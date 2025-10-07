Ξεχωριστή πινελιά

Παράθυρο logo
Δημοσιεύθηκε 07.10.2025 08:34
Για άλλη μια χρονιά ξεχώρισαν και έδωσαν ένα διαφορετικό «χρώμα» στη Γιορτή του Κρασιού οι δεκάδες γελοιογραφίες που είχαν εκτεθεί στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού το 10ήμερο των εκδηλώσεων. Με θεματολογία κυρίως γύρω από το κρασί και εμπνευσμένες από την επικαιρότητα, οι γελοιογραφίες τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μέρος του προγράμματος της Γιορτής του Κρασιού και οι επισκέπτες τις απολαμβάνουν με το χαμόγελο στα χείλη. Φέτος είχαν την «τιμητική» τους οι φονικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό και ειδικά στα κρασοχώρια, ενώ από τους καλλιτέχνες δεν ξέφυγε και το θέμα της ακρίβειας αλλά και το κυκλοφοριακό της Λεμεσού. 

Παζ.

