε 13.10.2025 10:30

Ηδη από τη δεύτερη χρονιά της διοργάνωσής του, οι δράσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα ΜΙΤΣΙΚΟΥΡΙ επεκτείνονται πέρα από τη Λευκωσία και ταξιδεύει στη Λάρνακα, την Πάφο, τη Λεμεσό αλλά και τα Λεύκαρα, επεσήμανε η Υφυπουργός Δρ Βασιλική Κασσιανίδου σε χαιρετισμό της στο φεστιβάλ, που πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη.

«Φέτος, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει δέκα παραγωγές από εννέα χώρες, με τη συμμετοχή θεατρικών ομάδων και δημιουργών που διακρίνονται διεθνώς στον χώρο των παραστατικών τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα», είπε η κ. Κασσιανίδου.

Όπως σημείωσε, παράλληλα, η φετινή διοργάνωση εμπλουτίζεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα διαλέξεων, ανοιχτών συζητήσεων, σεμιναρίων, δράσεων δικτύωσης, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων, που απευθύνονται όχι μόνο σε παιδιά και σε έφηβους, αλλά και σε γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες των τεχνών. «Ιδιαίτερα σημαντική είναι η φετινή συνεργασία με τις δύο υποψήφιες πόλεις της Κύπρου για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό», τόνισε.

«Η επαφή των παιδιών και των εφήβων με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στις παραστατικές τέχνες, καθώς και με καταξιωμένους επαγγελματίες των τεχνών από την Κύπρο και το εξωτερικό μέσω δράσεων υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της καλλιέργειας και στην ανάπτυξη της αισθητικής τους αντίληψης, φαντασίας και δημιουργικότητας», είπε η Υφυπουργός. Αποτελεί, πρόσθεσε, μια πολύτιμη εμπειρία, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπως τη δική μας κατά την οποία τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν στην περίοδο της απόλυτης κυριαρχίας των τεχνολογικών και ψηφιακών μέσων.

Η κ. Κασσιανίδου τόνισε περαιτέρω ότι η προώθηση και στήριξη της πολιτιστικής παιδείας αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Υφυπουργείου Πολιτισμού αλλά και του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη. «Γι’ αυτό το λόγο, και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στους νέους, στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε και να στηρίζουμε πάντα τέτοιες δράσεις, όπως το Φεστιβάλ «MITSIKOURI», το οποίο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Στήριξης Φεστιβάλ Τεχνών «Κύπρια» του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου μας», είπε.

Τέλος, η Υφυπουργός Πολιτισμού συνεχάρη τον ASSITEJ Κύπρου για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ και την ευρύτερη πολύτιμη προσφορά του στο νεαρό κοινό της Κύπρου.