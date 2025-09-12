Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών : Θέση για εκτέλεση καθηκόντων Συντονισμού Πολιτιστικών Δράσεων στην Ιταλία

Δημοσιεύθηκε 12.09.2025 14:55

Για τον προγραμματισμό, οργάνωση /υλοποίηση και την παρακολούθηση των πολιτιστικών δράσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιταλία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας 2026

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών για εκτέλεση καθηκόντων Συντονισμού Πολιτιστικών Δράσεων – Ρώμη και Ιταλία.

Α. Τόπος Εργασίας:

Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη

Β. Διάρκεια Σύμβασης:

15 Οκτωβρίου 2025-15 Ιουλίου 2026 ( 9 μήνες)

Γ. Αμοιβή:

€18.000

Δ. Καθήκοντα:

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για τον προγραμματισμό, οργάνωση /υλοποίηση και την παρακολούθηση των πολιτιστικών δράσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιταλία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας 2026, με έμφαση στη Ρώμη, και ιδιαίτερα για την οργάνωση παράλληλων δράσεων της αρχαιολογικής Έκθεσης που θα λάβει χώρα στη Ρώμη κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Παράλληλα, θα έχει την ευθύνη του συντονισμού μεταξύ της Πρεσβείας και του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με την Κυπριακή Συμμετοχή στη Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Βενετίας 2026 (Biennale Arte 2026).

Ε. Κύρια Καθήκοντα και Ευθύνες:

Προγραμματισμός, οργάνωση/υλοποίηση και παρακολούθηση του πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας στην Ιταλία, με έμφαση στη Ρώμη, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, με μέγιστο αριθμό εκδηλώσεων τις οκτώ (8).

Οργάνωση και επιμέλεια των παράλληλων πολιτιστικών δράσεων της αρχαιολογικής Έκθεσης στη Ρώμη, περιλαμβανομένων και των εγκαινίων.

Συντονισμός ενεργειών για τη διοργάνωση της Κυπριακής Συμμετοχής στην Biennale Arte 2026.

Υποστήριξη της επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών στην Κύπρο και την Ιταλία.

Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων, κατάρτιση αναφορών προόδου, και διασφάλιση αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων.

Φυσική παρουσία στην Πρεσβεία, για διευκόλυνση της άμεσης συνεργασίας και αποτελεσματικής παρέμβασης.

Στ. Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σε τομείς όπως Πολιτιστική Διαχείριση, Ανθρωπιστικές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Εικαστικές Τέχνες, Ιστορία και Αρχαιολογία ή συναφές αντικείμενο.

Εμπειρία στη διοργάνωση και συντονισμό πολιτιστικών δράσεων, κατά προτίμηση σε διεθνές περιβάλλον.

Πολύ καλή γνώση της ιταλικής και της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.

Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με θεσμικούς και πολιτιστικούς φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας, διαχείρισης έργων και αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων.

Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα εργασίας σε πιεστικά χρονοδιαγράμματα.

Ζ. Πλαίσιο Λειτουργίας:

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη και του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας την ομαλή εφαρμογή του πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας 2026 στην Ιταλία και την προετοιμασία της κυπριακής παρουσίας στην Biennale Arte 2026. Η φυσική του/της παρουσία στην Πρεσβεία κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική επιτέλεση των καθηκόντων.

Η. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το πλήρες βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση romeembassy@mfa.gov.cy μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 23:59. Θα πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα όλων των εγγράφων, διπλωμάτων και πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο ΣΤ. Τα πρωτότυπα θα ζητηθούν για έλεγχο σε μεταγενέστερο στάδιο

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα ως περιγράφονται ανωτέρω θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση romeembassy@mfa.gov.cy.

Διευκρινίζεται ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας/η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρώμη δεν θα καλύψουν τυχόν έξοδα μετακινήσεων των υποψηφίων στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης.

Για τις λεπτομέρειες της θέσεις εργασίας στα Ιταλικά πατήστε εδώ.

