«Να κεντάς τη ζωή»: Στη Ρεβέκκα Νικολαΐδου Πιερή το Α' βραβείο για τη συγγραφή κυπριώτικου σκετς 2025

Δημοσιεύθηκε 21.10.2025 10:24

Στη Ρεβέκκα Νικολαΐδου Πιερή για το έργο «Να κεντάς τη ζωή», απονέμεται το Α΄ Βραβείο (1200 ευρώ), του Διαγωνισμού Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς για το 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.

Όπως αναφέρεται, στον Διαγωνισμό, ο οποίος έληξε στις 30 Ιουλίου 2025 πήραν μέρος 73 συγγραφείς, με ισάριθμα έργα και στις 16 Οκτωβρίου 2025 συνήλθε η πενταμελής κριτική επιτροπή, η οποία, αφού αξιολόγησε όλα τα έργα, αποφάσισε να απονείμει τρία βραβεία και έναν έπαινο.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, το Α΄ Βραβείο (1200 ευρώ) απονέμεται στη Ρεβέκκα Νικολαΐδου Πιερή για το έργο «Να κεντάς τη ζωή» και πρόκειται για ένα πρωτότυπο, αληθινό και συγκινητικό κείμενο με άρτια ραδιοφωνική δομή, ολοκληρωμένους και ζωντανούς χαρακτήρες, εξαιρετική πλοκή και ορθό χειρισμό της κυπριακής διαλέκτου.

Το Β΄Βραβείο (1000 ευρώ) απονέμεται στην Αθηνά Βιολάρη για το έργο «Αλήθκειες του χωρκού», ένα έργο με έξυπνο χιούμορ, ενδιαφέρουσα πλοκή και δραματουργία όπου η συγγραφέας παρουσιάζει ένα καλογραμμένο έργο με πολύ καλή σκιαγράφηση χαρακτήρων.

Το Γ΄Βραβείο (800 ευρώ) απονέμεται στη Χριστιάνα Αρτεμίου για το έργο «Η τιμωρία», ένα ιδιαίτερο έργο, με έντονο το στοιχείο της αυτοθυσίας και του αλτρουισμού με δομημένη γραφή. Επαινος απονέμεται στον Κώστα Παπαϊωάννου για το έργο «Ο πολλοπάητος», ένα έργο καλά δομημένο έργο με έξυπνο χιούμορ, ωραίους χαρακτήρες και καλή γραφή.

Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν η Αγγελική Νικηφόρου (Πρόεδρος), εκπρόσωπος Τμήματος Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων και Γιώργος Θεοδοσίου, πρόεδρος Ενωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου, Πέτρος Καρατζιάς, εκπρόσωπος Ενωσης Ηθοποιών Κύπρου, Νάτια Χαραλάμπους, ηθοποιός, ραδιοσκηνοθέτιδα και Δρ Ιωάννης Ηλιάδης, εκπρόσωπος Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών.