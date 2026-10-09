Χαμπής για Σχολή Πλατανίσκια: «Ελπίζω ότι είναι αληθινές οι προθέσεις» - Συγκρατημένα αισιόδοξος ο σπουδαίος χαράκτης

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίζεται ο χαράκτης Χαμπής Τσαγγάρης για το μέλλον της Σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής στα Πλατανίσκια, μετά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στη Λευκωσία. «Ελπίζω ότι είναι αληθινές οι προθέσεις και ότι θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Θα δούμε. Θα περιμένουμε εύλογο χρονικό διάστημα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χαμπής ο χαράκτης.

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«Η διάθεση ήταν θετική»

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο καλλιτέχνης αναφέρει ότι στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Παπαγεωργίου, υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Στις συζητήσεις συμμετείχε επίσης ο γιος του καλλιτέχνη, Γιώργος Τσαγγάρης, πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Σχολή - Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή.

Σύμφωνα με τον Χαμπή Τσαγγάρη, οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα, με τον ίδιο να σημειώνει ότι «η διάθεση ήταν θετική και άρχισε να δρομολογείται λύση».

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ο καλλιτέχνης δεν θεωρεί ακόμη το ζήτημα λήξαν, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόθεσή του να προχωρήσει στην αποδόμηση των εγκαταστάσεων δεν έχει οριστικά αποσυρθεί.

Όπως αναφέρει, όσοι έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί του για να παραλάβουν οικοδομικά υλικά από την αποδόμηση των κτηρίων της Σχολής και του Μουσείου θα χρειαστεί να περιμένουν.

«Αν κάτι δεν πάει καλά, θα προχωρήσουμε όπως ξεκινήσαμε αυτή τη διαμαρτυρία», προειδοποιεί.

«Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου»

Στην ανακοίνωσή του, ο καλλιτέχνης εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς όσους στάθηκαν στο πλευρό του, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόθεσής του να προχωρήσει στην αποδόμηση της Σχολής και του Μουσείου.

«Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τα πολύ συγκινητικά μηνύματα και τη δυναμική συμπαράστασή σας για σωτηρία της Σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια», αναφέρει.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η δημόσια κινητοποίηση συνέβαλε στην επιτάχυνση των εξελίξεων, σημειώνοντας πως «αυτή η αυθόρμητη δυναμική σας συμπαράσταση βοήθησε να κυλήσουν γρήγορα οι εξελίξεις για να μπουν τα πράγματα στη σωστή θέση».

Ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες

Η τοποθέτηση του καλλιτέχνη έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, ο οποίος ανέφερε το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2026, στη ραδιοφωνική εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του Πολίτη 107.6 & 97.6, ότι έχει εξευρεθεί λύση για το ζήτημα της μίσθωσης των υποστατικών.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η οικογένεια του Χαμπή Τσαγγάρη έχει ήδη ενημερωθεί και έχει εκφράσει την ικανοποίησή της για την προτεινόμενη λύση, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα προέκυψε μετά την απόρριψη του αιτήματος μεταφοράς της μίσθωσης των τουρκοκυπριακών υποστατικών στη μη κερδοσκοπική εταιρεία Σχολή - Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, με τον καλλιτέχνη να ανακοινώνει ως αντίδραση την πρόθεσή του να προχωρήσει στην αποδόμηση των εγκαταστάσεων.