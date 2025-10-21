Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Λογοτεχνία
«Να κεντάς τη ζωή»: Στη Ρεβέκκα Νικολαΐδου Πιερή το Α' βραβείο για τη συγγραφή κυπριώτικου σκετς 2025
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 21.10.2025 10:24
«Να κεντάς τη ζωή»: Στη Ρεβέκκα Νικολαΐδου Πιερή το Α' βραβείο για τη συγγραφή κυπριώτικου σκετς 2025

Πήραν μέρος 73 συγγραφείς, με ισάριθμα έργα.

Στη Ρεβέκκα Νικολαΐδου Πιερή για το έργο «Να κεντάς τη ζωή», απονέμεται το Α΄ Βραβείο (1200 ευρώ), του Διαγωνισμού Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς για το 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

Όπως αναφέρεται, στον Διαγωνισμό, ο οποίος έληξε στις 30 Ιουλίου 2025 πήραν μέρος 73 συγγραφείς, με ισάριθμα έργα και στις 16 Οκτωβρίου 2025 συνήλθε η πενταμελής κριτική επιτροπή, η οποία, αφού αξιολόγησε όλα τα έργα, αποφάσισε να απονείμει τρία βραβεία και έναν έπαινο.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, το Α΄ Βραβείο (1200 ευρώ) απονέμεται στη Ρεβέκκα Νικολαΐδου Πιερή για το έργο «Να  κεντάς τη ζωή» και πρόκειται για ένα πρωτότυπο, αληθινό και συγκινητικό κείμενο με άρτια ραδιοφωνική δομή, ολοκληρωμένους και ζωντανούς χαρακτήρες, εξαιρετική πλοκή και ορθό χειρισμό της κυπριακής διαλέκτου.

Το Β΄Βραβείο (1000 ευρώ) απονέμεται στην Αθηνά Βιολάρη για το έργο «Αλήθκειες του  χωρκού», ένα έργο με έξυπνο χιούμορ, ενδιαφέρουσα πλοκή και δραματουργία όπου η συγγραφέας παρουσιάζει ένα καλογραμμένο έργο με πολύ καλή σκιαγράφηση χαρακτήρων.

Το Γ΄Βραβείο (800 ευρώ) απονέμεται στη Χριστιάνα Αρτεμίου για το έργο «Η  τιμωρία», ένα ιδιαίτερο έργο, με έντονο το στοιχείο της αυτοθυσίας και  του αλτρουισμού με δομημένη γραφή. Επαινος απονέμεται στον Κώστα Παπαϊωάννου για το  έργο «Ο πολλοπάητος», ένα έργο καλά δομημένο έργο με έξυπνο χιούμορ, ωραίους χαρακτήρες και καλή γραφή.

Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν η Αγγελική Νικηφόρου (Πρόεδρος), εκπρόσωπος Τμήματος Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων και Γιώργος Θεοδοσίου, πρόεδρος Ενωσης Θεατρικών Συγγραφέων  Κύπρου, Πέτρος Καρατζιάς, εκπρόσωπος Ενωσης  Ηθοποιών Κύπρου, Νάτια Χαραλάμπους, ηθοποιός, ραδιοσκηνοθέτιδα και Δρ Ιωάννης Ηλιάδης, εκπρόσωπος Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών.

Tags

ΡΙΚ
βραβείο
βράβευση
ΚΥΠΡΙΩΤΙΚΟ ΣΚΕΤΣ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Το Λούβρο διαψεύδει ότι επικοινώνησε με ισραηλινή εταιρεία για να διεξάγει έρευνα

21.10.2025 20:49

Post thumbnail or placeholder

Ο Στέλιος Καλλινίκου και η Susanne Kriemann βραβεύθηκαν με το «After Nature. Ulrike Crespo Photography Prize 26»

21.10.2025 17:24

Post thumbnail or placeholder

Γιατί η διάρρηξη στο Λούβρο είναι πιο σοβαρή από αυτή της Μόνα Λίζα το 1911

21.10.2025 16:54

Post thumbnail or placeholder

Ελλάδα: Πέθανε ο Γιώργος Ψωμόπουλος των Magic De Spell

21.10.2025 13:40

Post thumbnail or placeholder

Πειθαρχική για Μπιενάλε Βενετίας: Ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του Νοέμβρη, είπε η Κασσιανίδου

21.10.2025 13:11

Post thumbnail or placeholder

Κασσιανίδου στη Βουλή: Λιγότεροι αρχαιολόγοι στο Τμ. Αρχαιοτήτων από ό,τι στην εφορεία Ηρακλείου

21.10.2025 10:47

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ