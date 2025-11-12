Συστάθηκε Επιτροπή Μνημείων - Η σύνθεσή της και η αρμοδιότητά της

Δημοσιεύθηκε 12.11.2025 10:58

Στο εσωτερικό της Πύλης Αμμοχώστου. Φωτ.: Χριστοθέα Ιακώβου.

Θα παρέχει συμβουλευτικές γνωματεύσεις προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), την αρμόδια Αρχή, αναφορικά με την ανέγερση ή τοποθέτηση μνημείων σε ανοικτούς χώρους.

Συστάθηκε Επιτροπή Μνημείων, η οποία διαμορφώθηκε κατόπιν των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 95.428, 96.726 και 1056/2025 (ημερ. 1/11/2023, 24/7/2024 και 6/9/2025, αντίστοιχα).

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:

κα Χριστίνα Γιάγκου , Εκπρόσωπος του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Πρόεδρος

κα Αθηνά Αντωνιάδου , Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (ΕΚΑΤΕ), Μέλος

κα Πόπη Ιακώβου , Λέκτορας στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αριστίνδην Μέλος

κ. Χρύσανθος Πισσαρίδης , Εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Μέλος

κ. Άγγελος Σαββίδης , Αρχιτέκτονας, Αριστίνδην Μέλος

κα Δέσποινα Φυσέντζου , Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (ΕΚΑΤΕ), Μέλος

κ. Κωνσταντίνος Ψωμάς, Αρχιτέκτονας, Αριστίνδην Μέλος

Η Επιτροπή Μνημείων εγκαθιδρύθηκε το 2006, σύμφωνα με τον περί Ελέγχου της Ανέγερσης και Τοποθέτησης Μνημείων σε Ανοικτούς Χώρους Νόμο [Ν. 79(I)/2006].

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η παροχή συμβουλευτικών γνωματεύσεων προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), την αρμόδια Αρχή, αναφορικά με την ανέγερση ή τοποθέτηση μνημείων σε ανοικτούς χώρους.