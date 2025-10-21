Παράθυρο logo
Το Λούβρο διαψεύδει ότι επικοινώνησε με ισραηλινή εταιρεία για να διεξάγει έρευνα
Δημοσιεύθηκε 21.10.2025 20:49
Το Λούβρο διαψεύδει ότι επικοινώνησε με ισραηλινή εταιρεία για να διεξάγει έρευνα

ισραηλινή εταιρεία πληροφοριών CGI Group, με έδρα το Τελ Αβίβ, είπε χθες πως το μεγάλο παριζιάνικο μουσείο ήρθε σε επαφή μαζί της προκειμένου να διεξάγει έρευνα.

Η Διεύθυνση του Μουσείου του Λούβρου διέψευσε, χθες Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως επικοινώνησε με μια ισραηλινή εταιρεία προκειμένου να της αναθέσει να ερευνήσει τη θεαματική κλοπή κοσμημάτων που έγινε χθες Κυριακή από τη γκαλερί του Apollon.

«Η Διεύθυνση του Λούβρου διαψεύδει», δήλωσε, σε ερώτηση που έθεσε το AFP, χωρίς να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο. Η ισραηλινή εταιρεία πληροφοριών CGI Group, με έδρα το Τελ Αβίβ, είπε χθες πως το μεγάλο παριζιάνικο μουσείο ήρθε σε επαφή μαζί της προκειμένου να διεξάγει έρευνα «δεδομένης της εμπειρίας της και της επιτυχίας της στην επίλυση μιας κλοπής ύψους 1 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Δρέσδη, στη Γερμανία, το 2019».

«Εκτάκτως, το Λούβρο μας ζήτησε να αποκαλύψουμε την ταυτότητα των προσώπων που ενεπλάκησαν στην κλοπή και να επιστρέψουμε τους κλεμμένους θησαυρούς», δήλωσε μεταξύ άλλων σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ζβίκα Νάβεχ, Διευθύνων Σύμβουλος της CGI Group.

Η εταιρεία CGI Group, που ιδρύθηκε το 1989, είναι συνιδιοκτησίας του Νάβεχ και ενός πρώην αρχηγού της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ.

Σε ερώτημα που έθεσε εκ νέου το AFP στην Ιερουσαλήμ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας διευκρίνισε πως «το αίτημα έγινε μέσω ενός ενδιάμεσου εξ ονόματος του Λούβρου και άλλων οντοτήτων, ιδίως ασφαλιστικών εταιρειών».

«Δεν επικοινωνήσαμε με κανέναν», επέμεινε η Διεύθυνση του Λούβρου.

Στη διάρρηξη στο μουσείο Grünes Gewölbe στη Δρέσδη, στην ανατολική Γερμανία, τον Νοέμβριο του 2019, ένα διαμάντι 49 καρατίων ήταν μεταξύ των δεκάδων κοσμημάτων που είχαν κλαπεί. 

Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές θα αποστείλει οδηγία για την ενίσχυση του μηχανισμού ασφαλείας γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας μετά τη θεαματική κλοπή χθες, Κυριακή, κοσμημάτων ανεκτίμητης αξίας από το μουσείο του Λούβρου, ανακοινώθηκε σήμερα από το περιβάλλον του Υπουργού.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από συνεδρίαση που είχε στο Υπουργείο με την Υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, όπως και τους υπευθύνους των αστυνομικών Υπηρεσιών προκειμένου να εντοπιστεί τι λειτούργησε και τι δεν λειτούργησε, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Εκπρόσωπος του μουσείου του Λούβρου δήλωσε εξάλλου νωρίτερα ότι αυτό θα παραμείνει κλειστό σήμερα, μετά τη χθεσινή θεαματική διάρρηξή του και την κλοπή κοσμημάτων.

Στον ιστότοπο του μουσείου αναφερόταν προηγουμένως ότι θα άνοιγε αργά σήμερα το πρωί και ότι ορισμένες αίθουσές του θα παρέμεναν κλειστές.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

ΙΣΡΑΗΛ
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΑΛΛΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΑΡΙΣΙ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ
