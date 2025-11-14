Παράθυρο logo
Το έργο «20 χρόνια πριν» από το Θέατρο Ροή – Τρεις παραστάσεις τον Δεκέμβριο
Δημοσιεύθηκε 14.11.2025 12:11
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης και δραματουργός Lelio Lecis μας μεταφέρει στην Τροία, μέσω της πιο τραγικής φιγούρας του Τρωικού πολέμου, της Εκάβης, για να μας θυμίσει την φρίκη ως τη μοναδική εξέλιξη ενός πολέμου.

 

Το Θέατρο Ροή κλείνει αυτή την θεατρική χρονιά με ακόμα τρεις παραστάσεις του εξαιρετικού έργου «20 χρόνια πριν» του Lelio Lecis.

Υπενθυμίζεται ότι η παραγωγή έγινε στην Ιταλία και είναι μια συνεργασία του θεάτρου Akroama della saline με το Θέατρο Ροή.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης και δραματουργός Lelio Lecis μας μεταφέρει στην Τροία, μέσω της πιο τραγικής φιγούρας του Τρωικού πολέμου, της Εκάβης, για να μας θυμίσει την φρίκη ως τη μοναδική εξέλιξη ενός πολέμου και από εκεί μας μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή.

Το στόρι

Μια ηθοποιός στις τελικές πρόβες της Εκάβης του Ευριπίδη προσπαθεί να αποστηθίσει τα λόγια της. Στις παύσεις και στα διαλείμματα της θυμάται με νοσταλγία αλλοτινές εποχές, 20 και 30 χρόνια πριν. Ήταν άραγε όλα ρόδινα; Ή η νοσταλγία έχει την τάση να τα ομορφαίνει;

Το έργο με αρκετό χιούμορ, θέτει ερωτήματα που σίγουρα επαφίεται στον κάθε ένα να τα απαντήσει.

Η μεγάλη ερμηνευτική γκάμα της Βαλεντίνας Σοφοκλέους ενθουσίασε και τον σκηνοθέτη αλλά και το κοινό της Ιταλίας όταν το παρουσίασαν στο Teatro Akroama τον περασμένο Μάιο.

Στην Κύπρο δόθηκε μία παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, στα πλαίσια του 5 Διεθνούς συνεδρίου θεάτρου της ΕΤΑ που οργάνωσε το θέατρο Ροή στην Κύπρο, με συμμετοχές πέραν των δέκα χωρών.

Παραστάσεις:  6, 7 και 14 Δεκεμβρίου στο θεατράκι της Ροής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Λάρνακας.

Ώρα: 20:30

Διάρκεια: 50’

Εισιτήρια: €15

Εισιτήρια sold out tickets

 

