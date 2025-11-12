Συστάθηκε Επιτροπή Μνημείων - Η σύνθεσή της και η αρμοδιότητά της

Συστάθηκε Επιτροπή Μνημείων, η οποία διαμορφώθηκε κατόπιν των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 95.428, 96.726 και 1056/2025 (ημερ. 1/11/2023, 24/7/2024 και 6/9/2025, αντίστοιχα).
Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:
κα Χριστίνα Γιάγκου, Εκπρόσωπος του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Πρόεδρος
κα Αθηνά Αντωνιάδου, Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (ΕΚΑΤΕ), Μέλος
κα Πόπη Ιακώβου, Λέκτορας στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αριστίνδην Μέλος
κ. Χρύσανθος Πισσαρίδης, Εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Μέλος
κ. Άγγελος Σαββίδης, Αρχιτέκτονας, Αριστίνδην Μέλος
κα Δέσποινα Φυσέντζου, Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (ΕΚΑΤΕ), Μέλος
κ. Κωνσταντίνος Ψωμάς, Αρχιτέκτονας, Αριστίνδην Μέλος
Η Επιτροπή Μνημείων εγκαθιδρύθηκε το 2006, σύμφωνα με τον περί Ελέγχου της Ανέγερσης και Τοποθέτησης Μνημείων σε Ανοικτούς Χώρους Νόμο [Ν. 79(I)/2006].
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η παροχή συμβουλευτικών γνωματεύσεων προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), την αρμόδια Αρχή, αναφορικά με την ανέγερση ή τοποθέτηση μνημείων σε ανοικτούς χώρους.