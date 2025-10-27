Αλκίνοος από τους λίγους

Υπάρχουν καλλιτέχνες και καλλιτέχνες. Κάποιοι επιδιώκουν προβολή άλλοι μιλούν με τη δουλειά και την προσωπικότητά τους. Για τον Αλκίνοο Ιωαννίδη δεν χρειάζονται συστάσεις. Με τον επικήδειο στην κηδεία του τεράστιου Διονύση Σαββόπουλου, ο Αλκίνοος απέδειξε τι πάει να πει ανθρωπιά, σεβασμός, αναγνώριση, υπόκλιση και άλλα πολλά. Μέσα από τον θρήνο της απώλειας, με μετρημένες λέξεις και λυγμό στη φωνή έδωσε σε όλους να καταλάβουν το αποτύπωμα του Σαββόπουλου. Και ειδικά στους νεότερους που μεγαλώνουν με διαφορετικά μουσικά και πολιτιστικά πρότυπα. Respect.
ΝεΚ