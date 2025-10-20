Αύξηση €7,7 εκατ. στον προϋπολογισμό του Υφ. Πολιτισμού - Τι παρουσιάστηκε ενώπιον Βουλής (πίνακας)

Δημοσιεύθηκε 20.10.2025 14:52

Κυπριακή Προεδρία ΕΕ, Κρατικό Αρχείο και Πολιτιστική Πρωτεύουσα παίρνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας από την αύξηση που παρουσιάστηκε στον προϋπολογισμό.

Αύξηση ύψους €7,7 εκατομμυρίων προβλέπει ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Πολιτισμού για το 2026, ο οποίος ανέρχεται συνολικά σε €66,1 εκατομμύρια έναντι €58,4 εκατ. το 2025. Ο προϋπολογισμός παρουσιάστηκε σήμερα από την Υφυπουργό Πολιτισμού Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Η αύξηση, όπως ανέφερε η Υφυπουργός, οφείλεται κυρίως:

στην ένταξη του Κρατικού Αρχείου στο Υφυπουργείο από 1ης Ιανουαρίου 2026, με προϋπολογισμό €2,5 εκατ.,

στο πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, ύψους €2,4 εκατ.,

στην έναρξη χρηματοδότησης της πόλης που θα ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2030 , με κονδύλι €1 εκατ.,

και στην αύξηση των χορηγικών προγραμμάτων σύγχρονης δημιουργίας του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού κατά €680.000.

Οι αναπτυξιακές δαπάνες αποτελούν το 38,8% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ για το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού πάνω από το 75% των κονδυλίων διοχετεύεται απευθείας στη στήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας και των δημιουργών.

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2026

Όπως σημείωσε η κ. Κασσιανίδου, ο προϋπολογισμός αντανακλά τη στρατηγική του Υφυπουργείου, όπως καταγράφεται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2026.

Σύμφωνα με την ίδια, βασικοί άξονες της στρατηγικής είναι:

η ολιστική προσέγγιση στον πολιτισμό με έμφαση στη γνώση, την έρευνα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα,

στον πολιτισμό με έμφαση στη γνώση, την έρευνα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, η στήριξη της σύγχρονης δημιουργίας και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ,

η προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακού πολιτιστικού κέντρου ,

και η προβολή του κυπριακού πολιτισμού στο εξωτερικό.

Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο gov.cy/culture/draseis-programmata/etisio-schedio-drasis-2026.

Οι δράσεις του 2025

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις δράσεις του Υφυπουργείου για το 2025, μεταξύ των οποίων:

η εφαρμογή νέων χορηγικών προγραμμάτων , όπως το Σχέδιο Στήριξης Τεχνολογικής και Ψηφιακής Αναβάθμισης Πολιτιστικών Φορέων και το πρόγραμμα CyNEMA για τους μονοαιθουσιακούς κινηματογράφους,

η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας “Let’s Culture” , που στους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας της έχει φιλοξενήσει πάνω από 600 δράσεις από 200 πολιτιστικούς φορείς ,

και η στήριξη πυρόπληκτων κοινοτήτων της Λεμεσού, με χορηγία €3.000 ανά κοινότητα για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Σημαντική πρόοδος, πρόσθεσε, καταγράφεται και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, με έργα συντήρησης και αναβάθμισης σε χώρους όπως η Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, η Καστελιώτισσα, η Πύλη Αμμοχώστουκαι το Κούριο, όπου ολοκληρώνεται η ανακαίνιση του Κέντρου Επισκεπτών. Επίσης, έχουν τοποθετηθεί 80 νέες ενημερωτικές πινακίδες με QR codes σε πέντε μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους, με το έργο να επεκτείνεται και το 2026.

Για την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, η Υφυπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση των υποδομών της, ενώ το πλήρως ανακαινισμένο πωλητήριο αναμένεται να ανοίξει σύντομα.