Σουηδία: Δικαστήριο αθώωσε ακτιβίστριες που είχαν ρίξει μπογιά σε πίνακα του Μονέ (φώτος)
Δημοσιεύθηκε 08.12.2025 19:26
Χένρικ Μοντγκόμερι / TT

Στην απολογία τους οι κατηγορούμενες ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν πρόθεση να προκαλέσουν μόνιμες ζημιές στο έργο.

Σουηδικό δικαστήριο αθώωσε σήμερα ακτιβίστριες υπέρ του περιβάλλοντος που είχαν ρίξει μπογιά στη βιτρίνα η οποία προστάτευε έναν πίνακα του Κλοντ Μονέ, εκτιμώντας πως δεν είχαν πρόθεση να καταστρέψουν το έργο τέχνης.

Τη 14η Ιουνίου του 2023, δύο νεαρές γυναίκες βούτηξαν τα χέρια τους μέσα σε κόκκινη μπογιά προτού την απλώσουν στον πίνακα «Ο κήπος του καλλιτέχνη στο Ζιβερνί» (Le Jardin de l'artiste à Giverny- 1900), το οποίο είχε δανείσει εκείνη την εποχή το μουσείο Ορσέ στο εθνικό μουσείο της Σουηδίας (Nationalmuseum) στο πλαίσιο μιας έκθεσης που ήταν αφιερωμένη στους κήπους και τη φύση.

«Η υγεία μας απειλείται».

Η οργάνωση Återställ Våtmarker είχε αναλάβει την ευθύνη για αυτήν τη δράση και είχε αναρτήσει ένα βίντεο στο οποίο οι ακτιβίστριες ακούγονταν να φωνάζουν «η κατάσταση του κλίματος είναι επείγουσα» και «η υγεία μας απειλείται».

Ο πίνακας δεν υπέστη καμία ζημιά, είχε διαβεβαιώσει τότε ο διευθυντής του μουσείου Ορσέ.

Οι δύο νεαρές γυναίκες και άλλες τέσσερις ακτιβίστριες κατηγορήθηκαν εντούτοις για βανδαλισμό.

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα το δικαστήριο της Στοκχόλμης, οι ακτιβίστριες αρνήθηκαν πως είχαν πρόθεση να καταστρέψουν τον πίνακα, επιβεβαιώνοντας πως τη διαμαρτυρία τους προκάλεσε η «κλιματική κρίση».

Μπογιά που ξεβγαζόταν εύκολα

Εσκεμμένα επέλεξαν, όπως είπαν, έναν πίνακα που προστατευόταν από μία βιτρίνα και χρησιμοποίησαν μία μπογιά που ξεβγαζόταν εύκολα.

Τα επιχειρήματά τους έπεισαν το δικαστήριο, το οποίο απεφάνθη πως οι ακτιβίστριες δεν είχαν πρόθεση να προκαλέσουν μόνιμες ζημιές στο έργο, αν και μια ελάχιστη ποσότητα μπογιάς κατέληξε στο πλαίσιο, υπογραμμίζεται.

Οι έξι κατηγορούμενες αθωώθηκαν και δεν υποχρεώθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση.

Πηγή: protothema.gr

